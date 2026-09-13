Las trabajadoras de ayuda a domicilio de la Región de Murcia van a la huelga

Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) han convocado para el próximo 19 de septiembre una movilización estatal para reclamar un servicio público, digno y de calidad, así como mejores condiciones laborales para las profesionales que prestan atención y cuidados en los domicilios.

En la Región de Murcia la manifestación será a las 11 de la mañana en la Glorieta de España, frente al Ayuntamiento de la capital. La movilización llegará una semana más tarde a Cartagena, el 26 de septiembre, también a las 11 horas frente al Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

La huelga se produce después de que el Congreso de los Diputados aprobara una proposición no de ley (PNL) de 17 puntos impulsada por las trabajadoras. Tras este avance, el colectivo prepara ahora su paso al Senado, donde pretende promover una moción específica sobre el SAD y lograr que sus reivindicaciones se incorporen a la nueva reforma de la Ley de Dependencia. "Queremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas y que la reforma de la dependencia ponga los cuidados y a las trabajadoras en el centro", señalan las empleadas.

En su pliego de reivindicaciones, que recoge 23 puntos, destaca la demanda de un Servicio de Ayuda a Domicilio público, universal, de calidad y de gestión directa en todo el territorio nacional: "El SAD es un servicio esencial de cuidados y atención a personas en situación de dependencia y no puede estar sometido a criterios de beneficio empresarial. Exigimos el fin progresivo de las privatizaciones, externalizaciones y subcontrataciones que precarizan tanto la atención como las condiciones laborales", denuncian las trabajadoras.

Las empleadas piden mejoras en sus condiciones laborales y del servicio público

Además, piden mejoras en sus propias condiciones laborales, como los contratos a jornada completa y el fin de la parcialidad involuntaria: "Toda trabajadora que realice una jornada superior a la contratada debe tener reconocidas, cotizadas y remuneradas todas las horas efectivamente trabajadas", reclaman. Añaden que "la parcialidad no puede utilizarse como mecanismo de precarización, disponibilidad permanente y reducción de derechos".

Asimismo, piden que el desplazamiento entre los domicilios de los usuarios forme parte de la jornada laboral efectiva, puesto que "las trabajadoras no deben tener que utilizar su tiempo personal para poder cumplir unos horarios imposibles".

Estas empleadas no están reconocidas como profesionales especializadas en atención y cuidados a personas en situación de dependencia, que es lo que solicitan, sino que se les considera "polivalentes" y,por lo tanto, la empresa les puede solicitar otro tipo de tareas no relacionadas con su labor.

En definitiva, el colectivo denuncia la precarización que, a su juicio, continúa afectando al sector, con salarios bajos, jornadas parciales, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento de su tiempo y gastos.

Las movilizaciones del 19 de septiembre tendrán lugar, además de en Murcia, en Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife. Además, las trabajadoras de toda Andalucía se movilizarán en Sevilla, en una convocatoria que continúa sumando ciudades y territorios.