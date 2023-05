The Show Must Go On. Eso es precisamente lo que no ocurrió (o sí, según se mire) en el debate electoral entre los principales candidatos a las elecciones autonómicas en la Región de Murcia. Porque, a juzgar por lo que sucedió este viernes en el plató en el que se desarrollaba, María Marín (Podemos) no sería tanto de Queen -una banda, ya se sabe- como de la solista Isabel Pantoja. La líder de la formación morada dijo, sin necesidad de pronunciarla, esa mítica frase de "los cañones hacia mi persona". Le faltó verbalizar "este es MI momento".