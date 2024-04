De arte, políticos y cerveza

Cultura grande. ¿Saben ustedes que, en la lista de los cien generadores de Cultura más importantes de España, junto al Museo de El Prado, el Liceu de Barcelona o la Biblioteca Nacional, está La Mar de Músicas de Cartagena? ¿Verdad que da gusto que sea así? Por cierto, el ayuntamiento de esta ciudad ha nombrado a un director general de Cultura para todo el municipio. Su nombre es Eugenio González y tiene mucha experiencia en este campo. Me parece una muy buena idea que haya alguien encargado de coordinar y promover Cultura en la comarca con una idea de conjunto, mirando bien que no se gaste el dinero en gilipolleces y haciendo brillar lo bueno, venga del centro de la ciudad, o de La Aljorra.

Era grande. Hablando de Cultura en Cartagena, me llega el recuerdo de mi alumno de bachillerato Paco Martín Peñas, con el que mantuve una buena amistad hasta que se fue, dejándonos a todos los que lo conocíamos con la lágrima puesta. Qué gran persona y qué pena perderlo tan pronto.

Serie. Sigo con la serie Muertos S.L., y la sigo recomendando. El otro día, viendo uno de los capítulos, hice algo que no es muy común en mí. Un personaje dijo una frase que me provocó una carcajada. Entonces paré la serie y me dispuse a reírme a fondo, rumiando cada una de las palabras que acababa de escuchar, mientras que trataba de imaginar a los guionistas, cuando parieran esa frase, mondándose también como yo mismo. Qué ingenio, oiga, con lo difícil que es hacer reír.

Reponiendo líquido. Seis hombres que han salido a andar (van vestidos con ropa de deporte y algunos llevan incluso bastones de paseo). Caminan por los carriles de la Huerta de Murcia y se nota que están haciendo un esfuerzo. Llegan a la puerta de un bar y dos de ellos se paran. Uno dice: «Vamos a hidratarnos un poco. Un quintico y seguimos». Otro responde: «Ni pensarlo, que empezamos con la cerveza y nos liamos, y, entonces, ¿para qué nos sirve la caminata que nos hemos dado esta tarde?»

Nota. Según el último Cemop, va a llegar un momento en esta Región en el que el Partido Popular va a tener que pedir que no los vote más gente, por favor. Si hoy hubiera elecciones, conseguirían 23 escaños de los 45 de la Asamblea Regional, es decir, que deja 22 sillones para que se los repartan entre el PSOE, Vox, Podemos, etc., toquen a lo que toquen los demás partidos. Y eso que no le dan un aprobado a ninguno de los líderes regionales, aunque es cierto que a Fernando López Miras le dan un 4.8, que yo, como el profesor que he sido durante más de cuarenta años, ya considero que eso es un 5. No creo que haya nadie capaz de suspender a un ser humano porque le falten 2 décimas para el aprobado. Otra cosa es el 3.5 de José Ángel Antelo o los 3.6 de José Vélez o María Marín. Aunque yo creo que estas notas de los de la oposición son más por ideología que por rendimiento académico.

Metales y gemas. Parece ser que a la reina Letizia le duelen los pies. Me da pena porque a mí me cae muy bien. Por cierto, qué divertido ver a los reyes, príncipes, princesas, nobles de cualquier tipo y prohombres y promujeres en esas cenas y recepciones que se producen en las visitas de unos reyes a otros, todos con esa cantidad de chatarra puesta sobre cabezas, pechos, y dios sabe dónde más. (Una cuestión importante, acabo de escribir ‘prohombre’ y el texto me lo acepta. Sin embargo, cuando escribo ‘promujer’ me lo marca en rojo como si fuera una falta de ortografía. Pues no lo cambio, hala).

Gran foto. ¿Han visto la foto que ha ganado el premio del World Press Photo? Si no es así, mírenla, porque es impresionante, buenísima, conmovedora. No hay rostros, no hay lágrimas, pero es tan expresiva que lo dice todo. Cuando alguien discuta si la fotografía es o no es un arte, que mire esta obra inmensa.

No la soporta. Una chica joven a otras tres, sentadas en un banco del paseo de El Malecón, en Murcia ciudad, cerca de un colegio: «No soporto a la de Francés. ¡Urrrrr!, ¡es que me da grima hasta verla! Y de escucharla, ni te digo».

Apoyo incondicional. ¿No les dará vergüenza a los americanos que, en una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la guerra de Israel en Gaza, sean los únicos de todos los países representados en imponer su veto para que no salga adelante una resolución que trate de mejorar la situación de los palestinos en esta masacre en la que se ha convertido la guerra en aquella zona? Pues han repetido esta operación en soledad 45 veces, en 45 resoluciones contra Israel.

