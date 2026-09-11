El UCAM Murcia toma vuelo en Yecla con otro recital de Boum y Forrest

Segundo test y sensaciones cada vez más sólidas para este UCAM Murcia CB. El conjunto universitario dio ayer un nuevo paso en su preparación frente a Boca Juniors, en pleno rodaje para disputar la Copa Intercontinental FIBA en Pekín y con varios jugadores que han pasado por la ACB en su plantilla, en un Pabellón José Ortega Chumilla de Yecla con gran ambiente y presencia de seguidores argentinos.

El equipo de Sito Alonso se impuso con claridad (93-54), y lo hizo sin Dylan Ennis ni Kaiser Gates, descartados por precaución, pero con un perímetro muy entonado, liderado por el acierto de Mike Forrest y Souley Boum. A ello se le sumó una destacable seriedad defensiva y la sobriedad del juego interior, que aunque aportó pocos puntos en ataque, sí resultó decisivo en el trabajo atrás.

El arranque mostró un choque disputado en el ritmo. Boca Juniors arrancó con agresividad e endosó un parcial inicial de 0-5, pero el UCAM Murcia reaccionó pronto con la entrada de Juani Marcos. Tras unos primeros cinco minutos de tanteo (9-7), la dupla formada por Mike Forrest y Souley Boum comenzó a ver aro desde la larga distancia, llegando a anotar 11 puntos entre ambos en el primer periodo, para abrir la primera ventaja al cierre del cuarto inicial (27-17).

Michael Forrest, uno de los destacados del partido, ante el Boca Juniors. / UCAM Murcia CB

El único tramo de dudas para los universitarios llegó en el inicio del segundo parcial. El UCAM Murcia acusó el trabajo de pretemporada de estas primeras semanas y tardó casi cinco minutos en anotar, lo que permitió a Boca recortar terreno a seis minutos del descanso (28-20). Sin embargo, el cuadro universitario ajustó filas atrás. La solidez del juego interior en labores de contención frenó la reacción argentina, mientras Juani Marcos tomaba la batuta para gestionar la ventaja y marcharse a los vestuarios con diez puntos de margen (41-31), sumando también las aportaciones de Radebaugh, Sant-Roos, Falk y Nakic.

En la reanudación, el UCAM Murcia terminó de romper prácticamente el partido gracias a su intensidad defensiva. Con un contundente parcial de 25-10 en el tercer cuarto, el equipo de Sito Alonso puso un margen casi insalvable en el electrónico a estas alturas de la preparación. Souley Boum volvió a completar un periodo de mucho acierto al anotar 12 de sus puntos en este tramo para alcanzar los 20 al término del cuarto (66-41), bien secundado por un siempre activo Michael Forrest.

El pívot Emanuel Cate durante el segundo amistoso de la preparación del UCAM Murcia. / UCAM Murcia CB

En el último tramo del encuentro, a seis minutos de la conclusión, la distancia ascendía al 75-41 hasta cerrar el marcador en el definitivo 93-54. Aunque la anotación interior no fue abundante, la labor de los pívots en el rebote y la defensa dejó el terreno despejado para que la línea exterior marcara las diferencias.

Pansa y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el conjunto argentino disputado en Yecla. / UCAM Murcia CB

La dirección de juego estuvo liderada por Juani Marcos (8 puntos), apoyado en las alas por la solvencia de Howard Sant-Roos (8) y Jonah Radebaugh (8). En los minutos finales, además de la aportación anotadora de Souley Boum (máximo anotador del encuentro con 21 puntos) y Mike Forrest (19 puntos), Sito Alonso dio la alternativa al alero brasileño del filial, Joao Neves, quien tras su presencia también acumulada de la pasada campaña en el primer equipo, aprovechó sus minutos sumando 6 puntos para cerrar la tradicional cita en el pabellón José Ortega Chumilla de Yecla.