Aunque sorprenda, era lo esperado. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional ha rechazado absolutamente todas las enmiendas parciales de la oposición a los presupuestos regionales del próximo año. De esta forma, la mayoría que sustenta al Gobierno, formado por el Partido Popular y Vox, pasaba este miércoles el rodillo por las 223 propuestas del PSOE (147) y de Podemos (76).

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, afirmó que «el PP de López Miras se ha entregado completamente a la ultraderecha». «Con su voto en contra, Partido Popular y Vox dicen no a proteger nuestro medio ambiente; no a reducir las listas de espera en sanidad e invertir en salud mental; no a la gratuidad del transporte público para nuestros jóvenes, y no a infraestructuras clave para la Región, como la ZAL de Cartagena», señaló.

Además, indicó que el PP y sus socios se han «unido para impedir que los 100.000 euros para, según ellos, defender la unidad de España, se destinen a Cruz Roja».

Enfado también en Podemos. «Lo que hemos vivido en la Asamblea es un nuevo rodillo del PP y de Vox para bloquear enmiendas tan necesarias como la ampliación del tranvía al barrio del Carmen en Murcia o la extensión del FEVE de Cartagena a los municipios del Mar Menor», denunció María Marín, portavoz del Grupo Mixto, que consideró que «aunque era lo esperado, no por ello deja de ser decepcionante».

Lo que sí causó «estupor» en la formación morada es la negativa del PSOE a apoyar varias enmiendas presentadas por su grupo. Entre ellas, una partida de casi 4 millones de euros para eliminar las aulas prefabricadas en los centros públicos de la Región, «un problema que afecta especialmente a un municipio gobernado por el PSOE como Los Alcázares», explican fuentes del partido. Marín cree que los socialistas «han preferido en este caso proteger hasta el último euro que va a la concertada» y espera que haya una rectificación en el pleno de este jueves en la Asamblea, cuando se vota el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. «Así se lo voy a trasladar a José Vélez», concluyó Marín.

El Partido Popular, que no presentó enmiendas, tiene un enfoque distinto al rechazo de las enmiendas de la izquierda. La parlamentaria Isabel María Sánchez Ruiz denunció que «los diputados del PSOE regional han demostrado con sus enmiendas que no tienen interés en mejorar la vida de los murcianos a través de los presupuestos».

Es más, cree que «el PSOE no se ha tomado ningún interés» en la tramitación de las cuentas, ya que «durante el debate de la presentación de la totalidad se dedicó más a justificar los desmanes de Pedro Sánchez en vez de hablar de presupuestos y, ahora, presentan unas enmiendas carentes de sentido, sin soporte económico real y, en muchos casos, copias y pegas de años anteriores».

Asegura Sánchez Ruiz que desde su grupo parlamentario han analizado «minuciosamente» las enmiendas del resto de formaciones «con la mejor predisposición para mejorar los presupuestos». Sin embargo, aunque «esperaba un interés palpable del PSOE», se han encontraron «con lo contrario, al menos en este primer año con José Vélez como nuevo portavoz».

Por último, incidió en que «si al Partido Socialista no le cuadran estos presupuestos, que reclamen a Pedro Sánchez la financiación que nos corresponde».

El portavoz de Vox en la Cámara murciana, Rubén Martínez Alpañez, se congratuló por el hecho de que la Comisión aprobara únicamente la enmienda presentada por Vox, la cual pide la puesta en marcha de un nuevo programa de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para prevenir y luchar contra la violencia en el ámbito del hogar, dotado con 100.000 euros. «Hemos presentado esta enmienda para que la violencia sea tratada de forma global en el ámbito del hogar y pueda erradicarse esa lacra de una vez por todas», aseveró el diputado murciano.