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Romería de Murcia
Directo | Sigue a la Virgen de la Fuensanta en su camino de regreso a su Santuario en Algezares
Miles de murcianos acompañan a 'la Morenica' en su recorrido, en una jornada con transporte gratuito y un nuevo manto para la ocasión
La Región vive este martes una de sus jornadas más multitudinarias del año: la Romería de la Virgen de la Fuensanta, que devuelve a la Patrona de Murcia desde la Catedral hasta su Santuario, en la pedanía de Algezares. Decenas de miles de fieles, procedentes tanto del municipio como de otros puntos de la Región, acompañarán a la imagen en un recorrido que combina fervor popular y un dispositivo especial de seguridad y movilidad.
El itinerario
La Romería parte de la Plaza del Cardenal Belluga, tras la Eucaristía de despedida en la Catedral, y recorre calle Arenal, Glorieta de España, Tomás Maestre, Plaza Martínez Tornel, Puente de los Peligros, avenida Canalejas, Plaza Camachos, Alameda de Colón, calle Hermanos Cerón, calle Torre de Romo, calle Pío XII, Ronda Sur, avenida del Progreso, avenida Región de Murcia, Plaza José Canalejas y Saavedra Fajardo, hasta enfilar la calle Subida Fuensanta y llegar al Santuario.
Transporte público gratis todo el día
El Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial que arranca a las 6.00 horas en las pedanías. El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, lo resumía así: "Este martes todo el transporte público municipal será gratuito durante toda la jornada de la Romería".
La gratuidad afecta a autobuses, tranvía y tranvibús, e incluye 18 servicios con salida adelantada desde distintas pedanías (desde las 6.00 horas) y lanzaderas continuas entre Murcia y Algezares a partir de las 7.00 horas, con salida desde la parada Espinosa (calle Floridablanca). Tras la llegada de la Virgen, habrá también lanzaderas de regreso hacia Murcia y hacia diez pedanías: La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, El Secano, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta.
A partir de las 7.00 horas se cortará el tráfico en Gran Vía, Plaza Martínez Tornel, Puente Viejo, Alameda de Colón y calle Hermanos Cerón, con paradas alternativas en Cárcel Vieja, Cajamurcia, Plaza Circular, Cruz Roja y Espinosa. Los aparcamientos disuasorios de Hacienda, Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia siguen siendo gratuitos.
Un manto para el camino, otro para la llegada
La Virgen estrena vestimenta esta Romería: viajará con un manto rosa, con flores y dorados, durante el recorrido, y (si todo transcurre según lo previsto) lo cambiará por uno verde al llegar al Santuario. "Son dos mantos y el mismo traje", explica María Artiñano de la Cierva, camarera de la Virgen desde hace una década. La imagen porta además la Corona de Gascón, el cetro, un pectoral de amatistas y el Escudo de Murcia.
Sigue nuestro directo para conocer en tiempo real cómo avanza la Romería.
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