José Damián Pérez: "Para digitalizar la Administración hace falta voluntad política y no siempre la hay"

¿Qué ha sido los más sobresaliente en este año 2023 en el COGARM?

En primer lugar, sin duda alguna la firma con la UCAM de la primera Catedra de Gestión Administrativa de España. En Segundo lugar, la terminación de la Auditoria o estudio de investigación a la Administración Estatal, Regional y Local realizado desde nuestro Colegio en colaboración con la firma Ledesma & Co arquitectura jurídica, y por último esperamos que en breve la firma entre el Consejo General del Colegios de Gestores Administrativos de España y la Dirección General de Marina Mercante.

¿En cuanto a la UCAM?

El 11 de diciembre de 2023 se firmó el acuerdo entre María Dolores García Mascarell, Presidenta de la UCAM y Fernando Santiago Ollero, Presidente del Consejo General de Colegios de Gestores de España, a través del cual se crea la Primera Catedra de Gestión Administrativa en nuestro país, todo un hito que nos permite dar índole académica a nuestra profesión estableciendo una colaboración bilateral en la formación e investigación propia del Gestor Administrativo. La catedra impulsará y mejorará la transferencia de conocimientos en materia de Gestión Administrativa entre todas las instituciones académicas y agentes sociales implicados, es decir, entre Universidades o instituciones académicas de cualquier tipo, así como de su personal, alumnos, Administraciones Públicas, Consejo General de Colegios de Gestores de España y Colegios de Gestores Administrativos y proponer futuros convenios de colaboración, concesión de becas y ayudas así como el desarrollo de seminarios, ponencias y congresos.

Imagen tras la firma del acuerdo con la UCAM. | COGARM / l.o.

¿Cómo detallaría ese estudio de investigación y que datos ha aportado?

Este 30 de enero finalizamos la auditoria o estudio de investigación llevado a cabo en nuestra Región en colaboración con la firma jurídica especializada que mencionábamos al principio. Iniciada en noviembre de 2022, versaba sobre tres asuntos, la cita previa, la demora de un trámite y la “no cita” (no hay citas disponibles en las próximas fechas).

En cuanto a la Administración estatal, las conclusiones obtenidas son que tanto la Seguridad Social como el INSS destacan por los permanentes problemas con la cita previa y la ausencia de atención presencial, no obstante, debemos de agradecer que la Dirección Provincial de INSS de Murcia nos haya facilitado una dirección de correo electrónico para que los profesionales podamos plantear y resolver dudas de nuestros despachos, es un comienzo. La peor parte se la llevan los Registros Civiles a los cuales encuadramos en ese apartado de “no cita”.

A nivel regional, el resultado es favorable excepto en dos aspectos muy concretos. La tramitación de transferencias de tractores agrícolas en la Consejería de Agricultura, cuyo plazo en obtener la documentación necesaria se alarga hasta 4 meses. Este problema lo he tratado personalmente con cuatro consejeros en mis 20 años como Presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la Región de Murcia y no hay voluntad política de solucionarlo. Un pequeño dato, en Alicante tardan tres días. El segundo trámite que se alarga en el tiempo es la solicitud de certificados de matriculación de camiones en servicio privado.

En ambos casos, las últimas excusas, no argumentos, que nos transmiten ambos organismos es que ciertos funcionarios son excesivamente rigurosos, tardíos e inclusión los hay que lo hacen teletrabajo, perdone, sustitúyalos y no perjudique más al propietario de ese vehículo o tractor que desde el minuto unos están pagando la letra mensual de ese vehículo y los seguros sociales de un chofer, explíqueselo al ciudadano a ver si entiendo esa demora que no tiene razón alguna.

Nos puede detallar cuales son esos nuevos proyectos del Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia.

Como colectivo profesional inquieto y al servicio de la ciudadanía los principales proyectos para este año 2024 a nivel nacional son la firma de un Convenio con la Dirección General de Marina Mercante que permitirá la expedición de un justificante profesional válido para poder navegar desde el minuto cero, en aquellos tramites de cambio de titularidad de embarcaciones de recreo. Con ello se conseguirá desatascar las capitanías de puerto absolutamente colapsadas a fecha de hoy.

Un segundo proyecto, que en nuestra Región ya es una realidad son las citas de canjes de carnets de conducir para ciudadanos marroquíes, y ello gracias a la firma de un Protocolo entre la Jefatura de Tráfico de Murcia y el Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia que permite pedir hasta cinco citas diarias en la Jefatura de Murcia y dos en la Delegación de Cartagena. Recordemos que estas peticiones de citas han estado bloqueadas durante varios años, siendo objeto de fraude por parte de locutorios y portales de segunda mano de internet.

Por último, nuestro Consejo General sigue viajando regularmente a Bruselas al objeto de institucionalizar nuestra profesión a nivel europeo. Todas las reuniones que se están manteniendo en la Comisión de la UE no hacen sino confirmar que la actividad de los Gestores Administrativos, en estos países, son desarrolladas hasta por quince profesionales distintas. La proliferación de normativa comunitaria exige la figura de un profesional como nosotros, capaz de recepcionarla, estudiarla y aplicarla a la actividad económica de la empresa.

¿Cuál cree que es la situación actual de la Administración en nuestro país? ¿Cuál es su futuro? ¿Y cuál cree que es la situación económica y fiscal en nuestro país?

La Administración sigue colapsada, siguen sin recuperar la presencialidad en gran parte de su actividad y ha perdido la sensibilidad para atender al ciudadano. La cita previa, es insuficiente y no tiene en cuenta la brecha digital, la edad de la población, ni origen extranjero o dificultades idiomáticas de los ciudadanos.

El futuro de la Administración pasa por la colaboración público-privada o el trámite telemático de lo contrario la digitalización de la Administración es totalmente imposible, da igual la parcela de la actividad, si los colegios profesionales que nos dedicamos a la tramitación no existiéramos, se necesitarían millones de funcionarios o vivir en un país comunista de hace 70 años, y ya sabemos que conllevaría eso.

En cuanto a la situación económica y fiscal de nuestro país, y a grandes rasgos, podemos decir que el 26 % de los pequeños y medianos negocios han facturado menos en 2023 que en 2022 frente a un 47% que ha facturado más. Aun así, el 23% de los negocios cerró el 2023 con pérdidas frente a un 64% que lo hicieron con beneficios. Seguimos como más de 700000 negocios en perdidas, 600000 con serios problemas de liquidez.

Además, la presión fiscal va en aumento y hay una ingente cantidad de normativa cambiante que no hace sino complicar la vida de autónomos y particulares, Es decir, más presión fiscal, más normativa y más incertidumbre.