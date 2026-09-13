Setenta multas cada día a conductores de la Región de Murcia por circular con la ITV caducada

Desgastes de pastillas y discos que impiden frenar en condiciones, faros o intermitentes fundidos o mal regulados; neumáticos en mal estado; emisiones contaminantes excesivas y testigos de avería encendidos en la pantalla...

Son muchos los motivos que hacen que un vehículo no supere el 'examen' en las estaciones de inspecciones técnicas para pasar la ITV, requisito fundamental e indispensable para aquellos que tengan al menos cuatro años desde que se ponen en circulación. Algunos usuarios no pueden hacer frente al gran desembolso que supone poner a punto el coche en los talleres con piezas de recambio y revisiones antes de pasar la ITV, a lo que se suman también aquellos que, directamente, lo olvidan o van posponiendo el día para acudir a uno de estos centros para hacer el trámite... hasta que les pillan incumpliendo la normativa.

Pese a que cada vez hay más conciencia respecto a la importancia que tiene para la seguridad vial el tener en coche en plenas condiciones, todavía queda mucho margen que mejorar y 'deberes' por hacer a tenor de los últimos datos que registra la Jefatura Provincial de Tráfico. En la Región de Murcia se registran cada día unas 70 multas de media a conductores por circular sin la ITV en regla, después de que se hayan contabilizado durante los primeros seis meses de este año un total de 12.792 sanciones de este tipo.

Denuncias por ITV caducadas en los últimos años Últimos años (total) Año 2015: 15.109

Año 2016: 17.734

Año 2017: 16.284

Año 2018: 18.114

Año 2019: 19.302

Año 2020: 15.573 (año de la pandemia)

Año 2021: 23.979

Año 2022: 22.205

Año 2023: 22.764

Año 2024: 25.728

Año 2025: 25.103 Últimos tres primeros semestres Año 2024: 14.276

Año 2025: 13.683

Año 2026: 12.792

Es cierto que el organismo dependiente de la Delegación del Gobierno registra un 6,5% menos de sanciones respecto al mismo periodo del pasado año (cuando se llegaron a alcanzar las 13.683 multas) y que la cifra ha ido cayendo progresivamente durante los primeros semestres de los últimos tres años, pero en el cómputo global los datos de la DGT en la Comunidad apuntan a que la cifra más alta de la última década se registró en 2024, cuando se llegaron a interponer un total de 25.728 denuncias entre enero y diciembre.

Un coche estacionado en la vía pública también puede ser sancionado aunque lleve meses sin moverse

Ningún vehículo está a salvo o puede esconderse de estas sanciones, ya que no necesariamente tiene que estar en circulación por una calle, una carretera o una autovía para ser multado por la Policía Local o la Guardia Civil... Cualquier vehículo matriculado (turismos, motos, furgonetas o camiones) que esté en la vía pública debe tener la ITV al día aunque lleve meses aparcado y sin arrancar. Un agente que pase por ahí puede sancionarlo si lo detecta aparcado en la calle al comprobar la matrícula en su base de datos o ver la pegatina caducada que debe estar en el cristal, una cuestión a la que se oponen los Automovilistas Europeos Asociados al defender que se debería denunciar aa aquellos que generan un riesgo al ponerse en marcha.

Desde la Delegación del Gobierno en la Región apuntan que, por número de denuncias, las infracciones por ITV caducada son la segunda tipología en volumen de sanciones impuestas tras aquellas cometidas por excesos de velocidad.

Un trabajador de una ITV del municipio de La Unión comprueba el motor de un vehículo durante una inspección técnica. / CARM

Un parque de turismos viejo

Una de las principales causas que están detrás de esta alta incidencia es que el parque de turismos de la Región cuenta actualmente con una media actual de 15,5 años, una estadística que se sitúa por encima de la media nacional, según los datos del informe anual del parque vehícular que año tras año realiza la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac): más de la mitad de los vehículos (52,7%) que circulan por la Comunidad superarían así los 15 años de antigüedad.

A pesar de que los turismos que circulen en la Región sean más 'viejos' y puedan sufrir más problemas de seguridad mecánica, el índice de rechazo en las 46 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que hay en la Región -es decir, aquellos que no pasaron la prueba a la primera- se situó durante este primer semestre en el 18,27%, equiparando a Murcia con la media nacional tras las casi 614.000 inspecciones periódicas a vehículos que se realizaron durante este periodo, según los datos difundidos por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor que dirige Juan María Vázquez.

Ese índice de rechazo es "exactamente igual" que antes de la liberalización de las ITV en Murcia que se acometió en verano de 2017 para romper con el monopolio que mantenían ocho estaciones en la Región.

Poco más del 18% de los vehículos que acuden a las estaciones no supera el 'examen' a la primera

Este hecho, defendió Vázquez, "ha permitido ampliar la cobertura territorial y garantizar un mercado plural y equilibrado con libre competencia y diversificación de operadores".

"Disponemos de una de las redes de ITV con mejor cobertura, menor saturación por estación y mayores garantías de control técnico del país", además de que acuden a ellas usuarios de las vecinas provincias de Almería o Alicante porque en sus comunidades autónomas todavía mantienen un sistema de ITV completamente público: "Numerosos conductores cruzan nuestras fronteras para beneficiarse de las ventajas de nuestras estaciones", remarca Vázquez.