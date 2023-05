Todos contra López Miras en el único debate electoral que enfrentaba a los candidatos de las principales formaciones que se presentan a los comicios autonómicos del próximo día 28, y que se quedó a medias. Un evento en el que el tema estrella fue el Mar Menor y donde María Marín (Podemos en coalición con Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde) protagonizó un momento tenso cuando se negó a abandonar el plató para que entrase en su lugar Helena Vidal (Más Región-Verdes Equo), con quien la Junta Electoral había decidido que tenía que repartirse el tiempo. Pepe Vélez (PSOE), María José Ros (Ciudadanos)y José Ángel Antelo (Vox) fueron los políticos que participaron este viernes por la noche en el foro. Vidal no llegó a intervenir.

Abría fuego (en sus primeros 45 segundos) la candidata de la formación naranja, que comenzó diciendo que ella no es «una política profesional, ni lo necesito». Acto seguido, Antelo comenzó dirigiéndose «a los agricultores de Lorca, que lo han perdido todo», en referencia a la granizada. María Marín, por su parte, aprovechaba su intervención para arremeter contra la junta electoral, por quitarle «la mitad del tiempo». «Lo más justo sería que hubiera aquí otro atril, para que la representante de Más Región pudiera debatir con nosotros», manifestó, anticipando lo que haría luego.

Tras ella, Vélez habló de que los jóvenes «merecen un empleo digno. Cerró las intervenciones Miras (el que luego sería el más interrumpido de todos), que presumió de bajar impuestos durante sus mandatos. «Hemos demostrado que sabemos gestionar y proteger a las familias de la Región», hizo hincapié. Tras esto, arrancaban los bloques temáticos previstos, que iban a ser cinco, pero se quedaron en tres.

Políticas económicas

Deuda pública, impuestos, turismo y el aeródromo de Corvera. Estos asuntos fueron puestos sobre la mesa en el primero de los bloques. Vox quiso poner el acento en el tema del agua y destacó que «el agua es de todos los españoles, somos la huerta de Europa, lo que no se puede hacer es que después de 40 años se sigan peleando unos y otros».

Marín apuntó que Miras «tiene a esta Región sumida en un pozo», mientras que el presidente insistió en que «vamos a seguir bajando impuestos», y aludió al de Donaciones y Sucesiones. «Vamos a seguir ayudando a los que tienen generar puestos de trabajo, a los autónomos, bonificando el cien por cien de las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos que contraten a su primer trabajador», hizo hincapié.

Ros dijo que Marín ha hecho "el favor de su vida a López Miras, que no quería debatir"

Vélez apuntó que «se ha bajado los impuestos a unos pocos y crecemos menos que el resto del país» y recordó que en la Región los salarios son más bajos que en otros lugares de España. «La tercera Región que menos baja el paro, eso es lo que nos está ofreciendo, junto a la precariedad para los trabajadores».

Algunos políticos esquivaron la pregunta de cuánto cuesta ahora un litro de aceite. Ros la respondió y dijo que «yo he comprado aceite a dos y pico y ahora tengo que comprarlo a seis y pico». Y también contestó López Miras: «Hoy el aceite de oliva estaba exactamente a 6 euros; durante la pandemia, hace algo más de dos años, estaba a 2,60 o 2,65. Esto es lo que tiene ser amo de casa», manifestó el presidente.

Antelo habló del AVE y dijo que «es una tomadura de pelo, algo que no nos merecemos y que han orquestado tanto el PP como el PSOE». «Nosotros apostamos por El Gorguel: necesitamos una infraestructura que nos ponga en la vanguardia de la logística», dejó claro el candidato.

Políticas medioambientales

El Trasvase, el Mar Menor y Portmán fueron las cuestiones clave de este bloque. Miras subrayó que «el Mar Menor, una joya de nuestra identidad, tiene que ser la prioridad para las administraciones, y para algunas no lo es». «El Mar Menor se utiliza como arma electoral, yo no entiendo por qué no podemos ponernos de acuerdo para proteger una joya». «Deberíamos trabajar de la mano», propuso, en referencia a la Comunidad y al Ejecutivo central.

«La inmensa mayoría de ciudadanos queremos tener un Mar Menor recuperado: deberíamos ponernos de acuerdo para proteger algo que ha de estar por encima de la política, como es el Mar Menor». Asimismo, habló del Tajo-Segura y de que «nadie nos toque una gota de agua de la Región de Murcia». «La desalación es una falacia, el Trasvase lo es todo», sentenció.

