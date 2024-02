La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, expresó su emoción al recibir el premio Paleta de Oro de FRECOM, destacando la importancia de la colaboración público-privada en la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. Moreno subrayó la necesidad de agilizar trámites administrativos para favorecer inversiones y estimular el desarrollo económico del sector de la construcción. La entrega del premio en la gala de FRECOM es un reconocimiento compartido con todas las personas y funcionarios involucrados en el proyecto. Ante los desafíos del sector, Moreno aboga por impulsar herramientas que agilicen la burocracia, garantizando la seguridad jurídica para un desarrollo sostenible en Águilas.

¿Cómo recibió la noticia de ser distinguida con el premio Paleta de Oro de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción?

El presidente de Frecom, José Hernández, se puso en contacto conmigo y me comunicó la decisión de la Junta Directiva de concederme la “Paleta de Oro” en este 35 aniversario de los Premios. Para mí fue una noticia emocionante y un reconocimiento por el que estoy muy agradecida.

En la 35º edición de los premios FRECOM, ¿qué significado tiene para usted personalmente recibir este prestigioso reconocimiento?

Cuando recibí la llamada no me esperaba para nada que fuese para informarme de este reconocimiento y lo cierto es que me emocioné. Me emocioné porque recordé a tantas personas que han trabajado a lo largo de estos años para conseguir la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana que es por lo que se me concede este agradecimiento. Creo que es un reconocimiento al intenso trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos ocho años y estoy tremendamente agradecida.

La distinción destaca su papel en la apuesta por la colaboración público-privada en el Plan General del Municipio de Águilas. ¿Cómo ha sido su experiencia en este enfoque y cuál considera que es su impacto en el desarrollo del municipio?

Como alcaldesa de Águilas y como representante de una institución pública soy una firme defensora y creo firmemente en lo necesario que es trabajar de la mano con el sector privado. Creo que, en solitario, ni las instituciones públicas ni las empresas pueden lograr grandes metas porque considero fundamental la colaboración público-privada para sacar adelante los grandes proyectos que beneficien a la Región y a los municipios. Precisamente por eso, cuando el sector privado me tendió la mano para sacar adelante el Plan General no lo dudé ni un momento porque estaba convencida de que sin su apoyo, trabajo y dedicación iba a ser muy difícil. Por eso estoy tremendamente agradecida a las organizaciones empresariales de la Región de Murcia y, por supuesto también, a la Comunidad Autónoma que desde el primer momento también entendió lo necesario que era sacar adelante este Plan General.

¿Cómo ve la importancia de estos premios en visibilizar y valorar el trabajo de las empresas y profesionales que contribuyen al crecimiento del sector de la construcción en la Región de Murcia?

El sector de la construcción, fundamental para el desarrollo de nuestro país y de nuestra Región, ha pasado en los últimos años por muchísimas dificultades por lo que creo que visibilizar su trabajo es fundamental para que las instituciones entendamos que es necesario trabajar para dar más facilidades en todos los trámites administrativos que dependen de nosotros. En muchos casos hay iniciativas privadas que quieren salir adelante y en ocasiones somos las propias administraciones las que ralentizamos esas inversiones. Creo que debemos hacer una reflexión y agilizar, asegurando por supuesto todas las garantías legales, el trabajo del empresario porque es el que va a repercutir en el futuro de nuestro país.

La Federación Regional mencionó que su liderazgo es un ejemplo a seguir para otros municipios en la aprobación de sus planes generales. ¿Cuáles cree que son las claves de esa colaboración efectiva entre el sector público y privado en la planificación urbana?

Bueno, no sé si mi liderazgo es un ejemplo a seguir, pero de los que sí estoy convencida es de que yo no he hecho otra cosa más que hacer mi trabajo. Desde el día que llegué a la alcaldía de Águilas tenía muy claras mis líneas de trabajo y uno de ellas era la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Ordenación Urbana que ha estado dieciséis años en tramitación. Yo tenía muy claro que quería lograr la aprobación del mismo porque, además, estoy convencida que es un documento necesario para el desarrollo económico de nuestro municipio y para el futuro de Águilas. Creo que el éxito de la aprobación de ese Plan ha sido el trabajo público-privado y el trabajar codo con codo con la administración regional, y aquí quiero reconocer el trabajo del secretario general de la Consejería, Enrique Ujaldón, que desde el minuto uno creyó, al igual que yo, que era necesario sacar adelante el Plan. Tengo que dar las gracias también a los funcionarios de la Comunidad Autónoma y a los funcionarios del Ayuntamiento de Águilas. En definitiva, creo que esa ha sido la clave del éxito, trabajar todos en una misma dirección.

La entrega de la Paleta de Oro tendrá lugar en una gala el próximo 1 de febrero. ¿Qué representa para usted recibir este reconocimiento en un evento de tal magnitud y relevancia en la región?

El reconocimiento por haber logrado sacar adelante un proyecto que era fundamental para el desarrollo de Águilas y también de la Región. Como he dicho antes en mi memoria hay muchísimas personas que han hecho posible este logro, algunas de los cuales ya no están con nosotros, pero que sin duda estarán en mis pensamientos en esa Gala. Como también estarán presentes de alguna manera todos los funcionarios que han colaborado y trabajado en este proyecto. Este en un premio que, aunque me den a mí, está compartido con todos los que lo han hecho posible.

En el contexto del desarrollo y crecimiento de Águilas, ¿cuáles considera que son los principales desafíos y oportunidades para el sector de la construcción, y cómo planea abordarlos en su papel como alcaldesa?

Creo que el principal desafío al que se enfrenta el sector es algo en lo que deberíamos pensar las administraciones públicas. Impulsar a un sector como el de la construcción pasa necesariamente porque las tres administraciones: nacional, regional y local nos sentemos para buscar herramientas que posibiliten que la burocracia sea más ágil. Por ejemplo, la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, con todos sus trámites medio ambientales, urbanísticos…debería servir para no tener que volver someter a un sinfín de informes sectoriales un Plan Parcial que ya ha sido aprobado dentro del Plan General. Creo que debe existir algún mecanismo, que deberíamos de buscar entre todas las administraciones públicas, para minimizar los plazos y facilitar el trabajo a la empresa privada, por supuesto garantizando siempre la seguridad jurídica.