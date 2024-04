Diego Conesa: "En la moción de censura, el PP anunció que me iba a reventar"

«Las mentiras, el acoso verbal y las denuncias falsas no son casuales», afirmaba ayer la portavoz del PSOE a nivel nacional, Esther Peña, en referencia al ‘lawfare’ o judicialización de la justicia que, considera, está sufriendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una denuncia a su mujer que le ha llevado a pensarse su continuidad en el Gobierno. Ningún caso es igual a otro, pero la instrumentalización de la Justicia fue una gota más que llevó a Diego Conesa, exsecretario general del PSRM, a no querer repetir en el cargo y dar un paso a un lado.

«Yo no sé si es ‘lawfare’ o no, pero yo vi al presidente regional, Fernando López Miras, durante el pleno de la moción de censura, diciendo que me iban a reventar; y al portavoz del PP, Joaquín Segado, anunciándome que empezarían por mi Ayuntamiento», asegura a La Opinión quien estuvo a punto de sacar al Partido Popular del Palacio de San Esteban.

«En los siguientes dos meses ya tenía cinco denuncias en la Fiscalía. Pero lo que más me dolió es que en una de ellas se implicaba a mi mujer. Cruzaron esa línea. Dijeron que ella era familiar de unos a los que les había tocado una licencia y era falso. Le dio un ataque de ansiedad cuando le mandaron la noticia», recuerda.

Los disgustos no acabaron ahí. «Unas semanas después, un par de policías atosigaron a mis propios hijos», asegura. «¿Pero qué hice yo aparte de formular una moción de censura en la que yo renunciaba a la Presidencia? Fue un punto de inflexión, me dejó mella y me vine abajo», explica.

En su caso, ninguna denuncia llegó a término y no fue condenado por nada. «Curiosamente», cuenta él, uno de los archivos llegó después de que informara de que no se presentaría a la reelección como secretario general del PSOE regional y, la otra, una vez que devolvió su acta de diputado y abandonó la Asamblea Regional.

Por este motivo, Conesa afirma que entiende muy bien por lo que está pasando el presidente del Gobierno de España: «Siento mucha empatía y se me remueven sentimientos por las situaciones tan duras que viví».

La decisión de Sánchez de parar en seco supone para Conesa, uno de los primeros que apoyó al madrileño en su intento de hacerse con los mandos de Ferraz, la «constatación de la valentía y la osadía que mueven a Pedro Sánchez en su manera de actuar, bien distinta y disruptiva».

Además, cree que le puede salir bien. «Creo que en un caso como el suyo, desde la Presidencia del Gobierno, puede cambiar las cosas porque ha creado un debate sobre dónde están los límites de la democracia. Desde otros niveles nunca tendría esta repercusión».

Después de los «insultos», «noticias falsas», el alhameño opina que Sánchez necesita ahora el «refuerzo» de sus compañeros después de la «deshumanización» que ha sufrido su figura en los últimos años. «Para porque necesita pensar con los suyos, pero espero que el lunes anuncie una cuestión de confianza en el Parlamento con la que plantee una hoja de ruta», señala.

Él no tuvo esa opción, no obstante, admite que tiene un carácter distinto. «Pequé de ingenuidad», reconoce, pero se queda con «las cosas buenas» de lo vivido en su etapa en la Asamblea, muchas de las cuales confía en que hayan ayudado a «mejorar la vida de la gente».

Diego Conesa trabaja en su propio despacho desde que dejó el Parlamento autonómico a finales de 2021, en donde reconoce que se refugia, al igual que con la familia. «Estoy en otra fase».