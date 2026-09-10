Pan recién hecho, horno de piedra y masas que fermentan durante horas: la nueva panadería que acaba de abrir en plena Gran Vía de Murcia

Hay escaparates que enseñan ropa, joyas o tecnología. El nuevo establecimiento que acaba de abrir sus puertas en plena Gran Vía de Murcia propone algo bastante distinto: detrás del cristal, lo que se puede contemplar es harina, masa y manos trabajando antes de que el pan termine entrando en el horno.

Fermento Casa de Panaderos estrenó este miércoles, 9 de septiembre, su primera tienda en la ciudad de Murcia, ubicada en el número 8 de la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, en la esquina con la calle Madre de Dios.

La llegada de la firma malagueña incorpora así una nueva panadería artesanal a una de las principales arterias comerciales de la capital, pero con una particularidad que forma parte de la filosofía de la compañía: el pan se hace allí mismo y buena parte del proceso queda a la vista de quienes pasan frente al establecimiento o entran en el local.

Las trabajadores de Fermento trabajan con la masa a través de sus escaparates. / Israel Sánchez

El obrador se convierte, de hecho, en uno de los protagonistas del espacio. Tras los escaparates puede seguirse ese trabajo que normalmente permanece oculto detrás de una puerta: preparar la masa, darle forma, dejar que fermente y esperar a que el horno haga el resto. Una forma de elaborar pan en la que las prisas tienen poco sitio.

Fermentaciones largas y horno de piedra

Fermento nació en Málaga de la mano de Carlos Pérez, tercera generación de una familia dedicada a la panadería, y ha construido su propuesta alrededor de métodos artesanales y elaboraciones que necesitan tiempo.

Los panes se preparan diariamente en sus obradores mediante fermentaciones prolongadas y posteriormente se cuecen en horno de piedra. El objetivo es conseguir piezas con más desarrollo de sabor y textura y, según explica la compañía, también favorecer una digestión más amable.

En las estanterías de la nueva tienda murciana pueden encontrarse variedades que se alejan de la barra más convencional, como panes de calabaza, sarraceno, espelta o elaboraciones integrales al 100%.

Alí luce Fermento en la Gran Vía de Murcia. / Israel Sánchez

El olor a pan recién salido del horno comparte espacio con una oferta que va bastante más allá de las hogazas. El establecimiento cuenta también con bollería, pastelería, productos salados y distintas opciones pensadas para consumir a lo largo del día.

La compañía vincula además su forma de entender el pan con "una alimentación cotidiana equilibrada y mantiene una relación estrecha con el deporte y los hábitos de vida saludables".

Murcia es solo el principio

La apertura de Gran Vía supone la primera incursión de Fermento en la Región de Murcia, pero no será la última. La cadena prevé abrir otros dos establecimientos en los próximos meses, ambos situados en la zona norte de la ciudad. Un movimiento con el que Murcia gana peso dentro del plan de crecimiento de una firma que, con este estreno, alcanza ya los 34 puntos de venta repartidos por España.