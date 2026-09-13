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Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo
La festividad de la Virgen de la Fuensanta, los toros y los actos de Moros y Cristianos centran una jornada dominical cargada de tradición
La Feria de Septiembre vive una de sus jornadas más emotivas y taurinas con la festividad de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia. La Catedral acogerá a las 11.45h la Procesión Claustral y la Solemne Misa Pontifical en su honor, mientras que a primera hora los más deportistas podrán participar en la XL Escalada a la Cresta del Gallo, en Algezares.
La tarde vendrá marcada por los toros, con una corrida a las 18.30h en la Plaza de Toros de Murcia protagonizada por Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, y por los actos de Moros y Cristianos, que sumarán la Diana Infantil, la ofrenda de flores a la Virgen de la Arrixaca y el Alarde de Arcabucería por varias calles del centro. El fútbol también tendrá su hueco con el partido entre el UCAM Murcia CF y el Valencia Mestalla en el Estadio Heredia 21-La Condomina.
Como cada día, la programación se completa con música, teatro, gastronomía y catas en los Huertos del Malecón y otros puntos de la ciudad. Consulta a continuación todas las actividades previstas para este domingo.
Las actividades de la Feria de Septiembre, este domingo
- 9h. XL Escalada a la Cresta del Gallo. Inscripciones en: murciaciclismo.com. C/ Rosaleda. Algezares.
- 11h, 12h y 13h. Planetario. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€. Museo de la Ciencia y el Agua.
- 11.45h. Festividad de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Procesión Claustral de la Virgen de la Fuensanta y posteriormente Solemne Misa Pontifical. Santa Iglesia Catedral de Murcia.
- 12h. Moros y Cristianos. Diana Infantil. Plaza de Santo Domingo.
- 13h. Aperitivos taurinos 2026. Presentación del libro "Ases de espadas" de Manuel Guillén, con la presencia de los maestros Pepín Liria y Manuel Escribano. Real Club Taurino de Murcia.
- 18h. Moros y Cristianos. Ofrenda de flores y presentación de los niños a la Virgen de la Arrixaca. Organizada por la Mesnada Orden de Santiago. Iglesia de San Andrés.
- 18.30h. Panorama Salas. Concierto de Palomo Paloma + Sonia Nawri + Pértiga + Blonde Poulain. La Puerta Falsa.
- 18.30h. Corrida de toros. Toros de La Palmosilla para los diestros Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano. Plaza de Toros de Murcia.19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand
- del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.
- 19h. Moros y Cristianos. Alarde de Arcabucería. Itinerario: Plaza de San Agustín, Calle García Alix, Calle Pintor Sobejano, Calle Plano de San Francisco, Avenida Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja.
- 20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 20h. Acordes de Feria. Actuación de la Agrupación Musical de Beniaján. Plaza de la Paja.
- 20h. Moros y Cristianos. Búsqueda del corazón de Alfonso X, el sabio. Glorieta de España.
- 20 y 22h. Cata de Lonchemur. 30 plazas. Acceso gratuito con invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 21h. La Terraza de la Feria. Actuación de La Nadi. Terraza de Los Molinos.
- 21h. Teatro en Feria. "La pasión infinita" de José Troncoso. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.
- 22h. Actuación de The Tracks. Jardín del Malecón. Escenario.
- Partido de fútbol entre el UCAM Murcia CF y el Valencia Mestalla. Estadio Heredia 21-La Condomina.
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