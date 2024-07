Sentimientos y una portada buenísima

ESPECTACULAR. El viernes, un hombre que vive en Albacete vino a visitarme en mi casa. Sobre una mesa estaba el ejemplar de La Opinión de ese día. Él lo cogió y exclamó: «Oye, ¿qué portada tan impresionante? Es buenísima». Se refería a esa composición con Miras y Antelo dándose la espalda y saliéndose de la página cada uno por su lado, con el titular ‘Abascalazo’ brillando en medio de ellos.

RIDÍCULO. Ese mismo día, como siempre, estuve escuchando informativos mañaneros de emisoras de diferentes tendencias, y también leyendo prensa variada. Me hizo ilusión que todos criticaban la jugada de Vox, rompiendo los gobiernos regionales que tenía pactados con el PP. Y es que resulta tan estúpido que, por el reparto de cuatrocientos chicos y chicas menores no acompañados, monten este número que hasta los que siempre los han defendido hablaban pestes de ellos. Y, como suele suceder en política en esto casos, ya ha habido varios militantes del partido ultra que se han dado de baja y se han quedado en sus sillones. Y es que la carne es débil. Además, ¿no ven ustedes raro que se aparten en los gobiernos regionales y sigan pactando con el PP en los ayuntamientos? Es que la jugada no tiene ni pies ni cabeza, a mis cortas luces.

¿DÓNDE? En la radio, alguien preguntó: «¿Dónde están los sentimientos humanos de esta gente? Son niños y niñas que están solos en un país que no es el suyo?»

SE PUEDE GANAR LA VIDA. Una mujer a otra en la terraza de una cafetería, el jueves por la tarde noche: ‘Pues el sueldecico de vicepresidente lo va a perder’. ‘Bueno, le queda el otro, el de diputado. Y también puede dedicarse a entrenar a un equipo de baloncesto’, dice la segunda (ambas sonríen con mala baba).

ÓBITO. Ha fallecido José María Álvarez, un gran poeta. Cuando éramos ambos muy jóvenes, mediados los años sesenta, en su casa de la calle de Santa Florentina de Cartagena se hacían unas fiestas muy peculiares, en la que chicos y chicas bailábamos, bebíamos y demás, hasta altas horas de la noche. De madrugada, siempre acababa el festejo con todos tirados por allí escuchando a Álvarez leer sus preciosos poemas. Una de aquellas noches, algo pasados de copas, le pedí que me dejara llevarme a mi casa el manuscrito de Museo de Cera, para leerlo despacio, que ya era como un libro-carpeta lleno de recortes y de material literario. Y me lo dejó. A las 8 de la mañana, ya con los vapores alcohólicos desaparecidos, apareció José María en mi casa, totalmente descompuesto, pensando que yo podía haber perdido por la calle su manuscrito, dadas las circunstancias. Pero, lo tenía, y se lo di, y con el tiempo, ese libro se convirtió en algo realmente notable en la poesía española.

CRISIS. Un amigo me llama para preguntarme algo. Es profesor universitario. Sin saber por qué, sale el tema de las universidades en general y de las murcianas en particular. Entre otros problemas hablamos de los alumnos de algunas facultades, de muchas, que no aparecen por las aulas cuando tienen clase, y que van solo a los exámenes. Él considera esto un fracaso de lo que se ofrece en esas clases, y cree que los profesores no han sabido evolucionar con los nuevos tiempos y el nuevo tipo de alumno, que puede encontrar en internet todo lo que necesita para aprobar una asignatura. Hay facultades a las que asisten el 10% de los matriculados.

CALOR. No sé dónde se hallarán ustedes leyendo esto, pero puedo decirles que, si lo están haciendo en Murcia ciudad, hay seguridad absoluta de que están sudando. Qué semana de calor, oiga. Y el lunes han anunciado que llegamos otra vez a los 41.

TENIS. Qué partido el de Carlos Alcaraz contra Medvedev. Daba hasta pena ver al ruso haciendo todo lo que sabe, y sabe mucho, pero sin poder con el de El Palmar. Se le ve sufrir y maldecir, en ruso, supongo. Y es que últimamente no ha tenido suerte. Carlos le ganó en la final de Roland Garros y ahora le gana en la semifinal de Wimbledon. Ver jugar a nuestro muchacho es algo realmente electrizante y que te llena de orgullo.

CINE Y SERIES. He visto en una plataforma una película de la que es muy difícil opinar. Se llama Babylon y el protagonista es Brad Pitt, que siempre lo hace bien. Debe ser una de las películas más caras que se han hecho en los últimos tiempos, con centenares de personajes, distintos y recargados escenarios. Pues solo funciona todo a ratos y otras veces es más mala que la quina. También he intentado ver una serie inglesa, Hasta que te mate, sobre todo porque el actor protagonista es Shaun Evans, el de Endeavour, de la que me tragué cinco temporadas. Pero ni con Shaun, ni sin Shaun. No he podido aguantarla.

