Fútbol
El Molinense salva un punto en el 90 ante un buen San Javier
El conjunto sanjaviereño planta cara a un candidato a los puestos de play off en un encuentro con cuatro goles en la segunda parte
El San Javier Mar Menor es un recién ascendido a Tercera RFEF. Pero ya en las dos primeras jornadas ha demostrado que es un candidato a estar con los mejores. En la primera jornada ganó al Santa Cruz, y en la segunda plantó cara en su campo al Unión Molinense, con una plantilla con jugadores veteranos que conocen bien la categoría. Los sanjaviereños se llevaron un punto (2-2) después de ir por delante en el marcador y encajar el segundo tanto en el minuto 90. Antes, en un choque con todos los goles en la segunda parte, Dani Pérez adelantó a los marmenorenses en el minuto 54. Andrés Carrasco, fiel a su cita con el gol, puso el 1-1 solo seis después, pero la respuesta fue rápida porque Sergio Cortado, al transformar un penalti decretado por el colegiado Flores Pérez, puso el 1-2 en el 62.
El Molinense, que en la primera jornada goleó a domicilio al Cartagena B, lo intentó por todos los medios y logró la igualada justo en el minuto 90, cuando los visitantes empezaban a acariciar el triunfo en una Tercera RFEF donde ningún equipo ha logrado un pleno de victorias en las dos primeras jornadas, lo que deja a hasta ocho equipos con cuatro puntos y con el Bullas como líder por goles.
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