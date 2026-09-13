"Uno de cada tres coches que circulan por las carreteras de la Región podrían carecer de ITV"

Uno de cada tres coches que circulan por la Región podría hacerlo con la ITV caducada. Es la estimación que hace a La Opinión José Francisco Puche, presidente de la asociación empresarial de ITV en Murcia, al analizar el porcentaje de vehículos que circulan sin haber pasado el examen dentro del plazo establecido.

Según Puche, este porcentaje que se situaría entre un 35 y un 40% se mantiene relativamente estable en los últimos años, pero sigue considerando especialmente preocupante que estos vehículos puedan presentar deficiencias que comprometan sus condiciones de circulación.

De los despistes al "miedo"

Puche apunta a diferentes motivos que pueden explicar que algunos conductores no pasen la ITV en el momento que les corresponde. Entre ellos se encuentra el simple «despiste».

En el caso de los turismos nuevos, la primera inspección debe realizarse a los cuatro años. A partir de ahí, las revisiones tienen una periodicidad determinada en función de la antigüedad del vehículo. Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como las propias estaciones de ITV pueden enviar recordatorios a los conductores para que se pasen por las estaciones oficiales a hacer la correspondiente inspección.

Pero también existe otro motivo: el temor a que la inspección detecte una avería o un defecto que obligue al propietario a realizar una reparación y asumir un coste económico.

"Hay personas que, por miedo a llegar a las estaciones y que puedan detectar algún problema y, por tanto, tengan que arreglarlo, para evitar ese posible coste no pasan por las estaciones", explica Puche. Una decisión que, advierte, no evita las consecuencias. Los conductores se exponen a sanciones y, dependiendo de las circunstancias, a la inmovilización del vehículo: "Es atentar directamente contra uno mismo", insiste.

Principales motivos al ‘no’

Los defectos detectados durante las inspecciones varían en función del tipo de vehículo: en los turismos, los gases contaminantes constituyen el principal motivo de defecto, seguidos de los problemas relacionados con las luces y los neumáticos.

En cuarto lugar aparecen las reformas no legalizadas, aquellas modificaciones realizadas en los vehículos que no cumplen con las condiciones establecidas o que no han sido debidamente homologadas, explica el presidente murciano.

En el caso de las motos, el principal defecto detectado está relacionado con el "molesto" ruido y la sonometría que emiten, seguido de los gases contaminantes y, en tercer lugar, las reformas no legalizadas.

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En los vehículos pesados de más de 3.500 kilos, los frenos constituyen el principal problema detectado en las inspecciones. A continuación, se colocan el alumbrado y la señalización, elementos especialmente importantes en vehículos de grandes dimensiones para garantizar que puedan ser identificados correctamente por el resto de conductores, especialmente durante la noche.