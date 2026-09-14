Cine
Cine social para cerrar el año de la Filmoteca en Cartagena: esta es toda la programación
Las proyecciones serán gratuitas hasta completar aforo todos los jueves a las 18:30 en la sala de la Fundación Mediterráneo
La Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes retoma su actividad en Cartagena el 1 de octubre y la programación del último trimestre del año estará marcada por obras de marcado contenido social, así como por la conmemoración del centenario de Francisco Rabal y del cineasta egipcio Youssef Chahine. Las sesiones se podrán disfrutar los jueves a las 18:30 horas en la sala de la Fundación Mediterráneo (calle Mayor, 11), de forma gratuita hasta completar aforo.
Memoria y compromiso social
El día 1 de octubre comienzan las proyecciones con I Shall Not Hate, de Tal Barda, dentro del ciclo ‘Amnistía Internacional’, para continuar el día 8 con Guerrillero, de Joan Gamero, que se proyecta dentro de las XII Jornadas de la Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia (Aferem).
El 15 de octubre será el turno de Goya en Burdeos, de Carlos Saura, protagonizada por Francisco Rabal. Una semana después se proyecta Clase. 50 años de STERM, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de la Región Murciana, de Juan Meseguer Navarro; y las proyecciones de octubre se cierran con El maestro que prometió el mar, de Patricia Font, el día 29.
'Del lienzo a la pantalla'
En cuanto a noviembre, se podrá disfrutar el día 5 de Venezia: infinitamente vanguardista, de Michele Mally y el 12 de Un rebelde en París, de Simona Risi, ambas del ciclo ‘Del lienzo a la pantalla’.
El 19 de noviembre cambia el guion hacia la exploración de la identidad territorial con Historias del buen valle, de José Luis Guerín y el 26 con La Algameca Chica, de Blanca Pérez de Tudela.
Cine de autor para cerrar el año
Diciembre contará con tres sesiones, comenzando con la proyección de la película egipcia Estación central, de Youssef Chahine, el día 3; el 10, de Los últimos fareros, de Jeannette Conesa; y el 17, de Annie Hall, de Woody Allen.
Toda la programación:
- 1 de octubre: I Shall Not Hate, Tal Barda
- 8 de octubre: Guerrillero, Joan Gamero
- 15 de octubre: Goya en Burdeos, Carlos Saura
- 22 de octubre: Clase. 50 años de STERM, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de la Región Murciana, Juan Meseguer Navarro
- 29 de octubre: El maestro que prometió el mar, Patricia Font
- 5 de noviembre: Venezia: infinitamente vanguardista, Michele Mally
- 12 de noviembre: Un rebelde en París, Simona Risi
- 19 de noviembre: Historias del buen valle, José Luis Guerín
- 26 de noviembre: La Algameca Chica, Blanca Pérez de Tudela
- 3 de diciembre: Estación central, Youssef Chahine
- 10 de diciembre: Los últimos fareros, Jeannette Conesa
- 17 de diciembre: Annie Hall, Woody Allen
- Los contribuyentes murcianos aguardan una cascada de millones en devoluciones tras el récord de declaraciones de la Renta en la Región
- Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena
- Investigan la muerte de una mujer que se precipitó a un patio de luces en un edificio de Primo de Rivera en Murcia
- En directo: Rayo Majadahonda-FC Cartagena
- Mucho más que el Gran Desfile: esta es la programación de actividades para la Feria este sábado
- El vídeo de Ruth Empoderada que ha puesto en el foco a un bar de Murcia: 'Se hicieron pasar por los dueños
- El UCAM llega a un acuerdo con DeJulius
- El temporal hace estragos en el Jardín de Floridablanca de Murcia