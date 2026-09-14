El PP, con Antelo y Martínez, desprotege el Mar Menor

El PP, con el apoyo de los exdiputados de Vox -Antelo y Martínez-, ha abierto la puerta a la desprotección del Mar Menor al aprobar la admisión a trámite de una proposición de ley para modificar la Ley 3/2020, de recuperación y protección de la laguna costera, que incluye medidas netamente regresivas.

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, retó al resto de grupos parlamentarios, durante el debate de su admisión a trámite, a señalar una sola medida de las contempladas en el texto que desprotegiera el Mar Menor. Contestaré a su requerimiento no con un ejemplo, sino con varios.

Uno. Rebajar el régimen sancionador previsto en la Ley 3/2020 y sustituirlo por el de la Ley 30/2022 que regula la nutrición sostenible en los suelos agrarios, con sanciones menores y con una tipificación que no recoge todas las infracciones previstas en la Ley de protección del Mar Menor, es desproteger la laguna costera.

Un régimen sancionador cumple una función fundamentalmente disuasoria. Debe adaptarse a la realidad que pretende regular y establecer sanciones proporcionadas al posible daño. Sin embargo, como han advertido los servicios jurídicos de la Cámara, se trata de dos regímenes sancionadores que no encajan exactamente. Por ejemplo, transformar secano en regadío sin derecho de agua o tener una desalobradora de aguas subterráneas sin sistemas eficaces de reducción de nitratos quedarían fuera de este nuevo régimen. Y, aunque pudieran intervenir otros regímenes sancionadores sectoriales, es especialmente grave que la ley de protección del Mar Menor deje de considerar sancionables estas actuaciones que han sido centrales en su proceso de eutrofización, como puso de manifiesto el caso Topillo.

Dos. Redimensionar –o, dicho de otro modo, trasladar o suprimir- medidas contempladas en la Ley 3/2020 para llevarlas a un Programa de Actuación regulado mediante una orden del consejero de Agricultura, es desproteger al Mar Menor.

Rebajar la categoría normativa de medidas incluidas en una ley y hacerlas depender de una orden administrativa, sacándolas del control parlamentario, político y social, es rebajar la protección del Mar Menor. Aviso a navegantes: esta reforma que ahora empieza a tramitarse en la Asamblea no será la única ni, probablemente, la peor.

Tres. Cambiar la disposición según la cual la comisión de infracciones «conllevará», como sanción accesoria, la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la CARM por la expresión «podrá conllevar», es desproteger el ecosistema lagunar.

La ley actual establece esta pérdida como consecuencia automática, reforzando así su efecto disuasorio. Eliminar esta obligatoriedad y remitirla a una futura decisión administrativa reduce dicho efecto y abre la puerta a una mayor permisividad, porque las consecuencias pasan a ser imprecisas, cuando no improbables. Se favorece así al infractor frente al agricultor o empresario agrícola que se esfuerza por cumplir la ley.

Cuatro. Sustituir la obligación de los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas de revisar anualmente el cumplimiento de las medidas de la Ley 3/2020 mediante la contratación de una Empresa de Colaboración con la Administración Regional (ECARM), por la posibilidad de contratar voluntariamente sus servicios, es desproteger al Mar Menor.

No soy partidario de la externalización de servicios como la inspección agrícola. Sin embargo, ante su infradotación de medios, esta figura refuerza una medida disuasoria importante como es la obligatoriedad de realizar controles anuales del cumplimiento de las medidas recogidas en la ley de recuperación y protección del Mar Menor. Con la propuesta del PP, esa obligatoriedad desaparece.

Si añadimos que esta proposición contradice el principio de no regresión en materia de protección ambiental, reconocido en el derecho internacional, y que ignora el dictamen jurídico elaborado por la Tutoría del Mar Menor -recordemos que el Mar Menor es sujeto de derechos desde la aprobación de la Ley 19/2022- contrario a la reforma, podemos concluir que sí, Fernando: la propuesta de modificación de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor que propone tu Grupo Parlamentario lo desprotege.