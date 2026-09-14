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El Alhama, Beniel y Calasparra apuntan al liderato

Repaso de los resultados de la Preferente murciana tras la disputa de la segunda jornada del campeonato

Los jugadores del CD Beniel celebrando un triunfo este curso.

Los jugadores del CD Beniel celebrando un triunfo este curso. / CD Beniel

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Cayetano Montiel

Cayetano Montiel

El Beniel, por coeficiente de goles, se coloca en lo más alto tras golear al Archena. Se adelantó el equipo archenero por mediación de Javi de penalti. Después, Jorge y Gabri en la primera parte, voltearon el choque. En el segundo periodo, otra vez Gabri y Mateo, cerraron el marcador.

El equipo calasparreño ganó al Yeclano B en un partido muy igualado. Empezaba marcado el Yeclano con gol de Navarro a los diecisiete minutos. Empató David en el veintiuno y Pedro en el descuento hizo el tanto del triunfo. Los alhameños rendían visita al campo del Deportivo Murcia de Quique Mateo.

En el ‘mini’ derbi, el Caravaca y el Muleño igualaron a casi todo. Real Murcia y Cieza no pasaron del empate sin goles donde las defensas estuvieron mejor que los ataques.

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Por su parte, el Abarán dio buena cuenta del Lumbreras a quien le endosó cuatro goles. Contreras hizo los dos primeros, Fode hizo el tercero y Mozo el cuarto. Asen de penalti marcó el del honor a los setenta y cuatro minutos. El Pinatar logró el primer triunfo. Moha a los treinta y cinco minutos hizo el gol de la victoria. Mientras que el Lorquí también se estrenó. Lo hizo ante el Lorca Deportiva.

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