Sánchez contra la "internacional del odio"

«Está ahora mismo toda la internacional ultraderechista, europea y del otro lado del Atlántico, atacando a España. Bueno, por algo será. Tras ocho años de Gobierno progresista, España es la demostración de que lo contrario a su odio es nuestro avance», dijo el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras arrancar el curso político con sus diputados, senadores y europarlamentarios en una reunión de grupo en el Congreso. Achacaba a la «internacional ultraderechista» los ataques a su gestión de la crisis de Ceuta. Otras variantes a este concepto son «internacional reaccionaria» e «internacional del odio», términos que se han convertido en una constante en sus comparecencias desde hace años. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo de España hablaba en 2018 en términos muy diferentes. El politólogo murciano Josechu Ortega, miembro del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia (Mupolsoc), ha escrito un artículo científico llamado ‘La internacional reaccionaria: la internacionalización del discurso del PSOE en la etapa de Pedro Sánchez’ en el que analiza la evolución de su discurso desde que llegó a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy hasta nuestros días.

Según este estudio, para el que su autor ha estudiado ocho discursos clave (uno por año de mandato, seleccionados por su relevancia, periodicidad y que tuvieron lugar en el Congreso), el PSOE ha pasado de una retórica centrada en la regeneración institucional frente a la corrupción y el «europeísmo normativo» a una «narrativa transnacional» de defensa de la democracia frente a una «internacional reaccionaria», situando a España como actor con fuerte carga moral dentro de la Unión Europea. Lo ha hecho por fases.

En sus inicios en Moncloa, Pedro Sánchez enarboló la bandera de la «reconstrucción institucional» y la «normalización política» tras salir adelante la primera moción de censura a un presidente del Gobierno de la democracia española. En los discursos de investidura de 2018 y 2019 predominaron las apelaciones a la responsabilidad y al diálogo. «El diagnóstico principal identifica una crisis ética e institucional derivada de la corrupción y del bloqueo parlamentario», señala el artículo. Frente a ello, se propone una agenda de regeneración política, cohesión territorial y políticas sociales. En estos casos, las palabras clave son «pueblo», «diálogo», «Constitución», «convivencia» y «Europa». Las referencias transnacionales son escasas y funcionan como elemento de legitimidad, no como antagonismo.

Si los problemas nacionales se enquistan, la solución pasa por mirar al exterior

Un extracto del debate de 2018: «He afirmado públicamente ante los medios de comunicación y ante la opinión pública mi voluntad de encabezar un gobierno socialista, un gobierno paritario, un gobierno europeísta, un gobierno garante de la estabilidad presupuestaria y económica, cumplidor, en consecuencia, con sus deberes europeos; un gobierno que cumplirá y hará cumplir la Constitución, un gobierno que hará del diálogo su forma de hacer política».

La pandemia de coronavirus y la crisis de la información digital produjeron importantes variaciones en el discurso de Sánchez, que pasó a incluir en su vocabulario conceptos como «autoritarismo», «bulos» y «odio» para hacer referencia a estos riesgos para la democracia. En el debate del estado de la nación de 2022 tuvo lugar un punto de inflexión discursivo y emocional. Por primera vez, Sánchez nombra explícitamente la existencia de una «internacional reaccionaria» o «internacional del odio», estableciendo una frontera moral y política entre el bloque progresista-democrático y el bloque reaccionario-autoritario.

«Es un ejercicio de polarización muy fuerte porque plantea a todo el mundo en dos bandos. Vosotros, los malos, los del odio, los que queréis volver atrás, los que odiáis a las mujeres y al colectivo LGTBI, etcétera. Y luego estamos nosotros, que somos los buenos, los que defendemos los avances sociales, los que defendemos la democracia», explica Josechu Ortega.

Feijóo poco tiene que ver con Trump o Netanyahu, pero consigue asociarlo a ellos a través de este posicionamiento Josechu Ortega — Consultor político

Decía el presidente en su discurso analizado de 2022:«Vamos a defender la democracia y las conquistas civiles y sociales. La reciente revocación del derecho de las mujeres estadounidenses a decidir libremente cuándo ser madres y cuándo no nos alerta de la amplitud y de la profundidad del movimiento reaccionario que recorre el mundo». Ya hay dos bandos y ya va señalando quién está en cada uno de ellos.

Este cambio de estrategia discursiva se produce por una cuestión de «oportunidad política», indica el experto:«Si no te gusta cómo está planteado el tablero, dale la vuelta. Es lo que ha hecho Sánchez. El tablero nacional es complicado:el tema de la vivienda no está saliendo muy bien, la percepción de inseguridad se ha disparado y el coste de la vida sigue subiendo...». La solución, según esta tesis, pasa por poner el foco en el exterior. «Lo internacional le viene muy bien porque él marca esta política, es una competencia exclusiva del Gobierno y del presidente. No hay líderes de la oposición en lo internacional. Aparte, ante países gobernados por partidos o líderes de la derecha radical, él ha posicionado a España como un referente moral defensor de la democracia», argumenta Ortega.

