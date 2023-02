José Pérez de las Bacas y Vacas es Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia desde el año 2003 formando además parte de la ejecutiva del Consejo General de Colegios de Gestores de España desde el año 2015. Con él hablaremos sobre qué es un gestor administrativo, cuales son sus funciones y revisaremos algunas cuestiones de actualidad como los problemas existentes con la administración y su valoración sobre el panorama laboral y la situación de los autónomos y pymes.

El Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia cuenta con 140 profesionales repartidos por todo el territorio regional. Nuestros gestores pueden acceder mediante la realización de una prueba de acceso o cursando el Máster habilitante de Gestión Administrativa y se dedican principalmente a realizar trámites de vehículos; cuestiones fiscales y laborales y temas de nacionalidad y extranjería así cómo emitir certificados digitales. > explica Pérez de las Bacas. Los gestores administrativos llevan años trabajando estrechamente con la administración realizando toda una serie de gestiones que ahorran tiempo y colas a los particulares diariamente y además de forma rápida y con garantía de seguridad y tranquilidad.

¿Por qué un ciudadano o una empresa debe acudir a un gestor administrativo?

Un particular o una empresa debe acudir al gestor administrativo para cualquier trámite que tenga que realizar con la administración ya sea a nivel nacional, regional o local. Somos expertos en ámbitos claves como fiscal, laboral, civil, mercantil o todo lo relativo la tramitación con la Dirección General de Tráfico. Nuestra amplia experiencia lidiando con la administración nos ha convertido en un actor clave para ofrecer una solución rápida a los problemas de la ciudadanía. A día de hoy un gestor administrativo podría ayudarte entre otras muchas cosas con las siguientes: Altas de empresas y autónomos; Ceses, despidos o ERTES; Contratación de empleados; Confección de nóminas; declaraciones de la renta y de patrimonio; Impuesto de sociedades, IVA; cuentas anuales o los informes contables; tramitación de expedientes de nacionalidad; permisos de extranjería; permisos de trabajo o residencia; Matriculación de vehículos;Transferencias y bajas; duplicados del permiso de circulación; tramitan cualquier escritura inscribible en cualquier registro; certificados, inscripciones y anotaciones ante los registro de la Propiedad, mercantil o civil; ayudas a tramitar la creación de un negocio gestionando los permisos y licencias municipales.

¿Qué valor añade al gestor estar colegiado?

En primer lugar, somos un respaldo para el colegiado y en segundo lugar una garantía para el ciudadano, que ve que detrás del gestor administrativo hay una sólida corporación de derecho público garante de la actuación de sus colegiados. A la vez velamos por el buen uso de la profesión a través de un código deontológico de obligado cumplimiento por sus colegiados. Además el Colegio dota al gestor de un Seguro de Responsabilidad Civil que lo protege en caso de que pueda surgir una incidencia en el ejercicio de su profesión cuyo importe asciende a 600.000 euros. Por otro lado, el colegio de Gestores pone a disposición de sus colegiados una serie de herramientas que les permiten estar más cerca de la administración siendo parte activa de los procesos de tramitación puesto que algunos de los principales convenios firmados con los órganos públicos convierten al Colegio también en pasarela de algunos trámites. Uno de los más importantes es el firmado con la Dirección General de Tráfico que permite trabajar directamente sobre el registro de vehículos y por el que actualmente la mayoría de los permisos de circulación, resultantes del proceso de tramitación de los gestores son impresos directamente por el Colegio de Gestores. Gracias a las plataformas telemáticas que permiten la conexión directa con dicha Administración. Por último añadir que el Colegio hace una importante labor de lucha contra el intrusismo, aquellas personas que se hacen pasar por profesionales cuando no lo son y pretenden actuar como gestores administrativos. Es un problema que ha existido siempre y contra el que luchamos y tenemos que seguir luchando para preservar la dignidad de nuestra profesión. En esto la Administración también tiene una responsabilidad y es la de controlar lo que se hace ante ella por cuenta del ciudadano en determinados sectores en los que existe cierta libertad. El Colegio a través de su colaboración con el GIAT de la Guardia Civil lucha tenazmente contra la posible falsificación de comunicación y otras irregularidades legales.

