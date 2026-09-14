Marina Carrasco explica cómo funciona la Unidad de Lesionados de Tráfico de IMED Virgen de la Fuensanta

Cuando se produce un accidente de tráfico, la preocupación suele centrarse en el estado de salud de los implicados. Sin embargo, muchas personas desconocen que pueden elegir dónde recibir asistencia sanitaria, incluso en un hospital privado, sin necesidad de disponer de un seguro médico. El seguro obligatorio del vehículo es el que asume los costes de la atención.

En IMED Virgen de la Fuensanta, la Unidad de Asistencia Integral al Lesionado de Tráfico ofrece una atención especializada desde el primer momento, coordinando tanto la asistencia sanitaria como la gestión con la compañía aseguradora durante todo el proceso de recuperación.

Hablamos con Marina Carrasco, directora médica y jefa del Servicio de Urgencias de IMED Virgen de la Fuensanta, para resolver las dudas más frecuentes sobre la asistencia sanitaria a los lesionados de tráfico y conocer cómo funciona la Unidad de Asistencia Integral al Lesionado de Tráfico en IMED Virgen de la Fuensanta.

Todo lesionado tiene derecho a una atención médica completa y gratuita Marina Carrasco — Jefa del Servicio de Urgencias de IMED Virgen de la Fuensanta

Cuando una persona sufre un accidente de tráfico, ¿qué es lo primero que debería saber sobre su atención sanitaria?

Lo primero es que la salud siempre debe ser la prioridad. Muchas personas desconocen que cualquier lesionado tiene derecho a recibir una atención médica completa sin asumir ningún coste.

Cualquier persona implicada en un accidente —ya sea conductor, ocupante de un vehículo, peatón, ciclista o motorista— puede acudir directamente a IMED Virgen de la Fuensanta para recibir asistencia. No hace falta tener un seguro de salud privado porque los gastos derivados de la atención sanitaria los cubre el seguro obligatorio del vehículo.

Cualquier persona puede elegir ser atendida en un hospital privado sin que ello suponga ningún coste Marina Carrasco — Jefa del Servicio de Urgencias de IMED Virgen de la Fuensanta

Existe la creencia de que un hospital privado solo puede atender a pacientes con seguro de salud. ¿Es así en el caso de un accidente de tráfico?

No, en absoluto. Es uno de los mitos más extendidos y conviene aclararlo.

La asistencia sanitaria a los lesionados de tráfico está regulada por el Convenio Nacional de Asistencia Sanitaria, suscrito por las compañías aseguradoras. Esto significa que cualquier persona puede elegir ser atendida en un hospital privado como IMED Virgen de la Fuensanta sin que ello suponga un desembolso económico.

Nosotros gestionamos directamente toda la tramitación con la aseguradora para que el paciente no tenga que preocuparse por nada.

Todo el tratamiento en un único hospital

¿Qué ventajas ofrece IMED Virgen de la Fuensanta a un paciente que necesita recuperarse de un accidente de tráfico?

Nuestro principal valor es que todo el proceso asistencial se desarrolla dentro del mismo hospital.

Además, contamos con una Unidad de Lesionados de Tráfico especializada que asume toda la gestión administrativa con la aseguradora.

El paciente solo tiene que centrarse en recuperarse; nosotros nos ocupamos de toda la gestión con la aseguradora.

El paciente dispone de: Urgencias 24 horas

Diagnóstico por imagen de alta tecnología

Especialistas en Traumatología

Servicio de rehabilitación y fisioterapia

Quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos cuando la lesión lo requiere

Aunque ya le hayan atendido en otro hospital, puede continuar el tratamiento con nosotros Marina Carrasco — Jefa del Servicio de Urgencias de IMED Virgen de la Fuensanta

Si una persona ha recibido una primera asistencia en otro centro, ¿puede continuar el tratamiento en IMED Virgen de la Fuensanta?

Sí. Es un derecho que muchas personas desconocen.

Aunque el paciente haya sido atendido inicialmente en otro hospital, puede elegir continuar su recuperación en IMED Virgen de la Fuensanta. Nosotros nos encargamos de tramitar el cambio de centro y de realizar todas las comunicaciones necesarias con la compañía aseguradora para que el proceso sea sencillo y rápido.

Acudir a Urgencias aunque el accidente parezca leve

Muchas lesiones no aparecen inmediatamente después del accidente. ¿Por qué es importante acudir a Urgencias aunque el golpe haya parecido leve?

Porque la adrenalina y la tensión propias del accidente pueden ocultar los síntomas durante las primeras horas.

Lesiones como el latigazo cervical, determinadas lesiones musculares o incluso algunos traumatismos internos pueden manifestarse horas o incluso días después. Una valoración médica precoz permite realizar un diagnóstico preciso, iniciar el tratamiento cuanto antes y reducir el riesgo de secuelas.

Además, la asistencia médica inicial genera el informe clínico necesario para la correcta tramitación de la cobertura por parte del seguro.

Un acompañamiento integral durante toda la recuperación

¿Cómo acompaña la Unidad de Lesionados de Tráfico al paciente durante todo el proceso?

Nuestro objetivo es que el paciente no tenga que preocuparse de nada más que de recuperarse.

Coordinamos todo el proceso, desde la llegada a Urgencias hasta el alta médica.

Desde el momento en que llega a Urgencias coordinamos las consultas con los especialistas, organizamos las pruebas diagnósticas, planificamos la rehabilitación y mantenemos la comunicación con la aseguradora durante todo el proceso.

También resolvemos cualquier duda administrativa o médica que pueda surgir. En definitiva, eliminamos toda la carga burocrática para que el paciente pueda centrarse exclusivamente en su recuperación.

Una unidad especializada para que usted solo tenga que recuperarse

Cada año, numerosos pacientes desconocen que pueden recibir asistencia en IMED Virgen de la Fuensanta tras un accidente de tráfico sin necesidad de disponer de un seguro médico privado.

Gracias a la Unidad de asistencia integral al lesionado de tráfico y al convenio suscrito entre las aseguradoras y los centros sanitarios adheridos, cualquier lesionado puede acceder a una atención integral que incluye Urgencias 24 horas, pruebas diagnósticas, cirugía cuando es necesaria, rehabilitación y fisioterapia, todo ello sin coste para el paciente y con la gestión administrativa realizada directamente por el hospital.

En una situación tan delicada como un accidente, el objetivo es que la única preocupación del lesionado sea recuperarse. Del resto se encarga IMED Hospitales.