Entre 2023 y 2024 se produce lo que el consultor político llama ‘normalización y sofisticación del marco global’, en el que se usa un campo semántico más difuso y en cuyo discurso se apunta a una «erosión democrática coordinada por una red iliberal global».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control en el Congreso del pasado miércoles. / José Luis Roca / EPC

El líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, es víctima de esta narrativa transnacional. Así se expresaba Sánchez en 2023:«El señor Feijóo pudo elegir ser como la señora Von der Leyen, Emmanuel Macron o Donald Tusk, pero no lo hizo. Se adentró en el camino de perdición que había iniciado unos meses antes en Castilla y León; unió, en definitiva, su destino a la ultraderecha. Cortó el frágil cordón sanitario que, pese a todo, había mantenido su predecesor, el señor Casado, y se sumó al club reaccionario de Trump, de Le Pen, de Orbán y de Abascal».

Como dice Ortega, para Sánchez, «ellos son la ‘internacional del odio’, que llega a España en forma de Feijóo y Abascal». Ciertamente, el líder nacional del PP«poco tiene que ver Trump o Netanyahu, pero consigue asociarlo a ellos a través de este posicionamiento», indica el politólogo. La idea es sencilla, si hay dos bandos y el presidente del Gobierno defiende que él lucha por la democracia, quien no le apoya es porque está en el bando contrario. Esto obliga a los líderes de la derecha a tener que criticar públicamente a dirigentes internacionales con los que no necesariamente están de acuerdo, pero tampoco en contra. Si no lo hacen, quedan etiquetados como parte de la internacional reaccionaria. Esta consecuencia no se le presenta como un problema para el líder de Vox, de perfil radical, pero sí lo es para un dirigente que se presenta como moderado, como Feijóo.

2025 es el año de la consolidación y de la expansión del marco. Según el análisis del discurso de entonces, el concepto de ‘internacional reaccionaria’ aparece plenamente desplegado. Aquella comparecencia se centró exclusivamente en política migratoria, donde «el adversario ya no es solo la derecha nacional, sino un entramado global que incluye desinformación digital, populismo autoritario y discursos xenófobos». La oposición entre «país abierto y próspero» y «país cerrado y pobre» sintetiza la función ideológica del marco, que no es otra que «trazar una frontera entre civilización y barbarie, entre democracia y colapso».

El gran cambio tuvo lugar en la pandemia con el aumento de la desinformación

Conforme avanza lo que se ha llamado ‘ola reaccionaria’ por el mundo, la cuestión migratoria suma importancia entre la opinión pública. Sánchez lo sabe y lo utiliza, tratando a este fenómeno no como una elección política, sino como «una necesidad estructural frente al envejecimiento demográfico». El autor explica que, así, el marco internacionalista «no solo legitima una determinada política de fronteras, sino que reconfigura el discurso del progreso como un proyecto civilizatorio europeo frente al repliegue nacionalista».

Esta retórica, prosigue el análisis, refuerza el liderazgo de Sánchez al situarlo como «actor de escala supranacional». «La internacionalización del discurso progresista responde a una necesidad estratégica: reconstruir legitimidad, cohesión y propósito en una era de incertidumbre política», subraya Ortega.

Para él, «lo interesante es que ese relato político narra el conflicto español, lo internacionaliza y lo marca como si España fuera un país más en el que se está dando esta especie de batalla global». En otras palabras, la teoría que se plantea no es la de que se estén utilizando hechos políticos a nivel internacional como recurso retórico, sino más bien, que en España, y en este caso el PSOE, está desarrollando una retórica en la que la situación internacional no es un argumento, sino la base del discurso, y en la que la batalla nacional se enmarca dentro de un conflicto mayor a nivel internacional.

La lista negra

Hasta ahora, los cabezas de turco internacionales han sido, sobre todo, el estadounidense Donald Trump y el israelí Benjamín Netanyahu, que están en el poder. También se encuentran en la ‘lista negra’ el argentino Javier Milei y la italiana Georgia Meloni, mientras que el húngaro Viktor Orbán desapareció tras perder las elecciones.

Los miembros de la ‘internacional del odio’ no son vitalicios y el club está abierto a nuevas incorporaciones. De hecho, el politólogo Josechu Ortega no descarta que en un futuro se sume Mohamed VI a esa lista. «Sánchez ha hecho una apuesta muy fuerte por Marruecos como presidente, sobre todo con la cuestión del reconocimiento del Sáhara y, últimamente, en mantener una línea tan blanda con toda la cuestión de Ceuta. Sin embargo, si termina viendo un rechazo claro a este país entre sus electores, seguramente su rey acabe también en la internacionalización del odio», señala.