¿Cuáles han sido las principales líneas de trabajo de su colectivo en los últimos años?

La principal línea de trabajo ha sido adaptarnos a las nuevas tecnologías y la consiguiente digitalización para poder seguir dando servicio al ciudadano en todo los ámbitos de asesoramiento haciendo más cercana la administración a las personas, por eso tanto el Consejo General de Colegios de Gestores como el Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia firman constantemente convenios que hacen esto realidad, y que a su vez permiten al Colegio estar jugando un papel relevante como controlador y depurador de los trámites, lo cual añade más garantía a nuestro trabajo frente a la administración. Por consiguiente se trata también de que nuestro trabajo permita reducir tanto la brecha como la burocracia digital, pues lo que antes era un trámite farragoso y de mucho papeleo ahora se resuelve en el despacho de un gestor administrativo de forma telemática. Todo ello debido a que sigue siendo muy difícil que un ciudadano de a pie entienda la complejidad de la normativa así como el manejo de las plataformas existentes en la Administración . Esto es especialmente relevante en sectores sociales como la tercera edad para los cuales la alfabetización digital es escasa. Esto provoca que sigamos siendo una profesión imprescindible y que nuestra apuesta siempre sea la actualización tecnológica. En el ámbito internacional en el año 2022 el Consejo General mantuvo reuniones con miembros del parlamento europeo para entre otras cosas pedir la simplificación de los trámites para que los pequeños y medianos negocios pudieran acceder más fácilmente a los fondos europeos. Otra de las intenciones respecto a esto es la creación de una Tarjeta única europea con la que los profesionales puedan atender a los ciudadanos, empresarios y autónomos en cualquier país de la UE. En un segundo plano y tras la pandemia, se ha retomado la expansión internacional en Cuba y en Estados Unidos, con sendos proyectos, ya en marcha, de simplificación administrativa y trabas burocráticas asi como la obtención de documentos a partir de una simple aplicación en su teléfono móvil.

¿Con qué problemas se encuentra el gestor frente a la Administración?

Nuestras administraciones están colapsadas y esto es una realidad. Los ciudadanos se pueden ver enredados en trámites que tardan más de 6 meses en salir, incluso años, como es el caso de la adquisición de la nacionalidad, es más en todo el año 2022 no hubo una sola cita disponible. Para otros trámites más básicos como es expedir el DNI o el pasaporte la media se sitúa en 22 días. Este problema se refleja tanto a nivel regional como nacional en el tiempo medio para obtener una cita previa, para la obtención de certificados, para la resolución de un expediente o para la obtención de ayudas o subvenciones, cuando muchos de estos trámites son en algún caso vitales como es el caso de Ingreso Mínimo vital. Los órganos con los que nuestros gestores encuentran mayores dificultades son, la Seguridad Social, el SEPE, Extranjería o Dirección General de Tráfico, en el supuesto de canjes de carnet de conducir de un tercer país no comunitario. Nos encontramos en una situación exasperante para muchos ciudadanos y profesionales que se ven obligados a estar constantemente refrescando las webs de citas para ver si aparecen fechas sin fruto alguno, es más dichas citas previas se están vendiendo por 80 o 100 euros para algunos trámites en nuestra Región de forma clandestina en locales no autorizados. Algunas de estas administraciones han sabido delegar en terceros como nosotros para poder acelerar los trámites como es el caso de las matriculaciones de vehículos, tarea que la DGT ha derivado casi totalmente al Colegio de Gestores. Podemos indicar también que la Agencia Tributaria funciona muy bien porque funciona a través de colaboradores sociales. El 70 % de la tramitación administrativa de este país la hace un tercero, un profesional, un gestor administrativo. Un ejemplo perfecto es que si yo mañana me voy a Nueva Zelanda a conducir necesito un permiso internacional de conducción y lo hago a través de un gestor que de un día para otro lo consigue. En cambio, si tengo que cobrar el paro, como tengo que hacer una cola y no hay gente, me puedo tirar meses. En estos momentos el Colegio de Gestores de la Región de Murcia está haciendo una auditoría a la administración y los resultados son alarmantes. No se puede entender que un funcionario del Registro Civil nos pida ciertos documentos en papel a los que él tiene acceso (para la inscripción matrimonial), para después escanearlos y subirlos, realizando tres veces el mismo trabajo tanto por parte del funcionario como por parte del ciudadano.

