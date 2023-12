Un viaje de cinco días a Marruecos, un mapa de España, un cubo y una pala de playa, un despertador o turrón. Son los 'regalos' que ha dado este jueves el diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Víctor Egío, a los consejeros del Gobierno regional "que mejor se han portado".

Durante su intervención en el Pleno para debatir la aprobación de los Presupuestos para 2024, Egío ha puesto sobre la mesa las diferentes propuestas de la formación morada "para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región", como una mayor inversión para acabar con los barracones en los centros educativos y las ayudas a las familias que se han quedado sin transporte escolar; así como la ampliación del FEVE de Cartagena a Cabo de Palos y los municipios del Mar Menor para dinamizar el turismo en la zona.

También ha recordado la enmienda que han presentado para que la partida de 100.000 euros para defender la unidad nacional se invierta en charlas y actividades de concienciación "ante el aumento" de los delitos de odio y la 'lgtbifobia', que serían impartidas por los Policías Locales en los centros educativos.

Pero, sin duda, el momento más llamativo de la intervención de Egío ha llegado cuando ha anunciado un 'reparto' de regalos a los consejeros del Ejecutivo murciano.

El que más le hacía "ilusión" a Egío era el "viaje de cinco días y cuatro noches" a Marruecos para el vicepresidente regional, José Ángel Antelo, "para conocer un país maravilloso lleno de gente humilde y trabajadora, con una rica gastronomía y grandes monumentos. "Nada se parece más a la huerta murciana" que la marroquí. "La xenofobia se cura viajando", ha dicho Egío.

Al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, le ha regalo una pala y un cubo de juguete de playa "para recoger ova, que es la única medida que se le conoce en el Mar Menor". Al titular de Educación, Víctor Marín, le ha 'traído' turrón: "Nadie daba un duro porque usted continuase en la Consejería a estas alturas" tras las crisis del transporte escolar y los barracones.

Por su parte, a la consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, le ha entregado un despertador "para que no se olvide de convocar las ayudas a la PAC que tanto necesitan nuestros agricultores". Al presidente regional, Fernando López Miras, que no ha estado presente durante la intervención del diputado del Grupo Mixto, le ha dado un mapa de España "para enseñarle que todavía lo venden de una pieza y para que vea que el país aún no se ha roto".

'Performance' para condenar la guerra en Palestina

Más tarde, la diputada de Podemos, María Marín, también ha lamentado que el Gobierno regional no haya tenido en cuenta las diferentes enmiendas presentadas por el partido para mejorar la sanidad, la educación sexual entre los jóvenes y adolescentes murcianos, el medio ambiente o las distintas medidas para mejorar el patrimonio de la ciudad de Cartagena.

Por último, Egío volvió a la tribuna junto a Marín y juntos mostraron uno de los iconos más emblemáticos en las protestas contra el genocidio de Gaza: un paquete envuelto en un sudario blanco, simulando el cadáver de un niño, coronado por una estola con los colores de la bandera palestina. “¡Viva Palestina libre –concluyó-, Palestina vencerá!”.