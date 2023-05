Si Mediaset se ha pegado un tiro en el pie o no con la cancelación de Sálvame solo lo dirá el tiempo. Sin embargo, un programa que ha dado tantas glorias a Telecinco no merecía un final así. Mucho menos merecía que el grupo de comunicación haya, de alguna manera, 'apoyado' con su postura que se despida de la parrilla -el 16 de junio- con la etiqueta que los titulares y detractores le han colgado: telebasura. Porque en este bendito país, todo programa de entretenimiento que no se emita en La 2 de TVE es eso, telebasura, aunque unos no tengan audiencia y otros hayan llegado a rozar los cinco millones de espectadores en alguna ocasión. Entre la audiencia también existe el clasismo, así como en el mundo del cine existe el lobby anti-Marvel. ¿Duele la comparación, amantes de la franquicia?