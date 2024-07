Sobrasada, emigrantes y elasticidad

No es no

Las organizaciones empresariales de la Región han rechazado la reducción de la jornada laboral, y, ya puesto, el flamante presidente de la Croem, Miguel López Abad, calificó las últimas subidas de salarios mínimos de ‘desmedidas’. No hace mucho tuve ocasión de participar en una tertulia de radio en la que el Sr. López estaba como invitado, por entonces solo presidente de la Cámara de Comercio, y me llamó la atención su defensa a ultranza de las posiciones empresariales más duras frente a las de los sindicatos de trabajadores y el Ministerio correspondiente. O sea, que ya pensaba así de estrictamente antes de ser presidente de los empresarios murcianos.

Fracaso

Bertín Osborne va a dar un concierto en Valencia. Parece ser que, de momento, solo ha vendido el 7% de las entradas. Hay que ver lo volubles que son las fans, oiga.

Sin calorías

Un hombre a otros tres, en las mesas altas de la puerta del mercado de Verónicas, almorzando, a las 11 de la mañana. ‘Qué buena está la sobrasada. ¿Engordará mucho?’ Otro le responde: ‘No mucho, solo es tocino puro molido, con pimentón, y el pimentón no engorda nada’. Todos ríen.

Goleada

Los ingleses son muy suyos, pero a la hora de darle una patada en el talle a un gobernante que les ha fallado no lo dudan un momento. Además, aunque todos son muy conservadores con respecto a sus tradiciones, su monarquía y su té, no se cortan un pelo en votar a los laboristas como han hecho esta semana, dándoles 412 escaños cuando la mayoría absoluta es de 326. Es decir, un palizón a los del partido Conservador de muchísimo cuidado.

Como nosotros

Nunca entenderé a aquellos que hablan de los emigrantes como si no se tratara de personas, de seres humanos como todos los demás. Llamarlos ‘menas’ como si fueran una tribu o un grupo animal, y no como lo que quieren decir esas siglas, ‘menores no acompañados’, es repugnante. Ojalá seamos muchos los que despreciamos esas actitudes ante personas que huyen del hambre y de las guerras, al igual que lo hicieron nuestros padres y abuelos emigrando a América, a Alemania o Francia, en busca de una vida mejor. Y lo de sacar los barcos de guerra para impedir que lleguen cayucos a nuestras costas es una idea incomprensible. ¿Qué quieren que hagan? ¿Hundirlos a cañonazos?

Sin pensión

Hablando de este tema un amigo me dice: ‘Y lo peor de los que piensan de ese modo es que, si no llegan emigrantes por millones a Europa para trabajar y producir, las pensiones de los que ahora protestan están en el aire. Hay países en los que ya se ha cuantificado la cantidad necesaria de extranjeros para mantener el estatus económico actual, y España, con una de las natalidades más bajas del continente, es de los que puede tener más problemas’.

Renovación

Se habla en la prensa extranjera de Carlos Alcaraz como el jugador que está consiguiendo que a mucha gente le guste ver tenis otra vez. Explican que los jugadores actuales son más bien aburridos y que siempre hacen lo mismo, mientras que él ofrece una variedad de jugadas en cada partido que es una muestra de todo lo que puede gustar en este deporte. Saca fuerte, avanza hacia la red, hace una dejada, realiza desplazamientos inconcebibles con una elasticidad en su cuerpo que hay que verlo a cámara lenta en la tele para creérselo, etcétera, etcétera, Desde El Palmar exportamos técnica tenística para el mundo.

Escasez

¿De verdad que los estadounidenses no tienen otras alternativas a candidato a presidente de su país que Trump y Biden?

Quedan muchos días de vacaciones

Una mujer a una niña, en la calle: ‘Te voy a apuntar a una escuela de verano, quieras o no quieras. Me tienes muy harta ya, ¡y estamos a 5 de julio!’n

Serie

He visto la serie Clanes, una española. No está mal, aunque la cosa del tráfico de drogas en Galicia, que es de lo que va, está ya muy vista. Yo no sé cuántas películas y cuántas series se han hecho ya con los gallegos desembarcando paquetes de cocaína en sus costas o en las rías. El guion es de Jorge Guerricaechevarria, que es bueno, y ha escrito varias parecidas. Los actores muy bien, Clara Lago y Tamar Navas, este último que va saltando de serie en serie y lo mismo te lo encuentras de médico que de capo. Se deja ver.

Suscríbete para seguir leyendo