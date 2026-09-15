Sánchez, el líder que están buscando

La izquierda necesita líder. Se ha postulado Irene Montero, pero Montero es Podemos, y Podemos ya tuvo su oportunidad y la desaprovechó. Dejó, además, un reguero de incompatibilidades, más personales que políticas, pero el factor humano es determinante. Montero fue desahuciada por Yolanda Díaz, y ahora Díaz está quemada, pero Montero también. Lo que queda de Díaz vuelve a estar atomizado en partidos regionalistas o nacionalistas, y lo que queda de Montero es ella y pocos más, residuo de sucesivas depuraciones, un grupúsculo con vocación minoritaria sin guiños de transversalidad. Prueba es que el diputado por Murcia, Sánchez Serna, ha anunciado su retirada, consciente sin duda de que con Podemos no alcanzaría escaño, y no sería aceptado en una coalición tipo Sumar por el precedente de que la abandonó en cero coma tras ser elegido. El nuevo líder de una concentración de partidos podría venir por IU, partido que conserva una estructura de tal, pero ¿quién hay ahí? Además, hay sectores en esa izquierda que no comulgan con la ideología subyacente de la hoz y el martillo.

Pero el potencial electoral de esos grupos no debiera estar preocupado. Ya dispone de líder, y en ejercicio: Pedro Sánchez. Les gusta Pedro Sánchez; les gusta tanto o más que en el propio PSOE. Sánchez es el voto útil de la izquierda, de toda la izquierda. Por supuesto, hay aspectos que en la zona extraPSOE desdeñan, pero nadie es perfecto, y admiran su determinación en política internacional. La corrupción sería como un mal menor, y parte de la que se aventa la achacan a lawfare o a bulos de la fachosfera.

Solo hay un problema, recientísimo: su impasibilidad con Marruecos, tras el cual ven la mano oculta de Israel. Esto no se lo pasan, pero a la vista de que no hay otra barrera para PP/Vox tal vez se lo descuenten. Hay otro matiz de desconfianza, y es que Sánchez tiene pocos complejos para cambiar de opinión: en una situación de solvencia tal vez se derechizara, es decir, se centrara, como ya hiciera en un primer momento. Necesita, pues, un cortafuegos. Pero la izquierda no da para montarlo. No hay otra solución, pues, que tomarlo como el líder que están buscando.