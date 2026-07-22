Recuperar la autonomía tras un ictus: el papel de la fisioterapia

El ictus es una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos y una de las primeras causas de muerte en mujeres. Sin embargo, más allá de las cifras, supone un cambio radical en la vida de quienes lo sufren y de sus familias. Actividades tan cotidianas como caminar, levantarse de una silla, vestirse o coger un vaso de agua pueden convertirse, de un día para otro, en un auténtico reto.

Aunque las secuelas pueden ser muy diversas, hay un aspecto que puede marcar la diferencia en la recuperación: actuar con rapidez. Cuanto antes comience la rehabilitación, mayores serán las posibilidades de recuperar funciones, reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida del paciente.

Una vez que la persona ha sido estabilizada en el hospital, los profesionales sanitarios evalúan las secuelas que ha provocado el ictus y planifican el tratamiento más adecuado. En ese momento comienza una carrera contrarreloj en la que la fisioterapia desempeña un papel esencial. La evidencia científica demuestra que iniciar la rehabilitación de forma precoz, siempre que la situación clínica lo permita, favorece una mejor recuperación funcional y ayuda a reducir las limitaciones a largo plazo.

El motivo es que, tras un ictus, el cerebro conserva una importante capacidad para reorganizarse y crear nuevas conexiones. Es lo que se conoce como neuroplasticidad. La fisioterapia aprovecha esa capacidad mediante el ejercicio terapéutico y el entrenamiento de movimientos funcionales, estimulando al sistema nervioso para que vuelva a aprender habilidades que se han visto afectadas.

La recuperación tras un ictus no depende únicamente de un profesional. Se trata de un proceso multidisciplinar en el que intervienen médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos y personal de Enfermería, entre otros. Cada uno aporta una parte fundamental del tratamiento, pero la fisioterapia es la encargada de trabajar directamente sobre el movimiento y la recuperación de la autonomía.

En muchos casos, la rehabilitación comienza en el propio hospital y continúa posteriormente de forma ambulatoria o en el domicilio. La duración del tratamiento varía en función de cada paciente, ya que no existen dos ictus iguales ni dos recuperaciones idénticas. La evolución depende de factores como la gravedad de la lesión, la edad, el estado previo de la persona y, especialmente, la rapidez con la que se haya iniciado la intervención.

Iniciar la rehabilitación de forma precoz, siempre que la situación clínica lo permita, favorece una mejor recuperación funcional y ayuda a reducir las limitaciones a largo plazo

Los primeros meses suelen ser especialmente importantes para recuperar capacidades motoras. Es durante ese periodo cuando se producen los avances más significativos en aspectos como la movilidad, la fuerza, el equilibrio o la coordinación. Sin embargo, la recuperación no termina ahí. Otras funciones pueden necesitar más tiempo y, en muchos casos, la fisioterapia continúa siendo necesaria durante meses e incluso años para seguir mejorando o evitar la pérdida de capacidades.

Neurorrehabilitación

El trabajo del fisioterapeuta no consiste únicamente en ayudar al paciente a volver a caminar. La neurorrehabilitación persigue un objetivo mucho más amplio: conseguir que la persona recupere el mayor grado posible de independencia para desenvolverse en su vida diaria. Volver a levantarse de la cama sin ayuda, subir escaleras, mantener el equilibrio o caminar con seguridad son pequeños logros que, para quien ha sufrido un ictus, representan grandes pasos hacia la recuperación.

Además de los beneficios físicos, la fisioterapia también influye de forma positiva en el bienestar emocional. Recuperar parte de la movilidad y volver a realizar actividades cotidianas mejora la confianza, favorece la autoestima y ayuda a afrontar el proceso de recuperación con una actitud más positiva. Sentirse nuevamente capaz de realizar tareas que parecían imposibles supone un importante impulso para continuar avanzando.

La continuidad del tratamiento también resulta fundamental. Aunque la fase intensiva de rehabilitación haya finalizado, mantener un programa de ejercicio terapéutico adaptado ayuda a conservar la movilidad, prevenir complicaciones y mantener la calidad de vida. En algunos casos, además, la fisioterapia contribuye a reducir problemas derivados de la inmovilidad y a prevenir nuevas limitaciones funcionales.

Las personas que han pasado por un proceso de neurorrehabilitación destacan con frecuencia el papel que desempeñan los fisioterapeutas durante todo el proceso. Su intervención no se limita a dirigir ejercicios. También acompañan al paciente en un camino que exige constancia, adaptación y motivación, ajustando el tratamiento conforme evoluciona cada persona y marcando objetivos realistas que permitan seguir avanzando.

Por todo ello, la intervención temprana del fisioterapeuta es clave. Comenzar el tratamiento tras las primeras horas, siempre que el estado del paciente lo permita, puede influir de forma decisiva en el pronóstico y en las posibilidades de recuperación. Cada día de demora supone perder una oportunidad para estimular al cerebro en un momento especialmente favorable para su reorganización.

Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia recuerdan la importancia de reforzar la presencia de fisioterapeutas en los hospitales y garantizar que las personas que han sufrido un ictus puedan acceder cuanto antes a un tratamiento especializado. Reducir los tiempos de espera e iniciar la neurorrehabilitación de manera precoz no solo mejora la evolución clínica de los pacientes, sino que también favorece su autonomía, su calidad de vida y su capacidad para volver a participar plenamente en su entorno familiar, social y laboral.