"El Mar Menor se utiliza como arma electoral, yo no entiendo por qué no podemos ponernos de acuerdo para proteger una joya"

«Decirle a Vox que, si tanto a ama a España, que ame los ecosistemas naturales, que forman parte de su país», recalcó la candidata de Ciudadanos. «Hace 40 años que los señores del bipartidismo no han hecho nada por el Mar Menor», precisó. En el PP «son alérgicos al color verde», excepto «al verde de Vox». Ros recordó que su partido apoyó la ILP del Mar Menor y que «el agua verde no va a desaparecer si no atajamos ese problema en origen».

Antelo remarcó que «mi primera y última obsesión es recuperar el Mar Menor» y que «es un absurdo que nos hagan la disyuntiva entre Mar Menor y campo». «Vox va a recuperar el Mar Menor, pero teniendo el diagnóstico correcto». Culpó a los ayuntamientos ribereños e insistió en que se está criminalizando a agricultores y ganadores. «El Mar Menor no es una laguna», subrayó. «Nuestra joya de la corona tendría que ser la California de Europa», apuntó.

Marín, con un flamenco en la solapa de su chaqueta y una camiseta en la que se recordaba que ‘los peces no pueden votar’, sacó fotos de la laguna en mal estado y resaltó que «lo que necesita el Mar Menor es una protección integral y el parque regional del Mar Menor». «Esas ocurrencias de Vox como abrir las golas y hacer del Mar Menor una piscina, que jamás se lleven a cabo», aseveró.

Vélez consideró que Miras «niega la realidad y mira para otro lado». «Es lo mismo derogar la Ley del Mar Menor que no cumplirla, como hace usted». Sobre el Trasvase, admitió que hay que apostar por «otras formas» de traer agua a tierras murcianas. «Porque usted miente sobre el agua», especificó, para recordar que «el cambio climático nos lleva a tener menos agua en cabecera: por eso se amplía la desalación».

Estado del bienestar

Antelo aprovechó para hablar de «machetazos, inseguridad en las calles: he estado en La Aljorra y he visto cómo los vecinos tienen que patrullar sus calles», remarcó, para vincular la delincuencia con la inmigración ilegal. Según él, se está «financiando a los menas». «Los partidos que se sientan a mi lado son negacionistas de la inseguridad ciudadana», espetó. También reiteró que su partido pondrá más policías en la calle.

La candidata morada, por su parte, dijo que «las listas de espera y de la dependencia son una vergüenza». «Lo primero es no colar a los familiares de sus colegas, como hizo usted con Teodoro García Egea, señor López Miras. Parece bastante sencillo».

"La Región no necesita ni circos ni extremismos como los que hemos visto"

Vélez acusó a Miras de dejar «abandonados» los centros de salud, «por eso nosotros vamos a trabajar para reducir cupos de pacientes y, por tanto, los tiempos de espera; y reforzaremos las plantillas de salud mental con la contratación de nuevos profesionales».

María José Ros subrayó que «en esta Región o eres amigo del líder o te tienes que encadenar», en referencia a lo que hizo un vecino de Cieza esta misma semana. Habló de reforzar la salud mental y de que «la gestión de la salud esté en manos de profesionales», no de políticas.

López Miras presumió de su gestión durante la pandemia, gracias a la cual «la Región fue una de las que tuvo las menores tasas de letalidad de toda España». «No es verdad, estamos a la cola en sanidad, señor López Miras», interrumpió Vélez. El candidato popular continuó y anunció «una ley de salud pública» y «un plan de salud mental muy específico, para los más jóvenes».

Cuando tocó el relevo y los moderadores invitaron a Vidal a entrar y a Marín a salir, pero la candidata morada se negó a abandonar el plató. Ahí se produjo una interrupción en el debate.

En la radio, música de ambiente; en la tele pública, anuncios. Pasados bastantes minutos, se anunciaba: el debate tenía que ser cancelado, no cabía otra. Marín no quiso dejar su puesto a Vidal y el debate tenía que ser suspendido. Sin que los políticos pudiesen hablar sobre juventud y vivienda o sobre transparencia y buen gobierno, los dos bloques que quedaban pendientes.

Reacciones a la cancelación

Ros dijo que Marín ha hecho «el favor de su vida a López Miras, que no quería debatir». «Pido, por favor, que organicen un día para hablar de los bloques que quedan: Ciudadanos quiere hacerlo».

Vélez afirmó que «la ciudadanía tiene derecho a saber qué pensamos cada uno para que la Región avance y progrese. Y nadie se lo puede quitar».

Miras subrayó que «la Región no necesita ni circos ni extremismos como los que hemos visto». Cree que Marín es «un ejemplo de lo que no necesita la Región».

Antelo dijo que «a este tipo de gente hay que echarla el 28 de mayo de todas las instituciones».