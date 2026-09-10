Balones fuera en el caso por la muerte de una niña de dos años en las fiestas populares de Alquerías

Tanto la comisión de fiestas como el pedáneo de Alquerías se lavan las manos en el juicio para esclarecer la responsabilidad por la muerte de una niña de dos años durante los festejos populares de la pedanía murciana en junio del año pasado.

El suceso ocurrió en la feria de atracciones desplegada con motivo de las fiestas de San Juan Bautista que celebra la localidad murciana en un recinto privado, como se venía haciendo desde hacía 20 años.

En la noche del sábado, 14 de junio, un fallo en la instalación eléctrica provocó una descarga en las camas elásticas, incidente que resultó en el fallecimiento de la pequeña de dos años y en el que otros tres menores resultaron heridos.

Y el caso retomó la senda judicial este jueves con la declaración del pedáneo, José Luis Marín, como investigado, en la instrucción del caso. Marín aseguró desconocer la existencia de esta feria, que se desarrolla en la localidad desde hace ya dos décadas, y negó cualquier vinculación municipal con su organización. Según la versión que ofreció el pedáneo, esta feria de atracciones se desarrolló en la vía pública, a instancias de la comisión de fiestas.

De hecho, un miembro de la comisión de fiestas, que representa a la organización ante el juzgado, avaló la versión de Marín. Aunque, según la declaración que ofreció, la comisión solo contactó con el propietario del solar y se encargó de limpiar el terreno, y "no saben cómo llegó allí la luz", expresó a esta redacción Luis Santos, el abogado del feriante encargado de las camas elásticas, para quien la comisión de fiestas "se ha lavado las manos".

Y es que el resto de declaraciones apuntan a que la responsabilidad recae sobre la comisión. El primero en declarar este jueves por la mañana en la instrucción del caso fue el electricista encargado de instalar el sistema eléctrico en el recinto de atracciones, quien aseguró que había sido contactado por la comisión de fiestas.

Y en la misma línea se expresó el portavoz de los feriantes que desplegaron sus atracciones en el solar privado: que la comisión de fiestas les había contactado para informarles de las fechas en las que podían instalar las atracciones, aseguró.

Además, el portavoz de los feriantes agregó que desde la comisión les comunicaron que tanto el solar como la instalación eléctrica estarían listos a su llegada al recinto.

También el ingeniero que certificó la instalación de las atracciones iba a declarar como testigo pero, tras recibir el juzgado una comunicación en la que se solicitaba que este declarase como investigado, el juez decidió aplazar su intervención hasta la próxima sesión.

Ahora, queda "esperar a ver si el ingeniero declara como investigado o como testigo" en la próxima sesión y, seguramente, el letrado pedirá que declare de nuevo su cliente para ayudar a esclarecer la situación y depurar responsabilidades.

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Las cuatro personas investigadas -a falta de que el juez decida el papel que ostentará el electricista en el transcurso del juicio-, son Jesús, el feriante dueño de las camas; Roberto, el empleado que ese día controlaba el acceso de los niños a la atracción; José Luis Marín, pedáneo de Alquerías, y J. J. G. G. Estos dos últimos, según se lee en el documento judicial de la citación, comparten abogado. Cabe también recordar que ningún técnico, ni municipal ni de la Comunidad, revisó la atracción que resultó letal para la pequeña.