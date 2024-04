El Real Murcia, ante la oportunidad de oro para acechar el play off

Chocan en la Nueva Condomina dos equipos destinados a chocar. Real Murcia y Ceuta (17.00, FEF TV) se ven las caras a falta de cinco jornadas para el final de la temporada y con el mismo objetivo en el horizonte: jugar el play off de ascenso a Segunda División. Los caballas dependen de sí mismo para hacerlo, ya que son quintos con 56 puntos. No obstante, hasta tres equipos le siguen de cerca. Entre el Recreativo (52) y el Antequera (50) se encuentra el Real Murcia (51) al acecho. De vencer esta tarde se pondría a un sólo punto de los ceutíes y si lo hace por más de un gol ganará también el golaveraje particular, crucial en caso de empate a puntos.

Nueva Condomina se engalana para vivir una auténtica final por la ansiada promoción entre dos conjuntos que llegan en plena forma. Los murcianos han sumado cuatro victorias y dos empates en los últimos seis partidos, en los que, además, no ha recibido ni un sólo gol en contra. Empató en casa contra el Ibiza (0-0) y venció de forma consecutiva al Sanluqueño (0-1), Recreativo Granada (1-0), Algeciras (0-1) y Melilla (2-0) para recuperar unas opciones de promoción que parecían muy remotas. El empate en La Rosaleda frente al Málaga (0-0) cortó la racha de victorias, pero no las buenas sensaciones de un equipo que no se quiere quedar a medio.

Si bueno es el final de temporada de los granas, no lo es menos el de los caballas, quienes cuentan ocho jornadas sin perder. Siete victorias y un único empate -casualmente también frente al Málaga- que le han aupado hasta la quinta posición. Posición que ambiciona el Real Murcia y que puede estar en juego esta jornada. Aunque no arrebatará el Murcia la quinta plaza al Ceuta aunque gane, puede dejar a tiro de piedra el asalto al play off, además de igualar o superar el golaveraje particular tras el 1 a 0 del partido de la primera vuelta.

Chocan también ambos conjuntos en una cuestión extradeportiva. El exgrana Rodri Ríos no podrá jugar el partido debido a la cláusula impuesta por los murcianos y aceptada por los ceutíes. La multa que debería pagar el conjunto visitante de hacer jugar al delantero asciende hasta los 300.000 euros, inasumible para el club del Alfonso Murube.

En esa tesitura, el técnico del Ceuta, José Juan Romero, se ha visto obligado a cambiar sus planes. Rodri no jugará y ha asegurado que Sofiane será de la partida. El central Fabricio Danesse tampoco jugará por sanción. En el lado opuesto, el Real Murcia recupera un activo importantísimo para su ataque. Loren Burón vuelve a estar disponible para Pablo Alfaro cuatro jornadas después, aunque pierde con la sanción a Manu García su ‘seguro de vida’. Gianni Cassaro será el meta murcianista para la final de esta tarde contra el Ceuta.