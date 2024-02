Tras semanas de dudas e incertidumbre debido a la destitución de Javi Rodríguez, ElPozo Murcia vuelve a coger confianza en casa para doblegar a Osasuna (6-1) navarro con contundencia antes de visitar al líder.

El primer partido en casa para Dani Martínez como técnico volvería a demostrar que los jugadores confían en él, logrando doblegar con solvencia a un Osasuna que ante la gran cantidad de ocasiones generadas por ElPozo y el buen nivel mostrado por Edu Sousa, nada podría hacer terminando el duelo con goleada.

El combinado de Murcia se reencontraba con su afición por primera vez tras la destitución de Javi Rodríguez para recibir a un cuadro navarro metido de lleno en su peor racha de la temporada, con cuatro derrotas consecutivas en la competición doméstica.

Pese a ello y aunque el dominio de balón inicialmente sería de los murcianos, no comenzaría mal el duelo para los visitantes, que en apenas tres minutos pondrían el 0-1 tras una carambola. Saque de banda, balón por alto hacia el segundo palo y remate de Geraghty que tocaría en hasta dos jugadores de ElPozo y terminaría introduciéndose en el fondo de las mallas.

ElPozo se carga de confianza antes de visitar al líder | ISRAEL SÁNCHEZ / Fran Montiel

No sería más que un espejismo en el camino, pues no tardaría ni sesenta segundos el pichichi de la liga en poner las tablas en el luminoso. Marcel, ratificando nuevamente su brutal estado de forma, se marcharía por banda derecha para definir ante la salida de Asier Llamas y empatar a falta de más de un cuarto de hora para el descanso.

Los de Dani Martínez se harían con el control tras el tanto y comenzarían a generar ocasiones poniendo a trabajar al guardameta visitante que no tardaría en ver como tenía que volver a sacar el balón de su portería. Pérdida en la medular de Osasuna, contragolpe de manual de los murcianos y un remate potente pegado al palo de David Álvarez que ponía en pie a la marea roja, confirmando la remontada en el primer tiempo. Más opciones llegarían de ampliar esa ventaja, sobre todo en botas de Marlon, que en el segundo palo la mandóp fuera, y Taffy, que en el mano a mano no logró superar a Asier.

El técnico, Dani Martínez, habla con Felipe Valerio. / Israel Sánchez

Por ocasiones estaba mereciendo ElPozo aumentar la ventaja, y cuando parecía que no habría tiempo para conseguirlo, el córner y la pizarra dejarían a Gadeia en la frontal del área para fusilar la meta osasunista y hacer morir la primera parte con un contundente 3-1.

Tras el tiempo de descanso, a Osasuna no le quedaba otra que comenzar a asumir riesgos en busca de sacar algo positivo del Palacio, adelantando su línea de presión y obligando a Edu Sousa a intervenir en varias ocasiones con mucho mérito para mantener la ventaja ante varios disparos de Eloy.

Los minutos avanzaban y los visitantes se harían con el control del partido durante buena parte del segundo tiempo, dejando la posibilidad de matar el partido para ElPozo en el contragolpe, que no estaría fino en las transiciones para cerrar el marcador hasta los instantes finales. El 3-1 no se movía, lo que tampoco contentaba a los de Navarra, viéndose de este modo obligado Miguel Hernández a apostar por el ataque de cinco a falta de seis minutos para el desenlace.

Se guardó un minuto de silencio por la tragedia de Valencia. / Israel Sánchez

A la desesperada y apretando en toda la pista, llegaría la sexta falta de Osasuna, que dejaría en el punto de doble penalti al especialista, Gadeia, que levantaría la cabeza y como viene siendo habitual, no fallaría para hacer un 4-1 que aumentaría aún más y por partida doble. Primero una pérdida en el cinco para cuatro permitiría a Edu Sousa cerrar su partidazo con un tanto a puerta vacía que supondría el 5-1 y que se redondería al definitivo 6-1 con un nuevo doble penalti que no fallaría Marcel para seguir aumentando su cota goleadora.

Dos victorias en dos partidos, ambas con el mismo resultado y con muy buenas sensaciones, al frente del equipo para el nuevo técnico de ElPozo que ahora enfrentará, salvo cambio de última hora, su primer reto importante al mando visitando al FC Barcelona el próximo sábado a las 18:00 con la posibilidad de colocarse a únicamente tres puntos de los culés en caso de conseguir la victoria.