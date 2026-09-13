Los diseñadores murcianos que hacen posible el proceso productivo del Eurodrone

El futuro de la tecnología apunta hacia máquinas autónomas que van mucho más allá de la simple ejecución de tareas específicas y repetitivas, como las que hasta ahora se podían encontrar en las cadenas de montaje de la industria, por ejemplo. La proliferación de los modelos de inteligencia artificial hace que los equipos no tripulados tengan la capacidad de tomar decisiones sin necesidad de que intervenga un humano. Pese a los problemas éticos que plantea el hecho de que un algoritmo tome decisiones clave sobre la vida de las personas, en la realidad ya se está empleando.

Sin ir más lejos, en la última semana se pudo saber que el grupo terrorista de los hutíes, que opera en Yemen, ha utilizado Claude -la IA generativa de Anthropic- para diseñar el software encargado de programar la navegación, dirección, control y estabilización de algunos de sus misiles. Esta acción se suma a las otras dos situaciones conocidas en las que los Estados Unidos de América recurrió a este mismo modelo algorítmico para sus operaciones militares: la captura de Maduro en Venezuela y los primeros bombardeos sobre Irán.

Europa no quiere quedarse atrás en este sentido y, por eso, encargó a Airbus Defence and Space el desarrollo del EuroMALE RPAS también conocido como Eurodrone. Se trata de un vehículo de combate no tripulado que tiene como propósito la realización de actuaciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y adquisición de objetivos. Cabe resaltar que esta innovación se pilotará bajo supervisión humana, según la información que se ha hecho pública hasta ahora.

Una invención que no sería posible sin la participación de una empresa de la Región de Murcia: Optima Ingeniería. Esta compañía con sede en Fuente Álamo trabaja actualmente, en el marco del proyecto Caetra del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), en el diseño y creación de los útiles y sistemas de transporte para los componentes del Eurodrone y en la modernización de la flota de los helicópteros Tigre europeos.

Parte inferior de un dispensador de satélites. / Optima Ingeniería

"Un bicho de 26 metros"

El CEO de la entidad, Juan Guillén García, explica que su trabajo con el dron consiste en asegurar las piezas para que no sufran daños durante el transporte hasta la línea final del montaje. Hay que tener en cuenta que este vehículo no tripulado se desarrolla de forma conjunta entre España, Francia, Italia y Alemania.

El viaje no es corto, puesto que es en Sevilla, concretamente, donde se fabrican los componentes que luego se deben desplazar hasta Alemania. Guillén García destaca los "sistemas de aislamiento" que protegen la carga de "aceleraciones o frenazos bruscos del camión durante el trayecto". Estos se combinan con un equipo de monitorización -comprado a un grupo estadounidense- que registra incidencias en tiempo real sobre la carga como temperatura, humedad o presión. Con los datos obtenidos se genera un informe descargable sobre cada pieza concreta para cuando llegue a su destino final.

El EuroMALE no es una aeronave pequeña: "Es un bicho de 26 metros de envergadura de ala", afirma el CEO. Por tanto, todos los procesos del desarrollo exigen un cuidado extremo para que no sufra desperfectos que afecten a su rendimiento. Con aspecto similar al de un avión tradicional, este equipo tiene algunas capacidades distintas a las relacionadas con inteligencia y vigilancia. Si fuese necesario, podría portar armamento como bombas gracias a su capacidad de carga.

El líder de Optima Ingeniería comenta que el principal reto que tuvieron con este equipo fue que durante la fase de oferta tuvieron que competir con empresas mucho más grandes, algunas catalogadas como "proveedores estratégicos" y de mucha más envergadura. Finalmente, su propuesta técnica y económica fue la elegida para llevar a cabo este programa con una financiación superior a los 30 millones de euros.

La solución que han desarrollado facilita el trabajo de los ingenieros del helicóptero Tigre

Tigre MK II

El Tigre es un helicóptero de combate franco-alemán que se desarrolló originalmente durante los años 80. Sin embargo, España, Francia y Alemania se encuentran en un proyecto trilateral para extender su vida útil de 20 a 40 años y permitir que el Tigre siga volando en las misiones que se le asignen mucho más allá de 2035.

El programa es una reconstrucción completa de cada parte de la nave, puesto que separarán los fuselajes principales, los vaciarán de todos sus sistemas antiguos y los sustituirán por unos modernos.

En Albacete se encuentra la planta dedicada a la reconstrucción del fuselaje trasero y para la que Optima Ingeniería diseña una estación de montaje. Se trata de una base para equipar el "codo de cola" -forma de denominar a la parte trasera de los helicópteros-. La solución, según subraya Juan Guillén, sujeta la pieza en una posición similar a la que tendría durante el vuelo (sin soporte adicional, suspendida). Este sistema permite bajar, subir y girar el componente y darle distintos grados de libertad, lo que facilita que el operario pueda trabajar sobre él de forma ergonómica durante el proceso de modernización.

Tanto este helicóptero como el dron son dos proyectos clave para Europa de cara a conseguir la ansiada autonomía estratégica: no depender de fabricantes externos al territorio comunitario. De hecho, el EuroMALE es una forma de sustituir al Reaper americano o al Heron israelí.

Airbus, un hito clave

La firma aeronáutica Airbus es la principal fabricante de aviones para pasajeros del mundo y su peso en Defensa es muy significativo. Para Juan Guillén García, poder colaborar con ellos es un "hito muy importante" dentro de su desarrollo como empresa.

Explica que aunque ahora trabajan de forma directa con ellos, desde hace tiempo lo hacían indirectamente, porque producían para otras sociedades como Aciturri Aeronáuticay Alestis Aerospace que son, también, proveedoras directas de Airbus.