El UCAM llega a un acuerdo con DeJulius

El UCAM Murcia y David DeJulius han llegado a un acuerdo por el que el base jugará esta temporada en el Besiktas, que ha pagado una cantidad que no ha desvelado el club, y seguirá perteneciendo en la campaña 2027-2028 a los universitarios.

La agencia de representación del mejor base de la ACB el curso pasado se puso hace unos días en contacto con Alejandro Gómez para desbloquear la situación. El fichaje de DeJulius por el Besiktas estaba denunciado ante la FIBA y el jugador corría peligro de no poder empezar la temporada con el club turco. Por ello, los representantes del base no han tenido más remedio que buscar un acuerdo. Y el mismo ha llegado con unas condiciones que el club considera positivas. Recibe una cantidad a cambio por la cesión y el base tendrá que volver a negociar el próximo verano para tener su carta de libertad, ya que firmó una renovación por dos temporadas, abriendo otra oportunidad de negocio para el club en 2027. Además, las cláusulas de salida se han incrementado en el acuerdo, por lo que si DeJulius realiza una buena campaña con los turcos, que van a disputar la Euroliga, su valor en el mercado seguirá al alza.

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DeJulius, en el reconocimiento médico con el Besiktas. / Besiktas

Fue a mediados del pasado mes de julio cuando estalló el desencuentro entre el jugador y el club, que tras ser informado por parte de BeoBasket, la agencia de representación, de que no iba a cumplir el contrato firmado, lanzó un comunicado donde desveló que firmó en marzo una renovación por dos años. El UCAM presentó entonces dos denuncias, una ante la justicia ordinaria y otra ante el Tribunal de Arbitraje de la FIBA. Este último sería el primero en dictaminar antes del inicio oficial de las competiciones, pero tras el acuerdo alcanzado entre las partes, no será necesario.