Los murcianos decidieron el 28M que el color predominante del mapa de la Región fuera el azul y así se tradujo en los 43 plenos de constitución de los ayuntamientos celebrados ayer en la Comunidad. Hasta 31 alcaldes del PP tomaron el bastón de mando ante 9 del PSOE y otros tres de otras formaciones locales.

Destacaron las alianzas entre el Partido Popular y Vox, partido que votó favorablemente a los candidatos populares para arrebatar al PSOE el poder en Molina de Segura, Cieza, Puerto Lumbreras y Las Torres de Cotillas, previo acuerdo para gobernar juntos. Además, en La Unión también entraron en el Gobierno, aunque al PP le bastaba la abstención de su socio natural.

Casi no hay comarca en la que el PP no haya sido el partido más votado, excepto en la Vega Media del Segura. Allí tuvo que formar gobiernos de coalición con Vox en Molina y en Las Torres de Cotillas, convirtiéndose en alcaldes José Ángel Alfonso y María Eugenia Sánchez. En Lorquí ganó el PSOE con mayoría absoluta y Joaquín Hernández fue reelegido alcalde. Hubiera pasado lo mismo en Ceutí, pero no se pudo convocar el pleno porque están a la espera de que se pronuncie la Junta Electoral Central (JEC) tras la destrucción de unos votos nulos en una mesa, que fue recurrido. En Alguazas gobernarán los independientes de Unidad x Alguazas, partido más votado.

En la Vega Alta del Segura, Pablo Cano gobernará en solitario en Blanca; mientras que el PSOE de Jesús Gómez, con el apoyo de los grupos políticos Unión y Desarrollo e Izquierda Unida, mantuvo el Gobierno de Abarán. En Cieza ganó el PSOE, pero PP y Vox firmaron un acuerdo de coalición para que pudiera tomar posesión el popular Tomás Rubio.

El Altiplano se tiñó completamente de azul después de que Severa González, candidata del PP de Jumilla, se hiciera con el bastón de mando. Gobernará en minoría, como Remedios Lajara en Yecla, que ha preferido no pactar con Vox.

De un azul más fuerte se tiñeron los municipios de Fortuna y Abanilla, que conforman la comarca Oriental, en donde José Antonio Blasco y Cati Herrero ganaron por mayoría absoluta, respectivamente.

En la Huerta de Murcia fueron todo mayorías absolutas. Tres para el PP y una para el PSOE. El presidente regional en funciones, Fernando López Miras, además, asistió a dos de ellas. Por la mañana, acompañó a José Ballesta en Murcia, que vuelve a la Alcaldía tras la moción de censura de 2021, y por la tarde, estuvo con Víctor Martínez, que ha arrebatado Santomera a los socialistas. También barrió Joaquín Buendía en Alcantarilla. Beniel es el único municipio de esta comarca donde el PSOE es el rey gracias al buen resultado de Mari Carmen Morales.

En el Valle de Ricote tampoco hubo sorpresas ante las cinco mayorías absolutas de sus municipios. El PP arrasó en Archena (Patricia Fernández), Ojós (José Emilio Palazón), Ricote (Rafael Guillamón) y Ulea (Víctor Manuel López), mientras que el PSOE (Jesús Viciana) hizo lo propio en Villanueva del Río Segura.

Muy repartido quedó la comarca del Río Mula:en Mula, el PSOE de Juan Jesús Moreno ganó con mayoría absoluta. Lo mismo pasó en Campos del Río con su compañera María José Pérez. En Pliego y en Albudeite, sin embargo, las mayorías absolutas fueron del PP, por lo que tomaron posesión Antonio Huéscar y Jesús García, respectivamente.

Bullas y Calasparra fueron las únicas mayorías absolutas del PSOE en el Noroeste, con María Dolores Muñoz y Teresa García a la cabeza. También absolutas fueron en Caravaca de la Cruz y Moratalla, mérito de José Francisco García y Juan Pascual Soria. En Cehegín gobernará en minoría Alicia del Amor (PP).

En el Mar Menor, destaca la mayoría absoluta del socialista Mario Pérez en Los Alcázares ante la del popular José Miguel Luengo en San Javier. No estuvo tan claro en San Pedro del Pinatar y en Torre Pacheco, donde gobernará en solitario los alcaldes del PP Ángela Gaona y Pedro Ángel Roca, respectivamente.

No hubo sorpresa en Cartagena, donde gobernará en solitario y en minoría Noelia Arroyo (PP). Sin salir de la comarca, lo mismo hará en Fuente Álamo Juana María Pérez, de su mismo partido. En La Unión, sin embargo, Joaquín Zapata ha metido a Vox en el Gobierno.

Mayoría absoluta del PSOE en Águilas con María del Carmen Moreno. Fue la única buena noticia para los socialistas en el Alto Guadalentín, ya que perdieron Lorca ante la victoria de Fulgencio Gil (PP), que gobernará en solitario, y Puerto Lumbreras, donde vuelve el PP con María Ángeles Túnez, que se alía con Vox.

Por último, mucha variedad en el Bajo Guadalentín. En Aledo se hizo con el bastón de mando Javier Andreo, que ganó por mayoría absoluta con Aledo Avanza. En Mazarrón también gobernarán independientes después de que el PSOE votará a favor de UIDM. Es el mismo pacto de gobierno de 2019, pero con distinto alcalde. En Librilla también andan esperando una resolución de la JEC, por lo que tampoco hubo pleno. María Cánovas (PP) gobernará en solitario y en minoría en Alhama de Murcia, al igual que su compañero Juan Pagán en Totana.

Moratalla: el alcalde más madrugador

El Partido Popular vuelve a gobernar en Moratalla, tras la mayoría absoluta conseguida por Juan Soria en los pasados comicios. Fue el alcalde más madrugador de toda la Región, y el pleno de constitución dio comienzo a las 9 de la mañana. Juan Soria comenzaba agradeciendo a los vecinos de Moratalla que le han partido llegar a la alcaldía, destacando que «el poder debe de ser administrado sin sectarismos de clase alguna, máxime cuando se ejerce en una sociedad de creciente complejidad».

Águilas: la última alcaldesa en asumir el bastón de mando

Mari Carmen Moreno vuelve a ser alcaldesa de Águilas por tercera legislatura consecutiva, segunda con mayoría absoluta, aunque para estos próximos cuatro años cuenta con once concejales el PSOE, dos menos que en la anterior. La corporación municipal se forma con otros siete concejales del PP y tres concejales de Vox. En el discurso de investidura Mari Carmen Moreno ha destacado que se encuentra con la «misma ilusión de hace ocho años cuando afrontó su primera legislatura como alcaldesa»; también ha indicado que «en materia sanitaria, educativa y de infraestructuras queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar en Águilas».