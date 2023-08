Escenas de la vida real

[En el sofá, sentado frente al televisor, él está escuchando atentamente las noticias. Ella aparece por la puerta, vestida de calle, se quita la chaqueta y se sienta con él y le da un beso]

ÉL: ¿Dónde está la peque?

ELLA: Ha subido a la habitación, a dormir. Mañana vuelve al instituto.

ÉL: ¿Qué tal ha ido? Aunque ya he visto… (señala los papeles).

ELLA: Mira, sin palabras. Todo muy bien, pero luego estábamos horrorizadas (pone cara de pánico burlón. Luego más seria). Al menos yo…

ÉL: Bueno, cuando te han hecho la entrevista se te veía entusiasmada. A veces (sonríe preguntando) no se si lo echas de menos.

ELLA: Ay, deja. (Encoge los hombros, se mira la mano, hace una pausa, sonríe, lo mira a la cara). ¿Y tú? ¿Qué tal ha ido? Porque algo he leído en el avión…

ÉL: Pues los que han dicho que no iban a venir, no han venido (Hace un mohín y mira al techo). Yo no sé cómo quieren que tome en cuenta qué si no vienen a decírmelo. Luego, que si no represento nada. Y me queda mañana todavía (señala el televisor) .

ELLA: ¿Ha llamado la niña? ¿Cómo le va? (se quita los pendientes).

ÉL: Supongo que bien. A su edad yo hice lo mismo…

ELLA: (Lo interrumpe, riendo). No empieces, que se te cae la baba.

[La cámara gira hacia la ventana de jardines de Zarzuela, exterior, casi noche. Fundido en negro].