Ser o no ser jubilado

Esta semana he tenido la oportunidad de charlar un buen rato con un amigo al que hacía tiempo que no veía. Se acaba de jubilar y ha dedicado toda su vida laboral a trabajos de tipo social. No voy a dar más datos porque entonces este artículo va a parecer que se lo dedico a él y esa no es mi pretensión, aunque sí quiero señalar que, desde que era muy joven, se ha dedicado a tiempo completo a estar cerca y gestionar para los que más necesitan ayuda. Como es natural, dedicarse a una actividad de este tipo desgasta mucho a una persona, y él quizás lo sienta así, aunque no lo demuestre, porque no se queja, y sencillamente está feliz de haber llevado a cabo lo que era su proyecto de vida. Y ahora le ha llegado su momento de la jubilación y a lo único que está dispuesto, en cuanto a actividad se refiere, es a dedicar un día a la semana a un voluntariado y el resto del tiempo a su mujer y a sus hijos, a la bicicleta, a comprar o a hacer comida, a llevar al parque a su nieta y a pasar horas jugando con ella.

Cuando llega la jubilación hay que plantearse qué vida vas a llevar, qué quieres realmente hacer con ese tiempo que ahora no pertenece a un contratador, sino a ti mismo. Como mi experiencia en este campo de los ‘jubilatas’ es ya larga, puedo decir que he conocido todo tipo de planteamientos ante el tema. Lo que suelen aconsejar es que debes estar lo más activo posible, mantener la cabeza despierta, hacer ejercicio, huir del sofá y del mando de la tele, etc. Claro está que la primera premisa a tener en cuenta en esto de la hora de la jubilación es la de cómo llegas a ese momento, porque si estás hecho harina, a ver qué ejercicio vas a hacer.

Pero, actualmente, se suele decir que los sesenta años de antes son los cincuenta de ahora, y, en mi opinión, es cierto. Cuando yo era pequeño, la mayor parte de los pocos hombres que llegaban a edades avanzadas eran figuras desdentadas, medio ciegos, cojos y torpes que se meaban encima. Y, las mujeres, que solían llevar la vejez mejor (había muchas más viudas que viudos), tampoco es que fueran bailando por la calle, sino que o se ponían muy gruesas, o se acartonaban, y, además, como a la muerte de sus cónyuges vestían de luto riguroso, algunas ya para siempre, el panorama de los mayores era sobrecogedor, salvo escasas excepciones, como todos los que vivieron algo de los cuarenta y los cincuenta del siglo pasado saben perfectamente.

Y, ahora, ¿qué?, piensan algunos que se jubilan y no saben exactamente qué camino elegir. Mi amigo arriba citado ha elegido la relajación, el deporte y poco más. Yo opté por mantenerme activo y seguí pintando y escribiendo, aunque he de decir que cada día dedico más horas a la lectura –acabo de ampliar las estanterías de libros en dos cuerpos más porque ya no cabían de ninguna manera, y eso que tengo una casa bastante grande– y, aunque cumplo con mis deberes, es decir, comparto compras y cocina con la mujer propia, soy un especialista en tender la ropa, preparo la despensa, encargo o guiso los manjares para las visitas de mis hijos y nietos –el domingo pasado solo diecinueve a comer porque uno de ellos está en Italia -, o de los amigos, y digo que, aunque cumplo con mis compromisos, cada día disfruto más tomando una cerveza y charlando con los amigos en una terraza, o en una casa, y voy alejándome del mundo, de sus pompas y de sus obras, y paso más tiempo en el hogar, con mis libricos y otras distracciones, como regar las plantas o ver alguna película o serie de calidad y escuchar mucha música. La jubilación, es lo que tiene, que eres libre de ser o no ser un tipo de jubilado u otro.

