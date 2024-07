Gonzalo Sicre: "Ratas con plumas y lotería de Cruz Roja"

Sigue la vida. Por razones que no vienen al caso, este año, todavía sigo en la ciudad de Murcia y no he podido irme a Los Urrutias donde he pasado los veranos de los últimos 56 años. Así que es una experiencia nueva para mí esta de la vida ciudadana lejos del mar, en julio y agosto. Lo primero que he observado es que somos un montón de ciudadanos los que estamos viviendo la experiencia: por supuesto, los trabajadores que atienden sus ocupaciones, pero también una serie de personal muy variado en cuanto a edad, saber y gobierno, que sale por la tarde noche a tomarse la cerveza en una terraza, mientras los críos juegan a su aire en zonas cercanas. O sea, que la vida en la ciudad sigue en julio.

Harta. Una señora mayor le dice a otra, en una tienda donde venden comida preparada: «Hija, no sé lo que llevarme hoy. Estoy de gazpacho hasta el mismísimo».

Son amigos. Qué buena gente los diputados de Vox en la Asamblea Regional. Resulta que han roto con el Partido Popular y se han ido del gobierno, pero siguen votando y respaldando todo lo que el PP propone. O sea, que están peleados, pero se siguen queriendo, apoyándose con alma, corazón y vida, sobre todo si es para echar del parlamento a un diputado de Podemos durante un mes. Es enternecedor verlos tan unidos. Me emociono, no lo puedo remediar. Y, en cuanto al echado, que conste que siempre he defendido que las reglas y los reglamentos hay que cumplirlos. Pero ese es otro tema.

Insistentes. Un hombre a otro, en la calle: «He tenido que decirles a las vendedoras de lotería de la Cruz Roja más de 20 veces que ya llevo, que ya compré hace dos meses. Me da pena, porque son muy educadas, y no entiendo cómo todavía las mandan a recorrer la ciudad cuando todos llevamos ya de esa lotería, si es que queríamos comprarla».

Series. He comenzado a ver dos series. Una se llama El Marqués y es española. Va de aquello del crimen de los Galindos. Está regular. La ambientación, los decorados, los lugares escogidos para la filmación son perfectos. Los actores bien. Pero yo creo que tiene dos problemas, el primero que está muy estirada y que con menos capítulos hubiera quedado mejor. Y, el segundo, que tiene mucho tópico, y también mucho Delibes, y mucho Los santos inocentes, sobre todo en la presentación de los ricachones. La otra serie es francesa y se llama Furias. Entretiene. Va de mafias parisinas y hay muchos tiros y mucho muerto. Está bien.

Invasoras. Hay terrazas de bar donde acuden las palomas a comerse lo que pillan. El problema es que en algunos de estos establecimientos las palomas muestran un descaro de mucho cuidado y ya no es que se queden en el suelo por si cae algo, sino que se posan en las mesas y, si te descuidas, picotean tu ensaladilla. Es tremendo ver cómo se abalanzan sobre una mesa cuando se levantan los clientes. Si quieren verlo en directo, plaza Mayor de Murcia.

No le gustan. Tres hombres están sentados en una de estas mesas. Uno de ellos dice observando a las palomas con cara de asco: «Míralas, son ratas con plumas». (Es curioso cómo los humanos hemos cambiado nuestra opinión sobre las palomas. De hacernos fotos con ellas en las plazas, con alguna en la mano o encima de la cabeza, incluso, de ser el símbolo de la paz, han pasado a la condición de plaga que destroza los monumentos con sus excrementos.)

Disfrutan. No termino de entender por qué a los políticos les gusta tanto soltar animales. Si hay que abrirle la jaula a un lince, allí está un político en cuclillas, a pesar de la dificultad de la postura dada su envergadura física. Que hay que liberar tortugas a la orilla del mar, pues allí los ves, despidiéndolas hasta con cariño. Y, si hay que soltar un pájaro que ha sido curado de sus heridas, es que suben a la montaña tan felices viendo como vuela el cuervo, el águila perdicera o el buitre. Son muy sensibles con los animales, oiga.

Depende. Está siendo tremendo esto del calor. Ya sé, ya sé que es distinto estar en la playa de la Chapineta, o en Calblanque , o en cualquiera de las de Águilas, o en todas las del Mar Menor, que me dicen que están muy bien para el baño, etcétera, o permanecer hecho un trapo en las ciudades y pueblos del interior, trabajando y sudando como perros. Ya sé, ya sé que estamos en verano.

