Así te afecta la huelga de autobuses en la Región de Murcia desde este jueves: horarios, servicios mínimos y días de paro

Miles de pasajeros tendrán que adaptar sus desplazamientos durante cuatro jornadas de huelga del transporte regular de viajeros en la Región de Murcia. Los paros, que arrancan este jueves después de que patronal y sindicatos no hayan podido llegar a un acuerdo final, afectan a los servicios urbanos e interurbanos, aunque se mantendrán unos servicios mínimos para garantizar los desplazamientos esenciales. Esto es todo lo que necesitas saber para que no te afecten los cuatro días de huelga de autobuses urbanos e interurbanos así como en el tranvía de Murcia.

¿Qué días hay huelga?

Los paros están convocados para los 700 trabajadores del sector para los siguientes días:

Jueves 10 de septiembre

Viernes 11 de septiembre

Lunes 14 de septiembre

Martes 15 de septiembre (día de la Romería de la Fuensanta en Murcia)

La huelga afecta a los trabajadores de empresas de transporte urbano e interurbano de la Región, entre ellas Alsa, Monbus e Interbus, además de otras compañías que prestan servicio en los distintos municipios.

¿Cuántos autobuses circularán?

Los servicios no se paralizarán por completo. Las administraciones han establecido unos mínimos que varían según la hora:

De 6.30 a 9.00 horas al 60%

De 13.00 a 15.00 horas al 60%

De 19.00 a 21.00 horas al 60%

Resto de la jornada al 40%

Los servicios regulares de uso especial deberán mantenerse al 100%

En hora punta, circularán al menos 6 de cada 10 servicios habituales. Fuera de esas franjas, funcionarán como mínimo 4 de cada 10. Por tanto, durante buena parte del día podrían dejar de circular hasta 6 de cada 10 autobuses, mientras que los servicios regulares de uso especial deberán mantenerse al 100%.

Calles cortadas por la manifestación de los trabajadores

La huelga estará acompañada este jueves por una movilización de los trabajadores del sector en el centro de Murcia. Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado una concentración a partir de las 9.00 horas en la plaza Santoña, frente a la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

Posteriormente, los trabajadores marcharán en manifestación hacia la plaza Fuensanta, recorrerán la Gran Vía y continuarán hasta la Glorieta de España, donde finalizará la movilización, aproximadamente a las 11.00 horas, frente al Ayuntamiento de Murcia.

El tranvía de Murcia se suma a la ecuación

El tranvía de Murcia también está incluido en el convenio regional y estará sujeto a los servicios mínimos establecidos para las jornadas de huelga. Por tanto, no se espera una paralización total, sino una reducción de las frecuencias, especialmente fuera de las horas punta.

La polémica excepción del día de la Romería

La última jornada de huelga coincide con la Romería de la Virgen de la Fuensanta, una de las jornadas de mayor movilidad del año en la capital. Por este motivo, el Ayuntamiento de Murcia ha establecido el 100% de los servicios ordinarios de transporte de su competencia durante ese día. Los sindicatos han rechazado esta decisión porque consideran que obligar a mantener la totalidad del servicio durante una jornada incluida en la convocatoria puede vulnerar el derecho a la huelga. La parte social incluso ha advertido de que los trabajadores podrían negarse a prestar servicio en Murcia si consideran que los servicios mínimos impiden ejercer el paro.

¿Por qué hay huelga?

El origen del conflicto está en la negociación del convenio de transporte regular de viajeros de la Región de Murcia, que lleva meses bloqueada.

La principal reivindicación de los sindicatos es que los trabajadores dispongan de un calendario anual de descansos que les permita conocer con antelación cuándo trabajan y cuándo libran.

Los representantes de los trabajadores consideran que esta planificación es necesaria para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

La negociación también incluye cuestiones relacionadas con mejoras retributivas y actualizaciones salariales.

¿Qué dice la patronal?

Froet sostiene que las empresas ya han aceptado diferentes mejoras durante la negociación y rechaza que exista una postura inmovilista.

La patronal considera que un calendario anual de descansos con el nivel de concreción que reclaman los sindicatos no puede establecerse en un convenio sectorial, sino que debe adaptarse a las circunstancias de cada compañía y de los contratos de prestación del servicio.

Además, las empresas advierten de que prolongar la huelga puede tener consecuencias económicas para los trabajadores.