¿Qué está ocurriendo con la Administración?, ¿Por qué tanto descontento?

A mi entender, la Administración desde hace muchos años se ha visto por los ciudadanos como una barrera más que como un instrumento de ayuda y gestión. Primero por la complejidad de los trámites y la excesiva burocratización y, en segundo lugar, por el tiempo que era necesario o sigue siendo necesario emplear para cualquier trámite.

Esta situación se ve empeorada con la pandemia, ya que en aquel entonces la solución de la administración fue cerrar las puertas, delegar en los profesionales algo tan crucial como la como por ejemplo la tramitación de los ERTES y utilizar fórmulas de teletrabajo que ya no tienen sentido hoy y que lo único que provocan es deteriorar aún más la relación entre los ciudadanos y la administración.

¿Por qué ese difícil acceso a la Administración?

Yo creo que confluyen tres circunstancias; como comentamos la presencialidad ha desaparecido en muchos sectores, el contactar telefónicamente es casi imposible o simplemente no existe y a la falta de citas previas se le ha sumado la venta ilegal de dichas citas en locales no autorizados. Todo ello unido al hecho de que los ciudadanos sabemos que Administración la sufragamos nosotros, no hace, sino empeorar y distanciarnos de ella.

Es incomprensible que un ciudadano se pase más de 6 meses esperando que se resuelva su expediente de adquisición de nacionalidad, que sea necesario esperar una media de 22 días en algunos casos para obtener el DNI o que no existan citas para hacer canjes de permisos de conducir de determinados países. Tenemos derecho a que se nos atienda presencial, telefónica y telemáticamente, de manera eficiente y eficaz.

Por otro lado, el crecimiento exponencial de la digitalización de los trámites tampoco está siendo un plato fácil de digerir para el ciudadano ni para el profesional. El trámite al tiempo que se hace más accesible se vuelve en cierto modo complejo, pues hay que cumplir con unos criterios de seguridad y control de la documentación, su almacenamiento digital y supone tener unos conocimientos básicos en el manejo de las herramientas digitales. Los gestores en este sentido, nos mantenemos al día de todas las novedades habidas y por haber y ofrecemos seguridad y fiabilidad al ciudadano.

¿Qué soluciones se les ocurren para mejorar la Administración?

Pues a raíz de la pandemia, se elaboró elaboramos un protocolo con 25 medidas para salir de la crisis, se entregaron a Presidencia de Gobierno, al Partido Popular como principal Partido de la oposición y a su majestad el Rey, de esas 25 propuestas, creo que hay una básica, que puede ser el punto de partida: hacer una auditoria externa de nuestras administraciones. En eso es en lo que estamos trabajando desde el Colegio de Gestores de la Región de Murcia que en colaboración con un despacho jurídico de Madrid elaborada mensualmente un informe con lo que más preocupa ahora mismo a los ciudadanos, la cita previa y el tiempo que se tarda en hacer un trámite, le puedo asegurar que se sorprendería.

Por supuesto, nuestro colectivo en general y nuestro colegio en particular siempre busca nuevas formas de colaborar con la administración para ofrecer un mayor número de servicios a los colegiados y ellos a su vez a los clientes que hagan que el colapso de la administración sea algo más llevadero.

¿Cree que la administración dificulta o sobrecarga el trabajo de los profesionales?

Sin duda alguna, la última es la tarea que nos ha encomendado la Tesorería de la Seguridad Social de actualizar los datos de los autónomos societarios de nuestros asignados RED, esto es un auténtico disparate. Para que se hagan una idea se trata de que entreguemos documentación de nuestros clientes, que ya obra en poder de la administración y que podría ser comunicada entre organismos y así evitar cargar de trabajo a los profesionales que les ayudamos a diario. Le recuerdo que el Ministro Escrivá solucionó este verano en 24 horas la huelga de funcionarios de la Seguridad Social contratando tres mil funcionarios más debido a que los sindicatos argumentaron el exceso de carga laboral, ¿y ahora qué?

Además, hay que tener en cuenta que si entregamos documentos sin autorización de nuestros clientes podríamos estar incurriendo en un grave incumplimiento de la Ley de Protección de datos, y que al grabar nosotros esos datos ¿De quién es la responsabilidad?

¿Qué opinión tiene, desde la perspectiva administrativa, de lo sucedido en la discoteca de Murcia?

Ha sido un incidente que nos ha conmovido profundamente y antes de nada me gustaría trasladar mi pésame a sus familiares y ofrecerles nuestra ayuda para aquello que necesiten.

En lo que al trámite respecta, es muy sencillo. El trámite es sencillo, Consta de una solicitud con los datos del solicitante, un proyecto de un ingeniero y un pago de una tasa. Craso error que el proyecto ya no vaya visado por el Colegio de Ingenieros, ya que los Colegios profesionales son la garantía del buen ejercicio profesional de sus colegiados.

Cuando las relaciones entre la ciudadanía y los administrados no es buena no son buenas, difícilmente lo serán de forma interna, dentro de la propia administración, fallos en la comunicación, superposición de tareas y otros son problemas que suelen aparecer en grandes empresas, y la administración es la empresa más grande de nuestro país. Parece ser que existía una Inspección de sanidad que seguía su curso, al margen de la orden de cierre y desconocido por ambos departamentos de Sanidad y de licencias de apertura.

La Administración tiene que reaccionar y tiene que reaccionar ya.

Más sobre el Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia

Web: https://www.gestoresmurcia.com/

Dirección: Calle Vinader, número 6, Entresuelo. Murcia, 30004

E-mail: colegio@gestoresmurcia.com

Teléfono: 968 21 99 33