Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo

La Feria de Septiembre vive una de sus jornadas más emotivas y taurinas con la festividad de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia. La Catedral acogerá a las 11.45h la Procesión Claustral y la Solemne Misa Pontifical en su honor, mientras que a primera hora los más deportistas podrán participar en la XL Escalada a la Cresta del Gallo, en Algezares.

La tarde vendrá marcada por los toros, con una corrida a las 18.30h en la Plaza de Toros de Murcia protagonizada por Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, y por los actos de Moros y Cristianos, que sumarán la Diana Infantil, la ofrenda de flores a la Virgen de la Arrixaca y el Alarde de Arcabucería por varias calles del centro. El fútbol también tendrá su hueco con el partido entre el UCAM Murcia CF y el Valencia Mestalla en el Estadio Heredia 21-La Condomina.

Como cada día, la programación se completa con música, teatro, gastronomía y catas en los Huertos del Malecón y otros puntos de la ciudad. Consulta a continuación todas las actividades previstas para este domingo.

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Las actividades de la Feria de Septiembre, este domingo