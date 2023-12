No es la primera vez que María Marín se convierte en la protagonista de una cita de la política murciana. De hecho, a principios de año, la diputada autonómica de Podemos acudió a la Asamblea con un cartel en el que se podía leer "estercolero regional", e incluso lo llevó con ella hasta la tribuna. Sonada fue también su negativa a abandonar el plató de televisión desde el que se emitió el debate previo a las elecciones autonómicas. Lo hizo en directo e impidió así que Helena Vidal, de candidata de Más Región-Verdes Equo, tomara la palabra. Sin embargo, Marín tenía en la manga otra 'gran' escenificación para cerrar el año.

La diputada ha asistido este jueves al pleno de la Asamblea Regional, en el que se han aprobado los Presupuestos Autonómicos de 2024 -que evidencian la gran brecha entre la derecha y la izquierda en la Región- con lo que, a priori, podría parecer una maraña de trapos. 'Un bulto' que ha resultado ser el personaje principal de la 'performance' de la formación morada.

"¡Viva Palestina libre! ¡Palestina vecerá!"

Se trataba de un muñeco con el que la portavoz parlamentaria ha querido simular que sostenía en brazos el cadáver de un niño de la franja de Gaza, víctima de la guerra entre Israel y Palestina.

Concretamente, era un paquete envuelto en un sudario blanco, coronado por una estola con los colores de la bandera palestina. La diputada de Podemos ha vuelto a la tribuna, junto a su compañero Víctor Egío, para mostrar su apoyo al pueblo palestino: "¡Viva Palestina libre! ¡Palestina vecerá!".

El gesto no ha agradado al resto de formaciones, aunque la más crítica ha sido Vox, que lo ha entendido como un detalle de mal gusto, hasta el punto de pedir públicamente la dimisión de María Marín. "Debo denunciar, sin ningún tipo de cortapisa, la acción protagonizada por el miembro del Grupo Mixto, en esa suerte de actuación", ha declarado Rubén Martínez Alpañez. El portavoz de Vox ha añadido que desde la formación de Abascal creen "que han sobrepasado todos los límites suplantando el asesinato de un bebé. La política no es eso".

"En política se puede y se debe debatir sobre absolutamente todo, desde posiciones ideológicas contrapuestas, por supuesto que sí, pero desde luego no jugar con fallecidos, ni utilizar según tu propia conveniencia un conflicto bélico, no condenando asesinatos, más apoyándolos. Es algo que no debería tener cabida en ningún país democrático y por supuesto en ninguna de nuestras instituciones", ha continuado.

Por ello, ha concluido, Vox "exige la dimisión" de María Marín, "porque esto no es hacer política. Ha sobrepasado todos los límites, los de la educación, de la vergüenza, del rigor parlamentario... No debe volver a producirse".

🟢VOX pide la dimisión de la portavoz del GP Mixto, María Marín por la vergonzosa acción protagonizada hoy en la Asamblea.



"Denunciamos la acción de Podemos al sobrepasar los límites de la educación, la vergüenza y el rigor parlamentario al suplantar el fallecimiento de un bebé" pic.twitter.com/EpV947TW8y — VOX Asamblea de Murcia (@murcia_vox) 28 de diciembre de 2023

Martínez Alpañez pide la dimisión de Marín