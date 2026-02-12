Carrillo consolida su crecimiento nacional reforzando su papel como asesor estratégico de empresas

Con 48 años de trayectoria, más de 100 profesionales y presencia en distintas ciudades del territorio nacional, Carrillo se ha consolidado como la primera firma de abogados y asesores de la Región de Murcia. Un modelo de crecimiento basado en la especialización, la integración de servicios y la capacidad de acompañar a las empresas en las decisiones estratégicas que definen su futuro.

Fundada como un despacho de origen familiar, Carrillo ha sabido convertir esa característica en un activo estratégico: la capacidad de entender la empresa familiar desde dentro, de hablar el mismo idioma que el empresario que gestiona patrimonio, sucesión y crecimiento sin perder la identidad.

Más allá de su estructura organizativa, lo que distingue a la firma es su enfoque. Carrillo ha evolucionado desde un modelo tradicional de asesoría reactiva —resolver problemas cuando aparecen— hacia un modelo de acompañamiento estratégico centrado en anticipar riesgos y facilitar la toma de decisiones con plena seguridad jurídica. “En la empresa 2+2 no siempre son 4, y por eso procuramos enfocar cada desafío desde otro ángulo para dar la mejor respuesta a nuestros clientes”, explica José Gabriel Carrillo, CEO de la compañía.

El despacho destaca por su capacidad para abordar proyectos complejos gracias a un equipo con formación especializada y a una estructura que integra las áreas legal, fiscal y laboral no como servicios independientes, sino como una arquitectura coordinada al servicio de la estrategia empresarial.

El crecimiento registrado en los últimos años ha estado vinculado al impulso de sus áreas de especialización. En fiscal, se ha intensificado la demanda de planificación tributaria y reorganización empresarial. En jurídico, la firma ha reforzado su posición en derecho corporativo, litigación mercantil, reestructuraciones y responsabilidad penal de la empresa. En laboral, ha aumentado la consultoría en recursos humanos, relaciones laborales y adecuación normativa ante un entorno regulatorio cada vez más exigente.

Carrillo también se diferencia a través de departamentos especializados en asesoramiento cultural y deportivo, ámbitos que requieren conocimiento técnico específico en fiscalidad, derechos de imagen, contratos y estructuras societarias.

En el área cultural, la firma ha desarrollado una línea de trabajo pionera que conecta inversión cultural con incentivos fiscales. Este modelo permite a empresas con exceso de tesorería obtener un retorno fiscal directo con seguridad jurídica total, convirtiendo una obligación tributaria en una inversión rentable y estratégica.

Crecimiento con identidad

Con presencia estable en distintos municipios de la Región de Murcia, así como en Alicante, Madrid y Barcelona, la firma articula una estructura de alcance nacional que le permite acompañar tanto a empresas murcianas en sus procesos de crecimiento y expansión como a compañías de ámbito estatal que operan en diferentes territorios.