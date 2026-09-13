La Región sumará hasta 2040 casi nueve mayores de 64 años por cada trabajador

La Región de Murcia sumará hasta 2040 casi nueve personas mayores de 64 años por cada nuevo residente en edad laboral. Así se desprende de las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) utilizadas por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco para analizar la evolución de la población y sus posibles efectos sobre el mercado de trabajo.

En concreto, entre 2030 y 2040 la población murciana de 16 a 64 años aumentará en 12.111 personas, mientras que la de más de 64 años crecerá en 104.942. Esto significa que, por cada persona adicional en el primer grupo, habrá alrededor de 8,7 personas más en el segundo.

Desde la Fundación Adecco precisan, no obstante, que estos datos no hablan de jubilados y trabajadores, sino de personas incluidas en determinadas franjas de edad. Es decir, no todas las personas mayores de 64 años están necesariamente jubiladas, del mismo modo que no todos los residentes de entre 16 y 64 años forman parte de la población activa o están ocupados. Por ello, el informe se refiere a población en edad laboral y a población mayor de 64 años, y no equipara directamente ambos grupos con trabajadores y jubilados.

Las previsiones apuntan a que la población de 16 a 64 años apenas crecerá en la Región durante la próxima década. Pasará de 1.113.270 personas en 2030 a 1.125.381 en 2040, solo 12.111 más, lo que supone un incremento del 1,1 %. Alcanzará su máximo en 2035, con 1.135.813 personas, y a partir de ese momento comenzará a descender. En 2040 habrá, de hecho, 10.431 personas menos en esta franja de edad que cinco años antes.

La evolución será muy diferente entre los mayores de 64 años. Este grupo pasará de unas 317.726 personas en 2030 a 422.668 en 2040, lo que supone casi 105.000 personas más y un crecimiento cercano al 33%.

De este modo, mientras la población en edad laboral permanecerá prácticamente estancada, el número de residentes que superan los 64 años aumentará con mucha más intensidad.

La llegada de población extranjera y el hecho de que Murcia se encuentre tradicionalmente entre las comunidades autónomas con una estructura demográfica más joven contribuirán a amortiguar este proceso. Sin embargo, estos datos reflejan el progresivo envejecimiento de la población murciana y plantea un reto para el relevo generacional y para las necesidades futuras de mano de obra de las empresas.

Ante este desafío, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, considera fundamental retener, actualizar y aprovechar el talento sénior. La entidad defiende la necesidad de crear condiciones que permitan a las personas permanecer activas durante más tiempo cuando así lo deseen y puedan hacerlo, mediante medidas como la formación continua, la actualización de competencias digitales, la adaptación de los puestos de trabajo y una mayor flexibilidad.

La Fundación Adecco también considera que la migración tendrá un papel estructural para responder al envejecimiento demográfico y a las necesidades de talento del tejido productivo. El reto, señala, no pasa únicamente por incorporar más población, sino por conseguir que los perfiles profesionales y las competencias de las personas que llegan se correspondan con las necesidades reales de las empresas.

Para ello, plantea reforzar la selección y la formación en origen mediante acuerdos con escuelas, centros de Formación Profesional y universidades de los países de procedencia; agilizar la homologación de titulaciones y la acreditación de competencias; y desarrollar políticas eficaces de acogida, formación e integración laboral.

El informe subraya asimismo que la escasez de talento no responde exclusivamente a un problema de cantidad. También existe un desajuste entre las competencias disponibles y las que demandan las empresas, por lo que considera necesario impulsar la cualificación y recualificación de la población activa, especialmente en aquellos sectores y perfiles con mayores dificultades para cubrir vacantes.

Digitalización e inclusión

De igual forma, se recomienda utilizar la inteligencia artificial y el rediseño de puestos de trabajo como una fórmula para reducir errores, liberar horas y mejorar la eficiencia de las organizaciones.

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Francisco Mesonero, por último, pide situar la inclusión en el centro de la respuesta, sobre la base de que «no podemos permitirnos que personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión y otras personas con dificultades de acceso al empleo permanezcan al margen cuando las empresas afrontan una creciente escasez de profesionales. Es necesario invertir en empleabilidad, orientación, formación, accesibilidad y acompañamiento, pero también eliminar los prejuicios y barreras que aún limitan el acceso al trabajo».