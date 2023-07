Los Campeonatos de España al aire libre de Torrent se cerraron para el atletismo murciano con una medalla de plata de Mohamed Katir en 1.500 metros lisos y el cuarto puesto de Mariano García García en 800.

El muleño Katir se quedó a 32 centésimas de segundo del oro que logró Adel Mechaal en el mejor 1.500 español de la historia por las marcas registradas. El campeón logró un registro de 3:33.44 por 3:33.76 del murciano, que esta temporada tiene fijado su objetivo en subir al podio en el Campeonato del Mundo que se celebra dentro de un mes en Budapest. La tercera plaza fue para Mario García Romo, con 3:34.77.

Poco le importó a Mechaal, quinto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, el frenético ritmo que puso a la prueba desde el principio el atleta del Playas de Castellón Abderrahman El Khayami, es más, pareció agradecerlo como confesó tras la prueba.

"No sé si El Khayami y Katir se habían puesto de acuerdo para lanza la carrera, pero para mí ha sido bueno, porque me gustan las carreras a ritmo alto. De esta manera ganar siempre el mejor en el 1.500 y no el que tiene más velocidad", señaló Mechaal en declaraciones a Televisión Española.

Un fuerte ritmo final al que siguió al arrancar la última vuelta el acelerón protagonizado por Mohamed Katir, el plusmarquista nacional de la distancia, y que sólo pudo aguantar Adel Mechaal.

De hecho, Mechaal, que este año contaba con una mejor marca de 3:31.43 minutos, no sólo logró resistir el ataque del Katir, sino que acabó por adelantar al murciano, bronce en los pasados Mundiales de Eugene, en la recta final.

"Katir ha lanzado el ataque y me he ido detrás y al final ha sido una recta espectacular", explicó Mechaal que se impuso con un crono de 3:33.44 minutos, rebajando en un segundo el récord de los campeonatos que poseía toda una leyenda como Fermín Cacho con un tiempo de 3:34.52 desde 1991.

Tras Adel Mechaal cruzó la línea de meta Mohamed Katir, que debió conformarse con la medalla de plata con una marca de 3:33.76, mientras que la tercera plaza fue para Mario García Romo, campeón el pasado año en Nerja y que en esta ocasión debió conformarse con el bronce con un registro de 3:34.77. Los tres atletas ya tenían plaza en los Mundiales de Budapest, tras lograr la mínima exigida por la World Athletics.

Mariano García García, campeón de Europa de 800 metros lisos, acudió al campeonato de Torrent con muchas dudas por su estado físico. No había competido desde mediados de junio por una sobrecarga muscular por estrés. Tenía pocas esperanzas de lograr un buen resultado el atleta de Cuevas de Reyllo, pero después de superar con solvencia las semifinales y lograr la clasificación para la final, todo podía ocurrir dado el gen competitivo del murciano. Y a punto estuvo de subir al podio en una distancia con un gran nivel en España. García, quien por momentos se vio muy lejos de los puestos de privilegio, concluyó en la cuarta posición con un registro de 1:46.16 después de remontar varias posiciones en la recta de meta final. En cualquier caso, una marca y un puesto que complican sobremanera la presencia de Mariano García en los Mundiales que se disputarán el próximo mes de agosto en Budapest.

El triunfo fue para Adrián Ben, con 1:45.01, que batió el récord de los campeonatos, siendo segundo Mohamed Attaoui, con 1:45.06. Tercero fue Saúl Ordóñez, con 1:45.77, quien en los últimos metros vio peligrar esa plaza en favor de Mariano García.

Los Campeonatos de España, por tanto, se cerraron con un balance de dos medallas para el atletismo regional, ya que Sergio López Barranco conquistó por tercera vez en su carrera deportiva el título de los 100 metros lisos.