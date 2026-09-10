El matemático murciano Luis Martínez Zoroa, clave en el avance de OpenAI sobre un Problema del Milenio dotado con un millón de dólares

El matemático murciano Luis Martínez Zoroa, profesor de CUNEF Universidad, se ha convertido en una de las figuras clave en los avances que han permitido abordar el conocido como problema de Navier-Stokes, uno de los grandes retos matemáticos del siglo XXI y uno de los seis Problemas del Milenio que todavía permanecían pendientes de resolución.

Un artículo de investigación publicado en 2023 por Martínez Zoroa junto al también matemático español Diego Córdoba, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC (ICMAT-CSIC), ha sido reconocido como una de las bases intelectuales que han permitido avanzar en la resolución de este complejo problema.

Según ha informado CUNEF Universidad y recoge la revista científica Quanta Magazine, los recientes resultados obtenidos por equipos apoyados en inteligencia artificial, entre ellos OpenAI y otros investigadores internacionales, se han basado de forma significativa en el trabajo previo desarrollado por ambos matemáticos españoles.

OpenAI anunció esta semana que uno de sus modelos de inteligencia artificial había encontrado una solución al problema, un hallazgo que ha sido realizado por un sistema todavía no presentado públicamente y que, según la compañía, cuenta con capacidades superiores a modelos anteriores.

El problema de Navier-Stokes constituye uno de los grandes desafíos de las matemáticas modernas. Se refiere a un conjunto de ecuaciones diferenciales formuladas en el siglo XIX que permiten describir el comportamiento de los fluidos, desde las corrientes oceánicas y el movimiento del aire hasta fenómenos como el viento o el humo.

Estas ecuaciones matemáticas describen cómo se mueven los fluidos, como el agua y el aire

A pesar de que estas ecuaciones son fundamentales en la mecánica de fluidos, durante décadas ha permanecido abierta una cuestión esencial: determinar si sus soluciones se mantienen siempre regulares o si, bajo determinadas condiciones, pueden desarrollar una singularidad, es decir, un comportamiento extremo en el que una parte infinitesimal del fluido evoluciona de manera no controlada.

La complejidad del reto llevó al Clay Mathematics Institute a incluirlo en el año 2000 entre sus siete Problemas del Milenio, dotados cada uno con un premio de un millón de dólares para quien consiguiera resolverlos.

Una estrategia diferente

La aportación de Martínez Zoroa y Córdoba fue especialmente relevante porque ambos propusieron una estrategia que se alejaba de los métodos dominantes empleados hasta entonces por buena parte de la comunidad matemática.

Su trabajo se basaba en la construcción de una secuencia infinita de "capas" o soluciones no singulares que, al combinarse en lo que Martínez Zoroa denomina una "cascada infinita", permitían generar una nueva solución con singularidad.

El artículo publicado en 2023 no resolvía por sí solo todos los requisitos establecidos para el Problema del Milenio, especialmente los relacionados con determinadas condiciones de suavidad de las soluciones, pero sí abría una vía de investigación que posteriormente ha sido aprovechada por los equipos responsables de los avances actuales.

"Este reconocimiento pone de manifiesto el valor de la investigación matemática y la importancia de generar conocimiento original capaz de abrir nuevos caminos en problemas considerados durante décadas prácticamente inabordables", ha señalado Martínez Zoroa.

El investigador Charles Fefferman, profesor de Princeton University, ha comentado que Zoroa y Córdoba son "los héroes de la historia"

La relevancia de su trabajo ha sido destacada además por miembros de primer nivel de la comunidad matemática internacional. Quanta Magazine recoge las palabras de Charles Fefferman, profesor de Princeton University y autor de la descripción oficial del problema de Navier-Stokes para el Clay Mathematics Institute, quien ha señalado que "los héroes de la historia" son Córdoba y Martínez Zoroa.

En la misma línea, el investigador de New York University Tristan Buckmaster ha afirmado que, a la vista de este cuerpo de trabajo, Martínez Zoroa "merece una Medalla Fields", uno de los reconocimientos más importantes de las matemáticas.

OpenAI asegura haber resuelto el problema

El avance anunciado por OpenAI consiste en una prueba formalizada mediante Lean, un lenguaje utilizado para verificar demostraciones matemáticas, que apuntaría a la existencia de singularidades en las ecuaciones tridimensionales de Navier-Stokes.

Sin embargo, el anuncio ha generado también debate dentro de la comunidad científica. Algunos investigadores consideran que todavía es necesario someter los resultados a un exhaustivo proceso de revisión antes de poder afirmar de forma definitiva que el Problema del Milenio ha sido resuelto.

También ha surgido controversia sobre el origen de algunos de los trabajos utilizados por los sistemas de inteligencia artificial y sobre si OpenAI pudo haber tenido acceso a investigaciones todavía no publicadas. La compañía ha rechazado esas acusaciones y ha asegurado que ni sus investigadores ni sus agentes de IA tuvieron acceso a esos trabajos antes de que fueran publicados.

La Sociedad Matemática Estadounidense ha calificado estos avances como "un hito en el conocimiento humano"

OpenAI sí ha reconocido que no puede descartar completamente que datos anonimizados derivados del uso de sus productos pudieran haber contribuido al entrenamiento de sus modelos.

Por su parte, la Sociedad Matemática Estadounidense ha calificado los avances relacionados con Navier-Stokes como "un hito en el conocimiento humano" y ha destacado entre los investigadores fundamentales para llegar hasta este punto a los españoles Diego Córdoba y Luis Martínez Zoroa.

"Sin nuestro método no habrían podido probarlo"

Córdoba, que lleva cerca de tres décadas trabajando en este problema, se ha mostrado convencido de la importancia del avance anunciado.

"El problema del Milenio está resuelto", ha asegurado el investigador murciano después de conocer los resultados publicados por OpenAI y de intercambiar impresiones con varios de sus colegas estadounidenses.

A su juicio, todavía será necesario esperar para conocer las consecuencias científicas del hallazgo, aunque considera que podría permitir comprender mejor numerosos fenómenos relacionados con la dinámica de fluidos, entre ellos los meteorológicos.

Zoroa defiende que la inteligencia artificial no habría podido llegar a estos resultados sin las ideas previamente desarrolladas por los matemáticos

El investigador reconoce sentir una mezcla "entre la decepción y la alegría" después de tantos años trabajando en el problema, pero insiste en que la inteligencia artificial no habría podido llegar a estos resultados sin las ideas previamente desarrolladas por los matemáticos.

"Lo que nosotros hacemos a mano la IA lo hace mucho más rápido; sin nuestro trabajo, sin nuestro método, ellos no habrían podido probarlo. La IA necesita nuestra idea, y nosotros lo que necesitamos es tiempo, pero el tiempo no es un problema para la inteligencia artificial", ha concluido Córdoba.

Noticias relacionadas

De confirmarse los resultados tras el necesario escrutinio de la comunidad científica, el avance supondría uno de los hitos matemáticos más relevantes logrados hasta ahora con el apoyo de la inteligencia artificial, con una aportación decisiva del investigador murciano Luis Martínez Zoroa.