El juez condena al Consulado de Marruecos en Murcia a readmitir a la mujer que fue despedida tras sufrir acoso

El Juzgado de lo Social Nº 1 de Murcia acogía a finales del mes de abril un juicio por despido: el sufrido por una mujer, secretaria del cónsul de Marruecos, que demandó a esta institución porque perdió su puesto de tras sufrir, acoso laboral, el cual comenzó cuando se negó a satisfacer las pretensiones sexuales del entonces cónsul, Sidi Mohammed Biedallah, un sujeto que ya no ejerce como diplomático en la Región, pues fue trasladado a Bilbao.

El juicio ya tiene sentencia. El juez ha estimado íntegramente la demanda de la empleada, por lo que declara nulo el despido y condena al Consulado a «la readmisión inmediata de la mujer a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones anteriores al despido, con abono de los salarios dejados de percibir desde la efectividad del despido y hasta que se produzca la reincorporación a razón de 56,89 euros diarios, así como al abono de la indemnización de 25.000 euros por un lado y la de 26.086,76 euros por otro» en concepto de intereses. Así consta en el fallo de la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario.

"Le quitaron Internet y la pusieron en la segunda planta, donde no disponía ni de teléfono"

Según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, los problemas comenzaron en agosto de 2020, cuando la trabajadora tuvo una discusión con una compañera que la insultó llamándola «perra, vagabunda, sinvergüenza». De hecho, la secretaria llegó a denunciar a esta diplomática, pero desde el Consulado la instaron a que retirase la denuncia. Al mes siguiente, llegó como cónsul Sidi Mohammed Biedallah. Este hombre, destaca el fallo, comenzó piropeando a la trabajadora y comenzó haciéndole tocamientos contra su voluntad.

"Cae bien sobre tus tetas"

«Le regaló unos pendientes y un collar, que la mujer rechazó en todo momento; intentó besarla, le decía que le pidiera todo lo que quisiera», apunta la sentencia.

«El 28 de mayo de 2021 le dijo que entrara en su despacho y la invitó a tomar el té y le preguntó por qué no se había puesto la cadena que le quedaba muy bien en el cuello e iba a caer esa lágrima muy bien sobre sus tetas. Intentó besarla y abrazarla. La llamaba al móvil fuera de horas laborales. Todo esto siempre con el rechazo de la demandante», concreta.

Sidi Mohammed Biedallah. / La Opinión

"Al límite de sus fuerzas"

«Ante los frecuentes rechazos, las consecuencias fueron que la difamaba, la cambiaba de puesto de trabajo, asignándole funciones que no le correspondían», prosigue el juez. Además, «los compañeros rechazaban a la demandante y tendían a aislarla. Le quitaron Internet y la pusieron en la segunda planta, donde no disponía ni de teléfono», manifiesta.

La mujer, «al límite de sus fuerzas», el 18 de enero de 2022 sufrió un fuerte ataque de ansiedad y acudió al centro de salud; de ahí, al Morales Meseguer, tratada por «un trastorno de ansiedad reactivo por agravamiento en los últimos meses por acoso laboral de larga duración». En diciembre de 2022 se sintió mejor y quiso volver: entonces la echaron y ni siquiera la indemnizaron. La víctima, representada por el abogado Joaquín Dólera, llevó el caso a los tribunales y la Justicia le ha dado la razón.

Joaquín Dólera, abogado. / La Opinión

Por otro lado, aunque el juez estima que «se dan los elementos definidores del acoso sexual, y en todo caso, de una ofensa física claramente atentatoria a la dignidad de una persona incompatible en un entorno laboral», el entonces cónsul no ha sido juzgado por acoso y, además, se considera que esos hechos ocurrieron en territorio marroquí (al ser en el interior del Consulado).