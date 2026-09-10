Una piel metálica inspirada en las hojas de Alfonso X: así será la sorprendente sede de los ingenieros industriales en pleno corazón de Murcia

Una envolvente metálica triangulada, un espacio interior diáfano y transformable y una nueva terraza-mirador sobre el emblemático Paseo Alfonso X de Murcia. Así se plantea la futura (y futurista) sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia (COIIRM), concebida como la 'casa de los ingenieros' y llamada a convertirse en un nuevo punto de encuentro para los profesionales de la ingeniería industrial.

La propuesta que da forma a esta nueva sede, que se presentó este miércoles en Murcia, es 'Xilema', del estudio Llanes_Granados Arquitectos, S.L.P., ganadora del concurso nacional de ideas y anteproyectos convocado por el COIIRM en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu).

Nacida de la naturaleza

La futurista sede busca trasladar a la arquitectura una idea procedente de la propia naturaleza. 'Xilema' toma como referencia la estructura y la nervadura resistente de las hojas caídas de los plátanos de sombra que caracterizan el paseo.

Esa geometría vegetal se transforma en una envolvente arquitectónica de precisión. Hacia el exterior, una piel metálica triangulada envuelve el edificio y funciona como filtro solar bioclimático, al tiempo que convierte la sede en una especie de linterna urbana capaz de mostrar su actividad hacia el bulevar, explican en un comunicado publicado este miércoles tras hacerse oficial que 'Xilema' ha sido el proyecto ganador.

Dispondrá de espacios transformables, zona de trabajo abierto y una terraza-mirador destinada para eventos

La intención es que el Colegio no sea un espacio cerrado sobre sí mismo, sino que mantenga una relación directa con la vida peatonal de Alfonso X y haga visible la actividad de la ingeniería industrial en pleno corazón de Murcia.

Miembros del jurado que han elegido el proyecto ganador, entre ellos la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. / L. O.

Un espacio cambiante

En el interior, Xilema apuesta por un espacio continuo y diáfano de aproximadamente 190 metros cuadrados útiles, sin una compartimentación rígida. La configuración permitirá adaptar el espacio rápidamente a diferentes usos: desde conferencias y actividades de formación técnica hasta reuniones, exposiciones o encuentros profesionales.

La propuesta incorpora además una sala multiusos con capacidad para 50 personas, zonas de trabajo abiertas compatibles con el teletrabajo y despachos destinados a la actividad institucional del Colegio.

Contará con una infraestructura tecnológica y domótica avanzada para mejorar eficiencia energética, flexibilidad y versatilidad del edificio

Uno de los elementos singulares será la recuperación de la cubierta como terraza-mirador, concebida como un espacio adicional para celebrar eventos y actividades profesionales. La tecnología tendrá también un papel protagonista. La sede contará con una infraestructura tecnológica y domótica avanzada, diseñada para mejorar tanto la eficiencia energética como la flexibilidad y versatilidad del edificio.

El concurso establecía como presupuesto máximo de ejecución 325.000 euros más IVA. Los honorarios correspondientes al proyecto completo, la dirección de obra y la coordinación de seguridad ascienden a 32.500 euros más IVA.

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El jurado encargado de valorar las propuestas ha estado presidido por Marcos Mateos, decano del COIIRM, y formado también por Javier Celdrán, vicedecano del COIIRM y secretario del jurado; Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia; María José Climent, vicedecana del Coamu; Luis Clavel, arquitecto, y Carlos Egea, ingeniero industrial.