¿Cómo valoran desde el Colegio el momento actual de las pymes y los autónomos?

En primer lugar, consideramos que las Pymes y los autónomos se encuentran en una situación de inseguridad jurídica debido a la numerosísima normativa que la administración saca anualmente, y de posible quiebra técnica. Una de cada cuatro empresas españolas, carece de recursos suficientes para afrontar sus deudas y esto no lo digo yo, viene reflejado en un estudio realizado por Iberinform. Esto no significa que este 25% de empresas vayan a cerrar pero si que se encuentran ante dificultades financieras y la situación, sin ánimo de ser pesimistas, no parece que vaya a mejorar sino al contrario va a empeorar. En cuanto a los autónomos, la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por el cual deberán adaptar sus cuotas a los rendimientos netos está multiplicando las consultas en nuestros despachos. Las mayores dudas surgen ante un cambio que pone fin a la libre elección de la aportación sobre todo para los autónomos societarios. La Seguridad Social regularizará la cotización una vez concluida la campaña de renta de 2023, solicitando la declaración a la Agencia Tributaria. En caso de que compruebe que se ha cotizado por debajo, solicitará al autónomo lo que le falte por cotizar y en caso, de que haya sido superior, se tendrá en cuenta de cara a la jubilación. Me gustaría añadir que nuestro Colegio se adhiere a la propuesta de los Colegios de Gestores Administrativos de Asturias y Madrid para que los gastos por la contratación de trabajadoras del hogar puedan deducirse en el IRPF. Esta medida contribuiría a reducir el fraude, al aflorar un importante número de contratos, al tiempo que impulsa el empleo, especialmente en las mujeres».

Para terminar ¿Qué cree que está por venir? o ¿Cómo se vislumbra el futuro más cercano?

Por venir y en lo que a nosotros respecta observamos una cada vez más creciente digitalización total de la administración así como su externalización y la consiguiente reducción del número de funcionarios, o al menos creemos que sería lo deseable. Nuestra profesión cuenta con una larga trayectoria pero nuestro volumen de trabajo siempre ha estado sujeto a los vaivenes económicos por lo que miramos al futuro con cierta incertidumbre. Somos conscientes que en un tejido empresarial como el español, en el que más del 90 % de las empresas son pymes o microempresas, la figura del gestor administrativo se torna crucial porque nos encargamos de los procesos administrativos que necesitan en su día a día. Sin embargo la difícil situación que enfrentan estas a nosotros también nos atañe por eso nuestro colectivo en general y nuestro colegio en particular siempre busca nuevas formas de colaborar con la administración para ofrecer un mayor número de servicios a los colegiados y ellos a su vez a los clientes. La situación de la guerra de Ucrania, concretamente en nuestro país, declaraciones como la que ha hecho la Ministra de Trabajo considerando delincuentes a quienes contratan autónomos si ellos piensan que es falso autónomo, la subida del SMI sin consenso con la CEOE o decir que el despido les sale barato a las empresas y que las indemnizaciones de los despidos deben de tener en cuenta la edad y situación familiar solo conlleva a no pacificar las tensiones laborales entre empresa y trabajador y finalmente va a conseguir que solamente se contrate a personas solteras sin cargas familiares o a jóvenes. A esto hay que añadir que hay muchos más trabajadores fijos discontinuos que nunca, más fijos a tiempo parcial, una mayor reducción de horas contratadas y muchos más despidos disciplinarios y en periodo de prueba. A pesar de la situación tan complicada que vivimos, confío en la recuperación de nuestro país porque creo en nuestro país, no en sus políticos.