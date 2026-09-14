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Fútbol

El Molinense salva un punto en el 90 ante un buen San Javier

El conjunto sanjaviereño planta cara a un candidato a los puestos de play off en un encuentro con cuatro goles en la segunda parte

Raúl Martínez, en el suelo, trata de cortar un avance de Zaka, del San Javier Mar Menor. | ISRAEL SÁNCHEZ

Raúl Martínez, en el suelo, trata de cortar un avance de Zaka, del San Javier Mar Menor. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

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La Opinión

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El San Javier Mar Menor es un recién ascendido a Tercera RFEF. Pero ya en las dos primeras jornadas ha demostrado que es un candidato a estar con los mejores. En la primera jornada ganó al Santa Cruz, y en la segunda plantó cara en su campo al Unión Molinense, con una plantilla con jugadores veteranos que conocen bien la categoría. Los sanjaviereños se llevaron un punto (2-2) después de ir por delante en el marcador y encajar el segundo tanto en el minuto 90. Antes, en un choque con todos los goles en la segunda parte, Dani Pérez adelantó a los marmenorenses en el minuto 54. Andrés Carrasco, fiel a su cita con el gol, puso el 1-1 solo seis después, pero la respuesta fue rápida porque Sergio Cortado, al transformar un penalti decretado por el colegiado Flores Pérez, puso el 1-2 en el 62.

El Molinense, que en la primera jornada goleó a domicilio al Cartagena B, lo intentó por todos los medios y logró la igualada justo en el minuto 90, cuando los visitantes empezaban a acariciar el triunfo en una Tercera RFEF donde ningún equipo ha logrado un pleno de victorias en las dos primeras jornadas, lo que deja a hasta ocho equipos con cuatro puntos y con el Bullas como líder por goles.

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