El UCAM Murcia empata en casa del líder

El UCAM Murcia empata ante el Sevilla Atlético (1-1). Un encuentro marcado por las ganas del filial sevillista en conseguir la victoria y asegurarse sí o sí su ascenso a 1ªRFEF. En el primer tiempo se consiguieron poner por delante gracias a un golazo de Manu Bueno desde la frontal. En el segundo tiempo, y con un UCAM más echado para delante, el marcador cambió con el empate de los universitarios a manos de Fer Pina. El luminoso no se movió más y el travesaño y Serna fueron los culpables de que ninguno de los dos conjuntos se llevase el triunfo.

Los universitarios arrancaron el encuentro yendo detrás del esférico, ya que fue el Sevilla Atlético quien puso el balón en movimiento en el Estadio Jesús Navas. El filial sevillista se jugaba el ascenso y salió a morder desde el primer minuto, sacando un córner en la primera jugada del duelo.

Los sevillanos seguían insistiendo en conseguir un gol tempranero, y mordiendo el área universitaria. Los de Alberto Monteagudo también quisieron ser partícipe y aparecer en el ataque. Ramón Blázquez luchó por la banda derecha para colgar balones. Jorge García fue quien tuvo una buena ocasión, con un disparo desde lejos, que acabó golpeando en un defensa y marchándose a saque de esquina.

Antes de que el encuentro llegase al ecuador del primer tiempo, el Sevilla Atlético se acercó más al ascenso directo, gracias a un golazo de Manu Bueno desde la frontal. Los sevillanos comenzaron la jugada en la banda con un saque hacia Manu, que se fue metiendo, y con un recorte se hizo el hueco perfecto para sacar un zurdazo y mandar el esférico al palo largo de la portería de Miguel Serna.

Los universitarios lucharon el empate antes del descanso, pero no pudo ser. Arturo tuvo una ocasión, pero no llegó a conectar bien, y después el meta del conjunto sevillista se hizo enorme bajo palos, para sacar un balón, que cualquiera de la grada se pensaría que era gol, y evitó así que se marchasen con tablas al vestuario.

El segundo tiempo comenzó con un UCAM Murcia más metido, más enchufado, se vio que las indicaciones de Alberto Monteagudo durante el tiempo de descanso hicieron el efecto deseado sobre sus jugadores. El conjunto local por su parte se mantuvo más tranquilo, sin cometer errores para mantener el resultado.

A los pocos minutos del comienzo del segundo tiempo, el UCAM Murcia consiguió el ansiado gol del empate. Fer Pina fue el autor del tanto universitario, en una jugada trastabillada, en la que primero remató Fabi y en última instancia fue Fer, quien metió la cabeza en el último momento y mandó el cuero al fondo de la red. El UCAM Murcia respiraba tranquilo tras poner las tablas en el luminoso.

Tras el gol de los universitarios, el partido se volvió un corre calles por parte de los dos equipos. El UCAM Murcia estuvo a punto de hacer el segundo gol, con un tiro de Jorge García, pero que por desgracia se estrelló en el travesaño. Pero el Sevilla Atlético también tuvo su oportunidad para ponerse por delante, pero Serna atajó a bocajarro un disparo de Hormigo desde el punto de penalti.

No hubo tiempo para más, y el encuentro acabó con empate y con alegría para uno de los equipos. En este caso para los locales, que consiguieron el ascenso directo a 1ªRFEF. El UCAM Murca que no se jugaba nada, porque perdió sus opciones de play off hace dos jornadas.