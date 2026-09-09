La tromba de agua sacude Murcia, inunda calles y deja destrozos en plena Feria

Murcia apenas tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de minutos, una tromba brutal descargó sobre la capital y en pedanías como El Palmar o La Alberca, convirtiendo calles en auténticos cauces de agua y dejando tras de sí vehículos atrapados, vías cortadas y varios destrozos. La lluvia cayó con una intensidad extraordinaria alrededor de las cuatro de la tarde, con registros que alcanzaron los 44 litros por metro cuadrado, (aunque según datos ofrecidos por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, se llegó a los 67 litros por metro cuadrado en zonas cercanas al Reguerón. La tromba puso a prueba durante un muy corto espacio de tiempo la capacidad de drenaje de la ciudad. Según el Centro de Coordinación de Emergencias 112, las lluvias generaron más de 238 llamadas desde distintos puntos de la Región.

El episodio comenzó a ganar fuerza alrededor de las cuatro de la tarde, cuando el agua descargó con intensidad durante aproximadamente media hora sobre la capital y sus pedanías. La calle Alejandro Seiquer quedó anegada, mientras que en barrios como San Antón se produjeron cortes de luz y algunos garajes y locales resultaron afectados por la acumulación de agua. La avenida General Primo de Rivera también sufrió las consecuencias del temporal con la caída de un árbol.

Uno de los daños más llamativos quedó localizado en el Puente de los Peligros. El arco decorativo instalado con motivo de la Feria de Murcia se derrumbó durante la tormenta y obligó a cortar el acceso al puente. El campamento de Moros y Cristianos tampoco quedó al margen, con la caída de diferentes elementos decorativos, entre ellos estructuras de las kábilas y mesnadas. Los operarios municipales retiraron posteriormente los restos del arco.

La tromba tuvo además una repercusión directa sobre la movilidad. Los semáforos de la Gran Vía dejaron de funcionar durante varios minutos y la Policía Local estableció cortes en distintos puntos del municipio debido a la acumulación de agua. Rambla de Churra, Rambla de Graso, la avenida de Lorca en El Palmar, Puente Viejo y el tramo comprendido entre el Cruce Peñalver y la rotonda del barrio del Ranero quedaron afectados. Beniaján también registró restricciones en varios viales. Además, muchas vías de la capital quedaron completamente anegadas, con arquetas y tapas de alcantarillado levantadas por la presión del agua. El 112 registró hasta trece llamadas por caída de objetos y derrumbes parciales de balcones.

La tromba de agua dejó numerosas calles del centro de Murcia completamente anegadas. / Israel Sánchez

Las imágenes de la tormenta dejaron también situaciones complicadas para algunos vecinos. En La Alberca, un ciudadano tuvo que empujar su vehículo después de que el coche quedara atrapado por el agua acumulada en una de las calles afectadas. Más vehículos quedaron inmovilizados en la pedanía vecina de Santo Ángel.

La situación obligó al Ayuntamiento de Murcia a suspender buena parte de la programación de la Feria prevista para la jornada. La decisión afectó a la noria panorámica, los Huertos, la Feria de FoodTrucks, el Beer Garden, la Terraza de la Feria y las actividades de Moros y Cristianos, además del cierre del campamento medieval y de la FICA.

Además, de Murcia, se vieron especialmente afectados municipios como Cartagena (especialmente la zona de la diputación de Pozo Estrecho), Torre Pacheco y San Javier. La tormenta también golpeó de lleno otros espacios del entorno del Mar Menor, como Los Urrutias. Mientras los servicios de emergencia atendían las incidencias, la recomendación de las autoridades pasó por evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución al volante ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Desconfianza vecinal y crítica política

Las imágenes de calles convertidas en auténticos torrentes y del agua acumulada en distintos barrios llevaron a algunos ciudadanos a cuestionar la capacidad de drenaje de determinados puntos de la ciudad y a reclamar una mayor preparación ante episodios de lluvia intensa.

Una de las principales quejas apuntó al estado de algunos imbornales. Vecinos de Murcia aseguraron que varios se encontraban taponados o cubiertos de suciedad, una circunstancia que, a su juicio, habría dificultado la evacuación del agua durante los minutos de mayor intensidad de la tormenta. Las críticas se acompañaron de fotografías y vídeos de calles encharcadas y de acumulaciones que complicaron el paso de vehículos y peatones.

Muchos vecinos de Murcia han criticado en redes el mal estado de los imbornales. m / Juan Carlos Caval

La polémica adquirió también una dimensión política apenas unas horas después de la tromba. Fuentes del PSOE regional cargaron contra la gestión del PP y consideraron que el episodio pudo haber desembocado en consecuencias más graves. «Esta tarde hemos estado al borde de una desgracia por la falta de gestión del PP», señalaron, antes de poner el foco en la caída del arco instalado con motivo de la Feria y en la situación del alcantarillado. A juicio de los socialistas, el arco de la Feria se encontraba «sin medidas de seguridad» y la inundación de buena parte de Murcia respondía a una «falta de limpieza en el alcantarillado».

El PSOE regional amplió sus críticas a la gestión municipal y acusó al Gobierno del PP de estar más centrado en la confrontación política que en la respuesta a los problemas de la ciudad.

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Las críticas de los socialistas se producen, además, en un contexto de reproches cruzados sobre la prevención ante los episodios de lluvias. Antes de la tromba, el PP de Murcia había dirigido sus críticas a la Confederación Hidrográfica del Segura por el estado de las ramblas. La formación denunció entonces que «la inacción de la CHS deja sin limpiar más del 65% de las ramblas ante los primeros avisos por tormentas» y reclamó al Gobierno central una actuación inmediata sobre los cauces de su competencia.