Un amargo aniversario

Distintos temas. El lunes, aniversario del 11M, como cada mañana, nada más despertarme pongo la radio y voy cambiando de emisora para escuchar las distintas opiniones de unos y de otros. En dos de ellas estaban hablando de aquel horror, entrevistaban a supervivientes y recuperaban grabaciones del nefasto día. En otras dos estaban hablando de la ley de amnistía.

Mejor sola. En el supermercado, una pareja con un niño de unos dos años que llevan en un carrito, hace la compra. El crío protesta, llora y quiere coger las cosas de las estanterías. La mujer le dice al hombre: «Mira, prefiero mil veces hacer la compra yo sola y que tú te lleves al nene de paseo, a casa o a donde queráis los dos, pero a mí dejadme tranquila un rato, joder».

Una vida sola. Una vida dura. Leo unas declaraciones de Carla Antonelli, una mujer trans, actualmente senadora por Más Madrid, que ha escrito un libro contando su durísima vida hasta llegar a un estatus que le ha permitido desarrollar su creatividad e inteligencia. Tuvo que pasar por la prostitución para poder comer, por los bares de alterne, los espectáculos de transformismo y por la lucha diaria para sobrevivir en un mundo lleno de problemas. Que ahora sea senadora y pueda llevar a la sociedad sus experiencias parece muy oportuno para que no se nos olvide que los avances que se han conseguido en lo social no los haga retroceder nadie.

Juan Antonio de Heras es presidente de Honor del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. / L.O.

Acierto. Han nombrado director general de la Radiotelevisión Murciana a Juan Antonio de Heras y Tudela. Es un gestor nato, un periodista y abogado que conoce perfectamente el mundo de la Comunicación. Lo hará bien, seguro.

Mal panorama. Menudo plantel que tiene la monarquía británica en estos días que nos corren. El rey Carlos III con el cáncer, el pobre hombre. Su mujer, la reina Camila, que ya tiene una edad, estaba reventada la pobre de hacer las labores propias de su trabajo, que si una inauguración aquí, que si una entrega de trofeos allá; total, que se ha pedido unos días de permiso y se ha venido a España a cazar animales, que eso a ella la relaja. El príncipe heredero, Guillermo, que está con su mujer, que la han operado de algo que nadie sabe y, como es natural, está pendiente de ella y de los chiquillos, que tiene tres. El otro príncipe, el Harry, que podría echar una mano dadas las circunstancias, está en California viviendo del cuento —quiero decir, de contar cosas— y está así, como nuestro rey emérito, lejos del mundanal ruido, jodido pero contento.

Condena merecida. A un juez amigo le digo: «Hay que ver lo a gusto que se quedaría tu compañero magistrado cuando le puso la sentencia a Trashorras». Le dijo: «Lo condeno a usted a 25 años de cárcel, por cada uno de los fallecidos en el atentado; es decir, a treinta y tantos mil años». El juez me dice: «Sí, porque los 40 años no se los quita nadie y cuarenta años de cárcel es toda una vida encerrado».

Oferta rechazada. Llaman a la puerta de mi casa, me asomo y veo unos jóvenes. Les pregunto qué desean. Me dicen que vienen a ofrecerme una opción buenísima para poner placas solares. Les explico que son los séptimos que vienen con la misma cantinela y que yo me he dejado lo de las placas solares para la próxima reencarnación.

Bastardo. Un hombre a otro, en la ventana de un bar: «Putin ha dicho que están preparados para una guerra nuclear. ¿Será hijo de su madre?».

Cine y series. Hoy les voy a recomendar una serie que a mí me ha interesado. De hecho, la vi en un fin de semana. Se llama Nos vemos en otra vida y va de la trama asturiana que participó en el atentado del 11M proporcionándoles a los yihadistas los explosivos para la masacre. Está muy bien realizada. El actor que hace de Emilio Trashorras, Pol López, un catalán, está espectacular y el resto es igualmente bueno. Y, por aquello de la nostalgia, he visto la película Calígula, la de 1978, que fue un escándalo total por las imágenes de sexo. Pues bien, no salió todo lo que habían filmado y ahora la han remasterizado y le han añadido lo que se rodó al completo. En algunas escenas parece una película porno, pero divierte.