El UCAM Murcia apela al orgullo para no volver de vacío de Belgrado

El mejor deportista es aquel que se levanta antes después de caer. Así ha sido siempre y tenemos mil ejemplos. Y el UCAM Murcia CB necesita digerir en tiempo récord su derrota en las semifinales de la Basketball Champions League ante el Unicaja Málaga para no regresar de vacío de Belgrado, una ciudad a la que acudió con las maletas cargadas de ilusión. Esta tarde (17:00 horas, Popular Televisión y RTVE Play) tiene la oportunidad de endulzar ese viaje de regreso para afrontar la realidad que vivirá nada más enfrentarse al Peristeri BWIN griego.

Porque con una victoria y un tercer puesto en el bolsillo después de una sobresaliente temporada en la competición continental, seguro que la resaca será más llevadera. Además, el club tiene la oportunidad de sumar a los 90.000 euros que ha ganado ya este curso en la BCL, otros 100.000 que se otorgan al tercero. El cuarto, por desgracia, volverá con las manos vacías, y eso es lo quiere evitar un equipo que apela al orgullo.

Acabar la Champions con un triunfo seguro que ayudará al equipo de Sito Alonso para afrontar con otro ánimo la recta final de la temporada en la Liga Endesa, donde aún tiene mucho que decir. Porque solo tres días después de aterrizar de nuevo en Murcia, el equipo tendrá otro importante duelo, en este caso el miércoles 1 de mayo en el Palacio de los Deportes ante el Casademont Zaragoza (18:00 horas).

Para repetir el tercer puesto de 2018 en Atenas, los universitarios tendrán que derrotar esta tarde al Peristeri que comanda desde el banquillo una leyenda como Vassilis Spanoulis, quien tiene su prolongación en la cancha en el base Joe Ragland, quien jugó con la camiseta murciana en la temporada 2012-2013. Los griegos, el único equipo en la Final Four que no fue campeón de grupo en el Top 16, cayeron ante un Tenerife liderado por Marcelinho Huertas, Kyle Guy y Giorgi Shermadini. En el conjunto griego hasta cinco jugadores estuvieron en dobles dígitos de anotación, pero fue insuficiente para acabar con los tinerfeños, que volverán a luchar esta tarde por el título contra el Unicaja (20:00 horas).

El Peristeri, que marcha tercero en el campeonato de su país, solo por detrás de Panathinaikos y Olympiakos, llegó al Top 16 después de ser tercero de su grupo en la primera fase y de superar el play in. Más tarde también accedió a los cuartos sin ser líder y teniendo que superar el factor cancha en contra. Además, ha sido uno de los pocos equipos que ha derrotado esta campaña al Unicaja (76-73) y fue el verdugo de uno de los favoritos al título, el Hapoel Jerusalem, en el Top 16. Y para redondear su ruta de matagigantes, en cuartos superó el defensor del título, el Telekom Bonn. Después de perder el primer partido, ganó los dos siguientes con el factor cancha en contra para meterse en esta Final Four.

Parar a Joe Ragland, quien juega una media de 31 minutos en los que anota 14,7 puntos y reparte 9 asistencias, será básico para que el UCAM no regrese de vacío de Belgrado. Pero el Peristeri no es solo Ragland. El escolta Elijah Mitrou-Long, el alero Nemanja Dangubic, el ala pívot Leonidas Keselakis y el pívot de 2,13 Trevor Thompson (11,4 puntos y 8 rebotes), que a punto estuvo de no jugar en Belgrado por una denuncia de su novia por presunto caso de violencia de género, son otros jugadores a tener en cuenta. Aunque el fondo de armario no es tan amplio como el del UCAM, también tiene jugadores que salen del banquillo capaces de aportar mucho como los escoltas Kenny Williams y Stelios Poulianitis, así como el ala pívot Nikos Chougkaz.

[object Object] En la gala de la Basketball Champions League que se celebró ayer en Belgrado, el UCAM Murcia se llevó solo un premio y fue gracias al cubano Howard Sant-Roos, quien fue elegido el mejor defensor de la temporada. El líder en robos de la competición se llevó el galardón, mientras que el escolta Dylan Ennis fue incluido en el segundo quinteto. Además, el premio al mejor entrenador fue para Spanoulis, del rival de hoy del UCAM en la lucha por el tercer puesto. El MVP del curso fue para un veterano como Marcelinho Huertas, mientras que el galardón al mejor joven fue para el alero del Cholet francés Tidjane Salaun, un alero de 2,06 metros que todo apunta que dará el salto a la NBA en breve.

Sito Alonso: «Tenemos que traer otras cosas, no solo jugadores, para ser un club aún mejor»

Sito Alonso está orgulloso de su equipo. El entrenador del UCAM Murcia CB, en cualquier caso, se mostró ambicioso tras la derrota contra el Unicaja: «Para mí nada es suficiente. La única cosa que podemos hacer es tener más ambición que cualquier equipo», dijo apelando al orgullo de su plantilla de cara al duelo de hoy. Pero también el técnico habló del futuro: «Este año cambiamos cosas en nuestro club y renovamos jugadores que teníamos en plantilla, como el Unicaja hizo el año pasado después de ganar la Copa del Rey. Tenemos 8, 9 o 10 jugadores de este equipo con contrato. Es un paso increíble para nosotros. Si tenemos más experiencia, estaremos más preparados para ganar el trofeo. Pero quizás no es sólo jugadores, quizás tienes que traer otras cosas para ser un club aún mejor. Estamos creciendo cada año», señaló.