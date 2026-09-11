UCAM Murcia: Sito Alonso descarta a Gates para el próximo amistoso y espera recuperar a Ennis

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, destacó la mejoría de su equipo respecto al anterior amistoso ante el Albacete Basket tras imponerse a Boca Juniors argentino en el segundo ensayo de la pretemporada y puso el foco en la intensidad defensiva mantenida durante el encuentro.

"Creo que hemos estado mejor en algunas cosas que el otro día", señaló el técnico madrileño en su encuentro con los medios de comunicación, que explicó que el conjunto argentino planteó dificultades en la primera mitad al contar con jugadores que conocen la Liga Endesa tras su paso en campañas anteriors. Tras el descanso, el UCAM Murcia ajustó su defensa y pudo trabajar distintas situaciones.

Pansa y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el conjunto argentino disputado en Yecla. / UCAM Murcia CB

"Yo creo que hemos mantenido el nivel de intensidad muy alto, sobre todo en algunos momentos donde no metíamos", afirmó el técnico, que valoró también el papel de las rotaciones para sostener ese nivel durante todo el partido. Preguntado por la exigencia de los próximos amistosos, frente a rivales de la ACB, el propio Sito Alonso aseguró que el plan de trabajo no cambiará y que el objetivo es llegar preparados al inicio de la competición. "Nosotros tenemos que estar preparados para jugar el día 27 de septiembre contra Girona", apuntó.

El siguiente rival será el Andorra, el próximo martes 15 de septiembre en San Javier, un equipo al que definió como "un rival conocedor de la liga, con muchos argumentos para hacernos daño". Para el técnico universitario, afrontar encuentros cada vez más exigentes forma parte del aprendizaje de cara al nuevo curso: "Lo importante es que cuanto más suframos, pues mucho mejor", aseguró.

Juani Marcos, base del UCAM Murcia, marcando jugada en el segundo amistoso. / UCAM Murcia CB

Sobre los nuevos fichajes, Sito Alonso afirmó que los vio "más cómodos que el otro día" en Albacete y recordó que todavía deben mejorar aspectos colectivos de los sistemas ofensivos.

Máximo cuidado con Kaiser Gates

En cuanto a los lesionados, descartó a Kaiser Gates para el próximo encuentro porque "hay que cuidarlo", al sufrir el ala-pívot el pasado miércoles un golpe en la misma rodilla en la que sufrió la rotura del ligamento cruzado, mientras que confió en que Dylan Ennis ya pueda regresar tras ser intervenido de la muñeca en la recta final de la pasada temporada. "Creo que es posible que llegue al siguiente partido y eso nos va a dar diferente cosas en cuanto a la rotación también", explicó.

El UCAM Murcia realizará este sábado un entrenamiento antes de decidir el plan para el domingo. "Lo importante es mañana, como siempre, hablar de las cosas, de los detalles del partido de hoy, individual y grupalmente, y entrenar al máximo nivel", concluyó el técnico.